Las remeras, una runa y “el ojo que todo lo ve”: los mensajes y símbolos de “Pity” Álvarez durante el juicio

El "ojo que todo lo ve" en la palma de su mano izquierda

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“Pity” Álvarez no habló demasiado desde que comenzó el juicio en el que está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. En la primera audiencia, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados decidió no declarar y apenas se limitó a responder las preguntas personales que le hizo el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. A pesar de su silencio, el músico encontró otras formas de expresarse: frases en sus remeras, símbolos y dibujos que no pasaron inadvertidos dentro de la sala.

Este viernes sumó nuevos elementos: llegó con una lupa y un manojo de llaves colgando del cuello. A la audiencia anterior, asistió con un ojo dibujado en la palma de su mano izquierda. ¿El significado? “Es el ojo que todo lo ve”, explicaron desde su entorno a Infobae. Según contaron, fue el propio “Pity” quien les explicó cómo utiliza ese símbolo durante las audiencias: en los momentos en los que siente que “se apaga” o “se desconecta”, deja la palma hacia arriba para que “el ojo vea” por él.

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El detalle adquiere relevancia, sobre todo por lo ocurrido durante la primera jornada del debate. Es que, el lunes, Álvarez pasó buena parte de la audiencia durmiendo. En ese contexto, su defensor, Javier Marino, volvió a pedir que se suspendiera el juicio al sostener que su asistido no estaba en condiciones de seguir lo que ocurría a su alrededor. “No está presente”, sostuvo. El TOC rechazó el pedido.

El miércoles, en cambio, se lo vio un poco más lúcido. Siguió buena parte de las declaraciones de los testigos, escribió y realizó algunos dibujos sobre una hoja. Incluso, tras un cuarto intermedio, cuando el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, le preguntó si podía continuar, respondió: “Estoy cansado, pero sigamos”. Recién durante el extenso testimonio por Zoom de su ex pareja, Agustina Inbernoz, volvió a quedarse dormido y debió salir unos minutos de la sala para refrescarse el rostro.

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"Si esperás vas a entender", fragmento de un tema de Intoxicados estampado en la remera de "Pity". Arriba el símbolo de la runa Algiz (Foto/Maximiliano Luna)

Los mensajes en sus remeras

La vestimenta de “Pity” también llamó la atención desde el comienzo del juicio. Más allá de las gorras, los anteojos de sol y el guante con luz led que eligió para la jornada del miércoles, en las primeras dos audiencias llevó remeras con inscripciones vinculadas a su universo personal y artístico.

El lunes llegó con una que decía “Y si esperás vas a entender”, una frase que remite directamente a “Nunca quise”, una canción de Intoxicados. Dos días después cambió el mensaje. Esta vez llevó una remera roja con la frase “La gente manda”, un concepto que el propio Álvarez desarrolló días antes en la entrevista que concedió a Rolling Stone. Allí contó que se trata de un proyecto relacionado con su regreso a los escenarios y que su intención es que, para 2028, la banda toque “en el lugar que elija la gente”.

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“Todavía no sé cómo, pero va a ser así”, explicó. “Pity” vinculó la idea con el agradecimiento hacia el público que lo acompañó desde su regreso y con su intención de invertir en mejorar los espectáculos:

Pero las inscripciones no fueron recibidas de la misma manera por la familia de Cristian Maximiliano Díaz. Jacqueline, hija de la víctima, y Marita, hermana de “El Gringo”, dijeron a Infobae que les molestan esos mensajes y consideran que el músico utiliza su vestimenta para transmitir frases durante el juicio. En particular, repararon en la remera de la primera audiencia y también recordaron que ese día, al ingresar a Tribunales, Álvarez lanzó ante dos periodistas otra expresión que les generó malestar: “Que Dios reparta suerte”.

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"Pity" llegó este viernes al tribunal con un manojo de llaves colgando del cuello (Foto/Adrián Escandar)

Una runa que se repite

Hay otro símbolo que se repite en las últimas apariciones de “Pity”: Algiz, una runa cuya forma recuerda a una persona con los brazos extendidos hacia arriba y que suele asociarse con conceptos como la protección, la defensa o la preservación.

El dibujo ya había aparecido alrededor de su regreso a la música y también durante el rodaje de “Lejos de ser”, el tema que estrenó en abril acompañado por un videoclip dirigido por Luis Ortega y protagonizado por Rodrigo de la Serna. La producción, que demandó diez meses, está cargada de referencias religiosas: el actor interpreta a un obispo, “Pity” aparece dentro de una celda y el relato juega con conceptos como el pecado, la redención y la condena.

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Sin embargo, el músico nunca explicó públicamente qué representa Algiz para él, por lo que no es posible asegurar qué significado le atribuye ni vincular su utilización directamente con el proceso judicial.

Sí hay frases recientes de Álvarez que muestran que Dios, el universo y la idea de ser juzgado forman parte de su discurso actual. En su primer show de regreso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, frente a más de 35 mil personas, lanzó una particular reflexión: “Si dicen que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él, quiere decir que todos somos dioses, ¿no? ¿Y quién me va a venir a juzgar un dios a mí, que soy otro dios?”.

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Más tarde, emocionado frente al público, resumió esa idea en otra frase: “Solo el universo me puede juzgar”.