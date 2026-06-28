Sociedad

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, tras una intensa búsqueda en Venezuela

La esposa y los dos hijos de Trejo fueron encontrados sin vida luego de más de setenta horas de búsqueda entre los escombros del complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas por los terremotos

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El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos
El futbolista se encontraba en la capital venezolana cuando se registraron los terremotos

A tres días de que la familia del futbolista argentino Lucas Trejo fuera reportada desaparecida durante los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que se registraron en Venezuela, este sábado sus cuerpos fueron encontrados sin vida. La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, tras enviarle el pésame a su jugador y familiares.

Las víctimas Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde se ubicaba el departamento familiar. Sin embargo, se confirmó que el edificio quedó derrumbado producto de los temblores.

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“Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”, informaron las autoridades del club por medio de un comunicado publicado. Al mismo tiempo que lamentaron profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo, solicitaron públicamente “respeto a sus familiares y compañeros”.

La búsqueda se había activado horas después de que se produjeran los sismos en las ciudades de La Guaira y Caracas. Por medio de su cuenta personal de Instagram, el defensor argentino había pedido ayuda para localizar a sus familiares.

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El comunicado que emitió el Club Sport Maritímo La Guaira, tras el hallazgo de la familia de Lucas Trejo
El comunicado que emitió el Club Sport Maritímo La Guaira, tras el hallazgo de la familia de Lucas Trejo

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

Al momento de la tragedia, la familia se encontraba separada, debido a que Trejo había viajado junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana. Según estaba previsto, el equipo debía enfrentarse contra el Deportivo Miranda Fútbol Club en la primera fecha de la copa local.

Trejo viajó de inmediato a La Guaira tras conocer la noticia. Al llegar, halló el edificio reducido a escombros. “Cuando Lucas llegó, encontró destrucción total. El edificio donde vivían ya no existe más”, afirmó Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista argentino, quien describió la zona como “una verdadera zona de catástrofe”.

Poco después se confirmaría el derrumbe total del complejo residencial, donde el futbolista vivía con sus familia. “Lo último que sabemos es que estaría llegando algo de ayuda al lugar que se encuentra la familia Lucas. No sabemos si se encuentran entre los escombros, se está buscando desesperadamente”, contó el hombre durante un diálogo con América.

Según confirmó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la ciudad de La Guaira fue la zona más afectada por los terremotos (REUTERS)
Según confirmó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la ciudad de La Guaira fue la zona más afectada por los terremotos (REUTERS)

Según lograron reconstruir los últimos movimientos de la familia, la mujer y los dos nenes habían regresado a la casa cerca de las 16:00 horas. Asimismo, el familiar indicó que “el portero del edificio pudo avisar (sobre la alerta por terremotos), pero no se sabe si tuvieron la oportunidad de salir o no. El hecho se produjo a las 18”.

Por este motivo, la familia de las víctimas mantenía la esperanza de que hubieran dejado el edificio, debido a que ese día el hijo menor tenía clases en una escuela de fútbol. Además, señaló que el operativo también enfrentó varios obstáculos derivados de la falta de equipos de rescate y la caída de las redes de comunicación en la zona.

A raíz de esto, el argentino y sus compañeros de fútbol participaron de manera activa en la remoción de escombros utilizando únicamente las manos. Ardiles precisó en diálogo con Radio Mitre que “Lucas estuvo buscando durante toda la noche y gran parte del día (del jueves)”. Incluso, el familiar insistió en que mantenían la esperanza de hallar con vida a los desaparecidos.

De hecho, uno de los últimos mensajes públicos que brindó el jugador en redes sociales fue para pedir colaboración y apoyo. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor, no dejen de orar con ellos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mientras las búsquedas y operativos de rescate permanecen activos en todas las zonas afectadas por el terremoto, hasta el momento, se confirmó un saldo de al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos. Además, informaron que más de 200 personas habrían quedado atrapadas bajo los escombros y casi tres mil familias habrían perdido sus hogares producto de los derrumbes de edificios enteros.

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