Hallaron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: podría ser de uno de los pescadores desaparecidos hace 11 días

Familiares y allegados aguardaron novedades en la costa, tras el hallazgo de un cuerpo a 85 kilómetros de Magdalena

Después de once días de la desaparición de 5 pescadores que se los vio con vida por última vez tras zarpar desde la costa de Hudson, este viernes se halló un cuerpo sin vida en el Río de la Plata. En medio de los operativos de búsqueda, un barco pesquero localizó un cuerpo flotando a unos 85 kilómetros de Magdalena, en aguas del lado uruguayo.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el Río de la Plata marcó un quiebre en la búsqueda de los cinco desaparecidos. La noticia fue confirmada por allegados de los pescadores, quienes se trasladaron de inmediato para el reconocimiento.

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Según 0221, familiares de los tripulantes de la lancha “Chamigo-Ho” reconocieron tatuajes que coincidirían con uno de los desaparecidos. Sin embargo, la identificación oficial aún depende de pruebas de ADN a realizarse en Montevideo.

El hallazgo se produjo en el marco de un despliegue coordinado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que incluyó rastrillajes por agua y por tierra, el apoyo de bomberos voluntarios, Defensa Civil y fuerzas municipales de Ensenada.

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El operativo de búsqueda comenzó el 14 de junio, cuando Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli partieron desde la zona de Hudson, en Berazategui, a bordo de la lancha “Chamigo-Ho” para una jornada de pesca deportiva. La alarma se activó cuando la embarcación no regresó y los familiares perdieron contacto con los tripulantes.

Personal de la Prefectura Naval Argentina durante los rastrillajes en el Río de la Plata, en la búsqueda de los pescadores desaparecidos

Desde entonces, no hubo respuestas a los llamados telefónicos ni a las señales de radio, pese a que el bote estaba equipado con chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas. Durante las últimas jornadas se intensificaron los operativos, con especial foco en la zona de Atalaya y sectores de la costa bonaerense.

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Además de los rastrillajes, la Prefectura informó sobre el hallazgo de objetos personales, entre ellos una mochila y un tanque de combustible, que flotaban a unos 18 kilómetros de la costa. Estos elementos fueron reconocidos por los familiares en presencia de las autoridades.

La búsqueda incluyó recorridos desde el Puerto de Ensenada hasta Boca Cerrada, con patrullajes de guardavidas, bomberos y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Días antes del hallazgo del cuerpo ya se habían reportado avistamientos de cuerpos en el río por parte de pescadores locales. Sin embargo, denuncian que la respuesta de la Prefectura fue lenta y que la búsqueda posterior no arrojó resultados positivos.

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La embarcación desaparecida contaba con todos los elementos de seguridad reglamentarios, según consta en la investigación. No obstante, la falta de señales o restos de la lancha llevó a los investigadores a considerar diversas hipótesis, como un desperfecto mecánico o el hundimiento en el estuario del Río de la Plata.

Por el momento, aún permanece incierto el destino de los otros cuatro tripulantes, por lo que los operativos continúan. La causa está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, que supervisa los procedimientos de identificación y la investigación sobre el destino de la embarcación y sus ocupantes.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen el despliegue de recursos en diferentes puntos del Río de la Plata y exhortan a la comunidad a aportar cualquier dato relevante que pueda contribuir a la localización de los restantes desaparecidos.

El hallazgo de pertenencias y el reconocimiento del cuerpo constituyen los primeros elementos concretos desde el inicio de la búsqueda, y abren nuevas líneas de investigación para esclarecer el destino de la lancha y sus ocupantes. La comunidad de Berazategui, Magdalena y Ensenada permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, mientras familiares y allegados reclaman respuestas y avances en el operativo.

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