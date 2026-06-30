Sociedad

Clara Muzzio dijo que la ESI es “una trampa mortal” que “destruyó la cabeza de los niños” y recibió duras respuestas

La funcionaria cuestionó duramente la Educación Sexual Integral. Dijo que es una de las razones que explica la caída en la natalidad y que “transmite ideas monstruosas”

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Las polémicas declaraciones de la vicejefa de Gobierno sobre la ESI

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, generó una fuerte polémica luego de sus fuertes críticas al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que se imparte -por Ley- en todas las escuelas del país. Según dijo, “es una trampa mortal” que introdujo ideas en los niños con “una fuerte destrucción de la información real”.

“La ESI fue otra trampa mortal. Creo que terminó metiéndonos ideas y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información”, dijo la funcionaria en diálogo con el medio MDZ.

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“Estoy convencida de que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto de su cuerpo, de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología. Claramente, esta ideología que se fue poniendo en la cabeza de muchos de los chicos es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos en algún punto respecto de cuáles son estas cuestiones que terminan siendo relevantes, ya sea para formar una familia o conocimiento de cuándo una mujer queda embarazada”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, Muzzio aseguró que la ESI transmite “ideas monstruosas” a los niños, a través de una “ideología siniestra”.

“La ESI se da hoy desde el nivel inicial por ley. Creo desde el nivel inicial por ley. Creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza con este progresismo más woke. Le terminó destruyendo la cabeza a los niños“, sentenció la vicejefa del gobierno.

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“Un niño que juega en sala de cinco con una muñeca, entonces una institución ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la ESI, en donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros”, añadió.

Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además, dentro de lo femenino y lo masculino, puede haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no todas las mujeres queremos lo mismo y cada uno es único en su ser. ;e parece que ahí hay mucho que tenemos que revisar”, concluyó en el reportaje que le concedió al medio mendocino.

Entre otras cosas, la funcionaria analizó la caída de la tasa de natalidad en Argentina y explicó que en los últimos 20 años disminuyó abruptamente, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, sostuvo que la influencia de corrientes “feministas radicales” y la implementación de ESI afectó negativamente la percepción de la maternidad entre las mujeres jóvenes.

Clara Muzzio, vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, criticó a la Educación Sexual Integral

“El proyecto de formar una familia, de tener hijos, ya no es un proyecto de vida, ya no existe. Empezó a desaparecer en la cabeza de muchísimos de los jóvenes”, dijo Muzzio, quien lo adjudicó, entre varios motivos, “a la última ola del feminismo radical”.

“Muchas cuestiones se fueron asociando; la implementación del aborto en los países, que se fueron asociando al tema de la caída de la natalidad, que no podemos dejar de mirar en el momento de dar estas discusiones, que no sólo con plata es que se va a solucionar o que se va a revertir el tema de que no nazcan más niños”, añadió.

Finalmente, Muzzio criticó también al aborto y dijo que Argentina “optó por la cultura de la muerte”.

“Bueno, la verdad es que me parece muy triste. Es es un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte. Pero también me parece muy cínico escuchar personas que militaron y que además hoy sostienen seguir estando a favor del aborto, que se escandalicen por encontrar un bebé descuartizado, porque eso es el aborto”, dijo.

“No es ni más ni menos que niños que son asesinados. Y después también muchos que militaron el aborto hoy los escucho hablar muy livianamente de qué catástrofe es la caída de la natalidad. Claramente esta cultura que nosotros llevamos a hacerle creer a mujeres que estar embarazada, tener un hijo está mal, porque básicamente es eso, ¿no?“, sentenció.

Reacciones a las declaraciones

Las declaraciones de Muzzio generaron polémica y rechazo de algunos sectores en las redes sociales. Uno de los primeros en opinar en contra de las declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño fue el cura Juan Carlos Molina, militante kirchnerista, quien calificó de “peligrosos” los dichos de la funcionaria.

“Que peligroso esto. Y cuánta ignorancia. Madre mía”, dijo el sacerdote, quien compartió un video con las declaraciones de Muzzio. La legisladora porteña, Guadalupe Tagliaferri, del espacio que lidera Horacio Rodríguez Larreta, se expresó en ese sentido. “Ignorante y peligrosa”, dijo.

“Podríamos explicarle a esta servidora pública, que es burra, ignorante, acientífica. Que fue una tránsfuga que militó el progresismo disfrazada con esa ropa y que hoy se hace la conservadora y autoritaria, agresiva con miles de personas que aún son discriminadas”, dijo el periodista Luis Novaresio en su cuenta de de X.

“Prefiero esto: en las playas de estacionamiento no aceptan las billeteras de pago ni la tarjeta de crédito. No te dan recibo ni por casualidad. Dedíquese a eso, señora, que para eso le pagan. Alumbrado, barrido, limpieza, seguridad. Si tiene ganas de jugar a la derechosa, póngase un ateneo de pensamiento, aunque dudo que le cuadre”, finalizó.

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