Economía

¿Por qué sube el dólar?: las 5 causas que impulsaron el precio a su nivel más alto desde octubre

El dólar minorista suma 70 pesos o 4,9% en lo que va de junio, mientras que en lo que va de 2026 avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% en el primer semestre

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Dólares
Tras meses de calma, la divisa vuelve a atraer las miradas

El mercado financiero exhibió en junio avance del precio del dólar en torno al 5% y claramente por encima de la inflación del mes. A la par de una demanda más firme, el Banco Central desaceleró el volumen de compras en la plaza cambiaria, aún en el tramo final de la etapa de mayor liquidación de exportaciones del agro.

En el mercado mayorista el dólar es negociado este martes a $1.485, el precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado ($1.492, un récord nominal), al mismo tiempo que es negociado a 1.500 pesos para la venta al público en el Banco Nación, también el precio más alto en ocho meses.

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Sin embargo, el ascenso en el recorrido de 2026 se ajusta a solo $30 o 2,1%, en comparación con una inflación en torno al 16% acumulado en el primer semestre. La pregunta entonces que se hacen los analistas no es si el tipo de cambio va a seguir subiendo sino si le podrá ganar a la inflación, para dejar de ser una apuesta, por lo menos, perdedora para los ahorristas.

Los operadores coincidieron en que la reciente tendencia era previsible y sana para la plaza financiera, ya que la fortaleza del peso en gran parte del año complica muchas estrategias de inversiones.

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¿Por qué subió el dólar?

Detrás de la reciente suba del tipo de cambio de pesos por dólar convergen varios motivos:

  1. Se anticipa para el segundo semestre un período estacional de menos divisas. Pasada la liquidación de la cosecha gruesa, es probable que disminuya la capacidad de absorción de divisas del BCRA en el mercado, donde ya compró un total de unos 11.000 millones de dólares en 2026, en función del objetivo previsto para todo el año.
  2. Inflación que persiste alta. Las tasas reales negativas para las colocaciones en pesos esmerilan el apetito por los bonos del Tesoro, a la vez que los saltos abruptos en la cotización del dólar -tal como se vio en junio- son una señal de advertencia acerca de los riesgos que conlleva un dólar quieto por demasiado tiempo con una inflación que no cede a la velocidad esperada.
  3. Un factor extra, pero muy puntual, es la habitual demanda de fin de mes de parte de empresas y también particulares. En la plaza cambiaria se observaron compras de compañías del rubro energía para girar dividendos al exterior. A la vez, el cobro del medio aguinaldo brindó algo más de volumen a la demanda minorista.
  4. Un dólar más firme en el exterior. El mercado local también está sujeto a lo que ocurre en el exterior e influenciado por la tendencia internacional. El Dollar Index o DXY, que mide la relación de la divisa de Estados Unidos respecto de una canasta de monedas principales -como el euro, el yen, la libra esterlina o el yuan- toca los 101,2 puntos este martes, para alcanzar su punto más alto desde marzo de 2025. En 2026 el dólar se fortalece un 3,2 por ciento.
  5. Depreciación del real. La suba del dólar en Brasil también es un factor que contagia al dólar en Argentina, debido a la fluida relación comercial con el país vecino. La divisa trepó en junio 3%, desde 5,04 a 5,19 reales. Y desde el piso de 4,91 reales del 12 de mayo acumula un alza de 5,7% en siete semanas, dinámica que contribuyó a la reversión de la tendencia de apreciación del peso argentino en el período.

En cuanto a las expectativas cambiarias, el BCRA publicó la presentación realizada por el vicepresidente Vladimir Werning en un evento organizado por la Fundación Mediterránea la semana pasada.

Entre los principales puntos, Werning destacó que además de la acumulación de reservas, el BCRA cuenta con otras tres fuentes de “poder de fuego” en moneda extranjera, que en conjunto superan los USD 20.000 millones, para atenuar cualquier eventual presión cambiaria.

Estos instrumentos son las operaciones en futuros del dólar, swaps bilaterales de monedas que estarán plenamente disponibles hacia mediados de 2026 y la renovación de USD 6.000 millones en REPO (préstamos de bancos internacionales garantizados con bonos).

Además, Werning señaló que en lo que va del año, los giros de dividendos acumulan USD 2.600 millones -el nivel más alto desde al menos 2015-, tendencia que anticipa una salida mensual superior a USD 800 millones en junio.

Por otra parte, el vicepresidente del Central ponderó que con el último pago de Bopreal, ya se resolvió el 50% de la deuda comercial del sector privado pendiente a diciembre de 2023.

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