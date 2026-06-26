Crimen y Justicia

Adolescentes robaron una concesionaria en City Bell y se llevaron USD 3.000, cascos y autos de colección en miniatura

Cuatro jóvenes ingresaron a una concesionaria, sustrajeron bienes y dinero en efectivo, y parte del episodio quedó registrado en cámaras de seguridad. La Justicia dispuso la liberación de los detenidos

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Cuatro adolescentes irrumpieron en la madrugada del miércoles en una concesionaria de autos de City Bell, partido de La Plata, y lograron sustraer alrededor de 3.000 dólares en efectivo, cascos y objetos de valor. Tres de ellos, de 13, 14 y 15 años, fueron aprehendidos por la Policía y liberados pocas horas después por decisión judicial, mientras que el cuarto continúa prófugo.

El episodio ocurrió en Rámolo Automotores, un local ubicado sobre Camino General Belgrano y calle 475. Según informó 0221, el hecho fue advertido por un móvil de seguridad municipal que patrullaba la zona y detectó que uno de los vidrios de la agencia de venta de automóviles se encontraba dañado. El personal policial, alertado por la situación, inició una persecución que culminó con la detención de los tres adolescentes, mientras que el cuarto escapó con una mochila que contenía parte del botín.

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El propietario de la concesionaria, un joven de 25 años, fue notificado del robo y se acercó al comercio para verificar los daños y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes de seguridad constató el robo y se logró reconstruir el robo: la banda ingresó al local tras romper una de las vidrieras y se llevó aproximadamente 3.000 dólares, tres cascos para motocicleta, llaves de vehículos y cinco autos de colección en miniatura.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. La fiscal Sabrina Cladera avaló el procedimiento y dispuso la intervención de organismos de Niñez y Adolescencia.

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Los tres adolescentes detenidos tienen domicilio en Villa Elisa y en Barrio Aeropuerto, barrios de La Plata. Tras permanecer unas horas en la comisaría, la Justicia dispuso su liberación inmediata, lo que generó inquietud en el ámbito local. El cuarto implicado, que logró escapar, sigue siendo buscado por las autoridades.

El caso puso nuevamente en debate la problemática de la reincidencia de menores en hechos delictivos y la denominada “puerta giratoria”. Este concepto -que se utiliza para describir la situación en la que las personas detenidas por delitos, especialmente menores de edad, que recuperan la libertad poco tiempo después de ser aprehendidas por la policía- preocupa a vecinos, comerciantes y fuerzas de seguridad platenses. En los barrios señalados, algunos jóvenes ya habrían sido mencionados en otros episodios similares.

El 11 de junio, dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Ensenada, localidad cercana a La Plata, tras protagonizar el robo de una motocicleta. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 37 y 125, donde los jóvenes interceptaron de manera violenta a un hombre que circulaba en moto, lo encerraron y le arrebataron el vehículo.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo inmediato, apoyado en las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano, que permitió reconstruir en tiempo real el trayecto de los sospechosos. Los efectivos localizaron a los adolescentes en la vivienda de la madre de uno de ellos, apodado “Puchito”, quien autorizó el ingreso policial.

Durante el procedimiento, además de la moto robada esa misma jornada, se halló otro vehículo sustraído el día anterior. La moto fue recuperada y devuelta a su propietario. Los menores recuperaron la libertad esa misma noche, en virtud de su edad y de la legislación vigente para delitos cometidos por adolescentes.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la fiscalía de Carmen Ibarra, y se dispuso la continuación de la investigación para determinar si los implicados tienen relación con otros hechos recientes en la zona.

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