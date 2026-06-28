Encontraron el cuerpo de otro de los pescadores que habían desaparecido en el Río de la Plata

Encontraron el cuerpo de uno de los cinco pescadores que estaban desaparecidos en el Río de la Plata

Las autoridades de la Prefectura Naval Argentina informaron que encontraron el cuerpo de otro de los cinco pescadores que habían desaparecido el pasado 15 de junio cuando salieron en lancha al Río de la Plata. Ayer, los restos de otra de las víctimas fueron hallados cerca de las costas de Uruguay.

Según pudo saber Infobae, el operativo se llevó a cabo en diferentes puntos de la costa bonaerense, ya que los hombres habían salido del Yachting Club Atalaya, en la localidad de Hudson. Sin embargo, el hallazgo se produjo 20 kilómetros adentro a la altura de la zona de Punta Indio, a más de 130 kilómetros de donde habían salido.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, se trata de Carlos Kovach, uno de los cinco hombres que había salido a pescar. Tenía 60 años y era uno de los dos hermanos que integraban la tripulación. Según la descripción, se trataba de un hombre de tez blanca, 1,89 metros de altura, contextura delgada, semicalvo, con barba candado y ojos marrones.

El cuerpo fue trasladado a la base operativa, donde trabajó la policía científica y los familiares pudieron reconocerlo. El operativo contó con la participación de bomberos voluntarios de Hudson, Bernal, Quilmes, Berazategui, Verónica, Brandsen y Magdalena, además de la Estación de Policía Comunal de Magdalena, la Prefectura Naval Argentina (PNA), control urbano y bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores.

PUBLICIDAD

Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

El doctor Frattini, de la Ayudantía Fiscal local, dispuso el inicio de actuaciones por Averiguación de Causales de Muerte, con la realización de autopsia y posterior entrega a los familiares.

El hallazgo en suelo argentino se produce un día después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara el hallazgo de otro cuerpo cerca de las costas de Montevideo. Un barco pesquero que navegaba en la zona divisó los restos y notificó a las autoridades del país vecino, quienes avisaron a sus pares argentinos al tener conocimiento del operativo de búsqueda en curso. El cuerpo hallado en aguas uruguayas comparte características coincidentes con uno de los cinco tripulantes desaparecidos.

PUBLICIDAD

Dos tatuajes divisados en ese cuerpo aumentaron las probabilidades de que se trate de uno de los pescadores que desaparecieron aquel domingo tras embarcarse en el “Chamigo-Ho”. Para confirmar la identidad, se realizarán pruebas de ADN a cargo del equipo forense y la Justicia de Uruguay, quienes harán llegar el resultado a las autoridades argentinas.

Los cinco tripulantes que zarparon aquel domingo son Carlos Kovach y su hermano Claudio Kovach, de 50 años, también de tez blanca, 1,79 metros de altura y contextura delgada, distinguible por dos tatuajes: un águila en un hombro y un tigre en el otro.

PUBLICIDAD

Todavía continúa la búsqueda de otros tres hombres que están desaparecidos

Además estaban el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años, el más joven del grupo. Los otros dos integrantes eran Damián Giubu, de 42 años, y Sebastián Romegialli, oriundo de Berazategui, quien según su perfil de LinkedIn era parte del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y había trabajado en CASAV, una empresa de elaboración de bebidas gaseosas.

El martes previo al hallazgo de Kovach, la PNA había notificado el hallazgo de una campera perteneciente a uno de los tripulantes y de un tanque de combustible. Familiares de los desaparecidos identificaron ambos elementos y confirmaron que formaban parte de la embarcación. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

PUBLICIDAD

La embarcación partió entre las 6 y las 8:30 del domingo 15 de junio. A las 20:50 de ese mismo día, personal del lugar alertó a la Prefectura de que la lancha no había regresado. Desde ese momento, el operativo no se interrumpió.