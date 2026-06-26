Economía

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Los operadores financieros optan por posiciones defensivas ante la próxima emisión de deuda, en un entorno marcado por la inestabilidad de los mercados globales y la búsqueda de refugio en activos tradicionales

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El mercado sigue de cerca el resultado de la licitación del Tesoro de este viernes en la que vencen más de $16 billones. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
El mercado sigue de cerca el resultado de la licitación del Tesoro de este viernes en la que vencen más de $16 billones. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

La volatilidad es una variable que está instalada y dejó de ser la excepción para convertirse en la normalidad. Un ejemplo lo dio la empresa Micron en Estados Unidos, que ayer subió poco más de 16% y recuperó lo que había perdido en las dos ruedas anteriores.

Los inversores se aferran a distintos elementos para predecir lo que viene. De hecho, en el último tiempo en las Bolsas de Nueva York influían más las acciones relacionadas con la inteligencia artificial que el conflicto en Medio Oriente.

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En este escenario se maneja la Argentina. La sensibilidad es elevada y cualquier suba del dólar parece marcar el principio de una escalada de la moneda estadounidense que, al día siguiente, queda desmentida por la realidad.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 648 millones y el Banco Central compró 70 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista bajó dos pesos a $1.477, mientras la divisa subía 0,05% frente a las principales monedas del mundo y quedó en el nivel más alto de los últimos 19 meses.

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El mercado financiero fue contra la corriente y reafirmó el movimiento alcista del peso. El MEP bajó a $1.499 y el contado con liquidación (CCL) a 1.546 pesos.

En tanto, los bonos soberanos operaron estables y el riesgo país se mantuvo en 437 puntos básicos un poco fuera de línea con la región donde el Índice de Emergentes subió 1,1 por ciento.

El Índice de Gastos del Consumidor (PCE) de Estados Unidos ayudó al arrojar una medición dentro de las previsiones. De esta manera, logró que se fortalezcan los bonos del Tesoro estadounidense y su rendimiento retroceda a 4,39% volviendo más atractivos a los títulos de la región.

En EE.UU., el Dow Jones —que reúne a las 30 empresas más relevantes— se encuentra en niveles históricos. Por su parte, el S&P 500, que incluye el promedio de 500 compañías, se ubica levemente por debajo de su récord alcanzado el 2 de junio. El Nasdaq, en tanto, retrocedió ayer 0,43% y permanece casi 8% por debajo de su máximo del 1 de junio. La situación refleja el sentido de la frase de “El Eternauta”: “Lo viejo funciona”. El avance tecnológico llevó a que los inversores busquen refugio en acciones tradicionales.

En la Argentina, el mercado bursátil muestra una escala más acotada y enfrenta mayores desafíos para adaptarse al contexto global. El S&P Merval, que agrupa a las principales acciones, registró una baja de 0,46% en pesos y de 0,11% en dólares. Las tasas de interés experimentaron leves subas y se acercaron al 1,9%, impulsadas por la caída de las LECAP.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “los rendimientos de la curva pesos volvieron a desplazarse al alza con más énfasis en el tramo corto. No es una buena señal que esto suceda en la previa a la licitación de deuda, más cuando el menú de instrumentos incluye una letra a tasa fija, y podría forzar al Tesoro a convalidar tasas más elevadas”.

Ayer se fijó el precio del bono dollar linked (ajusta por devaluación) TZV26 del que queda un stock de USD 2.000 millones que vencen el martes. El mercado, por ahora, elige estar cubierto y por eso operó un volumen elevado.

F2 agregó que “en futuros se operaron 3.042.838 contratos que es el registro más alto desde el 28 de octubre de 2025, luego de las elecciones de medio término y en la rueda de soberanos DL (BYMA, t+1) el volumen de operaciones ascendió a nada menos que 1.147 millones. En ambos casos el instrumento más operado fue el que vence a fin de julio por lo que el rolleo fue la causa que motorizó semejante volumen. La salida de fin de junio hundió la tasa implícita a 10,4% TEA y en la próxima jornada el Tesoro volverá a ofrecer cobertura en la licitación”.

Para Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital el escenario base sigue siendo el de una corrección ordenada del tipo de cambio, sin crisis, mientras continúen los ingresos de divisas por energía, agro y financiamiento privado. Los principales factores a monitorear, son una eventual aceleración de la inflación o una menor oferta de dólares, ya que ambos podrían modificar la dinámica cambiaria prevista”.

En paralelo, el petróleo experimentó una suba de 2% porque los inventarios están por debajo de los niveles deseados ya que la crisis llevó a consumir parte de las reservas estratégicas, lo que hace que el crudo pueda seguir por un tiempo por encima de 70 dólares.

Anoche, en el overnite, cotizaba a USD 75,22 (+0,30%). El oro, tras la suba de casi 1%, exhibía una baja. Las Bolsas de Nueva York marcaban un nuevo retroceso del Nasdaq de las tecnológicas, un S&P 500 neutro y el Dow Jones con un alza de 0,20 por ciento. El dólar seguía firme frente a las principales monedas del mundo y el Bitcoin consolidaba el quiebre del nivel de resistencia y se desplomaba a USD 59.600 con tendencia bajista.

Para hoy los inversores estarán pendientes del resultado de la licitación de los bonos del Tesoro argentina. Se deben cubrir $16 billones, pero el mercado descuenta que se logrará esa meta y confía en que no habrá problema para colocar los USD 250 millones de bonos en dólares que vencen en 2027 y 2028.

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