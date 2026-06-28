Sociedad

Un masivo apagón afecta a Mar del Plata y a otras ciudades costeras desde la madrugada

La empresa eléctrica EDEA confirmó que el inconveniente se produjo a partir de una falla en una línea de distribución de alta tensión. Santa Clara, Mar Chiquita y Vivoratá también están sin luz

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Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Apagón afecta a todo Mar del Plata desde la madrugada de este domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mar del Plata comenzó este domingo sin servicio eléctrico luego de un corte masivo que afecta a toda la ciudad desde la madrugada, dejando a miles de usuarios sin suministro y generando inconvenientes en distintos sectores.

La interrupción, que comenzó alrededor de las 7, afecta tanto en viviendas particulares como en comercios, oficinas y dependencias públicas. Además, gran parte del alumbrado urbano quedó fuera de funcionamiento y numerosos semáforos dejaron de operar, complicando la circulación en diferentes puntos de la ciudad.

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El video muestra un panorama nocturno de Mar del Plata durante un apagón

Durante las primeras horas de la mañana, la falta de señalización semafórica obligó a conductores y peatones a extremar las medidas de precaución, especialmente en avenidas y cruces de alta circulación.

Desde la empresa distribuidora Edea informaron que el origen del inconveniente estuvo relacionado con una falla en una línea de distribución de alta tensión de 132 kV. La compañía indicó que “personal técnico trabaja para restablecer el servicio y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible”.

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EDEA informó que la falla está relacionada con una falla en una línea de distribución de alta tensión de 132 kV
EDEA informó que la falla está relacionada con una falla en una línea de distribución de alta tensión de 132 kV

Mientras avanzaban las tareas, cientos de usuarios utilizaron las redes sociales para reportar la falta de electricidad en distintos barrios de Mar del Plata y en otras ciudades de la Costa Atlántica, donde también se registraron problemas en los servicios de internet y telefonía.

Aunque no se reportaron incidentes mayores vinculados al apagón, las tareas de reparación continuaban mientras avanzaba la mañana.

Posteos de la gente en las redes sociales
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