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Vuelven las lluvias al AMBA este domingo y cuatro provincias estarán bajo alerta por frío extremo

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que otras diez regiones también tendrán que lidiar con alertas por vientos y tormentas

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Cielo - lluvia - tormenta - Buenos Aires
De acuerdo con el pronóstico, hay una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento de que llueva (Maximiliano Luna)

Luego del paso de la ola polar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este domingo volverán las lluvias. Mientras que advirtieron que cuatro provincias enfrentarán una alerta por frío extremo, otras diez deberán lidiar con alertas amarillas por tormentas y vientos.

De acuerdo con el pronóstico para el cierre de la semana, se espera que la mañana comience con precipitaciones aisladas, para luego transformarse en chaparrones por la tarde. Asimismo, remarcaron que existe entre un 10 % y un 40 % de probabilidad de que estas se produzcan, lo que marcaría una tendencia de inestabilidad a lo largo del día.

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En línea con esto, indicaron que la temperatura oscilará entre una mínima de 8 grados y una máxima de 13. Para el cierre del día, las condiciones tenderán a mejorar, ya que el cielo se presentará algo nublado y no se esperan nuevas precipitaciones.

Desde el organismo meteorológico advirtieron que el ingreso de aire frío será notorio en el inicio de la semana próxima. El lunes el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y se dará una baja en el termómetro, ya que la mínima se situará en 3 grados y la máxima apenas llegará a 14 grados.

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Vista frontal de dos hombres jóvenes con gorros y abrigos gruesos caminando por una calle adoquinada bordada por edificios antiguos en un día gris.
El resto de la semana la temperatura máxima no superará los 15 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el resto de la semana, las condiciones del tiempo permanecerán estables, sin pronóstico de precipitaciones relevantes. Por esto, el SMN adelantó que las temperaturas se mantendrán bajas y no superarán los 15 grados.

Las provincias que estarán en alerta por frío extremo

Este domingo también estará activa la alerta por frío extremo para el norte de Entre Ríos, el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan. Según reportó el organismo meteorológico, estas regiones enfrentarán temperaturas inusualmente bajas, con riesgo para la salud de la población expuesta.

Para minimizar el impacto del frío extremo, los especialistas recomendaron tomar una serie de precauciones. Entre las principales sugerencias, pidieron evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de requerir salir, aconsejaron abrigarse con varias capas de ropa liviana, lo que permite conservar el calor corporal de manera más eficiente.

El SMN pidió a los habitantes tener cuidado, para evitar complicaciones en la salud
El SMN pidió a los habitantes tener cuidado, para evitar complicaciones en la salud

Otra medida sugerida por las autoridades es generar calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse o mover las extremidades de forma regular. Al mismo tiempo que mantener la vivienda calefaccionada de forma segura resulta fundamental, pidieron evitar los cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar negativamente la salud.

Por otro lado, subrayaron la importancia de consumir abundante líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el alcohol puede aumentar el riesgo de hipotermia. Ante síntomas relacionados con el frío, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Quienes cuenten con medicación recetada deben mantener el plan de acción actualizado y consultar ante cualquier duda.

En ambientes cerrados, aconsejaron no fumar, ya que el humo puede agravar problemas respiratorios, especialmente en contextos de bajas temperaturas. La atención especial debe centrarse en niños, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por ser los grupos más vulnerables durante episodios de frío extremo.

Otras diez regiones también estarán bajo alerta por vientos y tormentas

En el caso de Misiones, el noreste de Corrientes, el sector este de Chaco y de Formosa estarán bajo alerta amarilla debido a la probabilidad de tormentas, que podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

Las provincias que estarán bajo alertas por vientos y tormentas
Las provincias que estarán bajo alertas por vientos y tormentas

A raíz de esto, el SMN recomendó a los habitantes de estas zonas evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, resguardarse en lugares cerrados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

De la misma manera, el organismo meteorológico advirtió que el sur de La Rioja, el este de San Juan, el noreste de Mendoza, el noroeste de San Luis, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego estarán bajo alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar velocidades importantes y provocar reducción de visibilidad y voladura de objetos.

Frente a esto, la recomendación para los residentes de estas provincias es asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por zonas arboladas o con tendido eléctrico vulnerable y, en caso de encontrarse en ruta, extremar las precauciones al conducir.

Además, el SMN insistió en la importancia de seguir las actualizaciones de los reportes oficiales, revisar el estado de techos, ventanas y estructuras y contar con un plan de emergencia familiar. También aconsejaron no refugiarse debajo de árboles ni manipular cables caídos.

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