Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Maradona llegó a su audiencia N°23. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro seguirá reconstruyendo los últimos días del Diez con las declaraciones de más testigos, que estuvieron con él en la internación domiciliaria de Tigre.

Esta vez será el turno de un neurólogo que le hizo una evaluación a Diego dos semanas antes de morir, un nutricionista y una enfermera que fue desvinculada del tratamiento. Se trata de Cinthia Córdoba, que a su vez es la expareja del imputado Mariano Perroni. También declarará Andrea Trimarchi, contadora de Maradona.

Por la extensión del debate oral, los jueces de San Isidro ya adelantaron que el proceso se extenderá incluso durante la feria judicial de invierno: habrá audiencias especiales el 20 y 27 de julio.