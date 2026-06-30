Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

El juicio por la muerte de Maradona llegó a su audiencia N°23. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro seguirá reconstruyendo los últimos días del Diez con las declaraciones de más testigos, que estuvieron con él en la internación domiciliaria de Tigre.
Esta vez será el turno de un neurólogo que le hizo una evaluación a Diego dos semanas antes de morir, un nutricionista y una enfermera que fue desvinculada del tratamiento. Se trata de Cinthia Córdoba, que a su vez es la expareja del imputado Mariano Perroni. También declarará Andrea Trimarchi, contadora de Maradona.
Por la extensión del debate oral, los jueces de San Isidro ya adelantaron que el proceso se extenderá incluso durante la feria judicial de invierno: habrá audiencias especiales el 20 y 27 de julio.
Quiénes son los testigos del día
Para este martes, la fiscalía convocó a Cinthia Córdoba, enfermera desvinculada de la internación domiciliaria de Maradona;
Jorge Macia, un neurólogo que le hizo una evaluación durante ese período; Luciano Spena, un nutricionista que lo fue revisar tras una intoxicación en la casa; y Andrea Trimarchi, contadora de Maradona.
Córdoba es la ex pareja de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros e imputado en esta causa. En otras oportunidades contó que el juicio por la muerte de Maradona fue un motivo de su separación.
A su vez, el testimonio de Luciano Spena será clave para el imputado Pedro Di Spagna: fue el nutricionista que lo acompañó en la primera y única oportunidad que el acusado trató a Diego por una intoxicación de comida.