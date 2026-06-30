Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

Se trata de Cinthia Córdoba, quien mantuvo una relación con Mariano Perroni. El acusado, que era jefe de enfermeros, habló de ella durante su declaración y dijo que su separación fue por esta causa. Que se espera para la jornada

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Maradona llegó a su audiencia N°23. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro seguirá reconstruyendo los últimos días del Diez con las declaraciones de más testigos, que estuvieron con él en la internación domiciliaria de Tigre.

Esta vez será el turno de un neurólogo que le hizo una evaluación a Diego dos semanas antes de morir, un nutricionista y una enfermera que fue desvinculada del tratamiento. Se trata de Cinthia Córdoba, que a su vez es la expareja del imputado Mariano Perroni. También declarará Andrea Trimarchi, contadora de Maradona.

Por la extensión del debate oral, los jueces de San Isidro ya adelantaron que el proceso se extenderá incluso durante la feria judicial de invierno: habrá audiencias especiales el 20 y 27 de julio.

12:23 hsHoy

Quiénes son los testigos del día

Para este martes, la fiscalía convocó a Cinthia Córdoba, enfermera desvinculada de la internación domiciliaria de Maradona;

Jorge Macia, un neurólogo que le hizo una evaluación durante ese período; Luciano Spena, un nutricionista que lo fue revisar tras una intoxicación en la casa; y Andrea Trimarchi, contadora de Maradona.

Córdoba es la ex pareja de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros e imputado en esta causa. En otras oportunidades contó que el juicio por la muerte de Maradona fue un motivo de su separación.

A su vez, el testimonio de Luciano Spena será clave para el imputado Pedro Di Spagna: fue el nutricionista que lo acompañó en la primera y única oportunidad que el acusado trató a Diego por una intoxicación de comida.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy, 30 de junio

Hoy declararán José Peña y María Noguera, los padres del menor desaparecido en la provincia de Corrientes. Qué medidas solicitó la fiscalía para evitar la revictimización de ambos testigos. La respuesta del tribunal

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy, 30 de junio

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

Lo anunció Macarena, su madre, a través de sus redes sociales. El accidente ocurrió en enero cuando el vehículo UTV en el que estaba con su padre chocó con una camioneta

Bastián Jerez, el nene que se accidentó en los médanos de Pinamar, inició la etapa de rehabilitación

Delincuentes golpearon a una jubilada en Rosario para robarle

Dos ladrones armados irrumpieron en una vivienda de La República y pasaje 1520. Golpearon a la propietaria, con movilidad reducida, y le robaron sus ahorros

Delincuentes golpearon a una jubilada en Rosario para robarle

Mataron a una mujer y descartaron el cuerpo en una bolsa que arrojaron en un basural de Santa Fe

La autopsia preliminar determinó que la víctima era buscada desde el viernes. El cuerpo presentaba al menos un disparo en la cabeza. Por el hecho, hay un hombre detenido

Mataron a una mujer y descartaron el cuerpo en una bolsa que arrojaron en un basural de Santa Fe

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Córdoba tras el hallazgo de dos cuerpos

La Justicia analiza el hallazgo de los cuerpos de una mujer de 38 años y un hombre de 46 en una vivienda de barrio Urquiza de la localidad de Morteros. Apuntan a un crimen de violencia de género

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Córdoba tras el hallazgo de dos cuerpos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva era de la comunicación libertaria: Adrián Ravier, el vocero presidencial, dará su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

Nueva era de la comunicación libertaria: Adrián Ravier, el vocero presidencial, dará su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la quinta audiencia

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este martes 30 de junio de 2026

Informe de la ONU: crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Sector hotelero de Costa Rica contará con plataforma gratuita para medir el riesgo climático y prepararse ante fenómenos como El Niño

Inserción laboral: motor de inclusión para personas con discapacidad en El Salvador

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Noche de fiesta sin fin y feriado en Paraguay: las calles de Asunción estallaron al celebrar la victoria contra Alemania en el Mundial

DEPORTES

Novak Djokovic exige un cambio drástico en el formato de los torneos de tenis para atraer nuevo público: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

Novak Djokovic exige un cambio drástico en el formato de los torneos de tenis para atraer nuevo público: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero