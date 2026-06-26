Economía

Impulsar el crédito: el detalle de las medidas que la UIA le pide a Caputo para reactivar la economía

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, se buscan ampliar los esquema de incentivos para pymes del Banco Central y liberar encajes para canalizar en líneas de financiamiento a empresas con dificultades

Guardar
Google icon
Luis Caputo y Martín Rappallini, nuevo titular de la UIA
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reveló que están negociando con Economía medidas para reactivar los créditos.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reveló que negocian con el ministro de Economía, Luis Caputo, medidas para reactivar los créditos. Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas, se tratan iniciativas de impulso al financiamiento que van desde la ampliación del esquema de incentivos para pequeñas y medianas empresas (pyme) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la liberación de encajes para canalizar a empresas con dificultades financieras.

El diálogo entre la UIA y el Ministerio de Economía se mantiene abierto mientras avanzan negociaciones sobre un paquete de estímulos para el crédito productivo y el consumo interno. Rappallini afirmó, en una entrevista con Todo Noticias, que la entidad trabaja con el Gobierno en propuestas para reactivar el crédito. “Estamos en la negociación para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está realmente caído”, comentó.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, el primer eje de discusión apunta a ampliar el esquema de incentivos al financiamiento PYME del BCRA. La propuesta incluye elevar el porcentaje de depósitos obligatorios destinados a crédito productivo, que actualmente se ubica en 7,5%, hasta el 10% (aumento de 2,5 puntos porcentuales (p.p)). Además, se prevé incrementar el beneficio para los bancos que cumplan con esta franquicia, pasando del 1,88% actual al 2,51%.

Un segundo instrumento bajo negociación es la liberación parcial de encajes para canalizar crédito hacia empresas con dificultades financieras transitorias. La propuesta permitiría a las entidades financieras computar como integración de encajes los préstamos otorgados a empresas clasificadas en ‘Situación 1′ y ‘Situación 2′, orientados a la regularización de pasivos. Las fuentes remarcaron que esta medida no genera costo fiscal ni emisión monetaria directa, ya que reasigna liquidez existente dentro del sistema financiero. El incentivo para los bancos reside en reemplazar activos inmovilizados y sin rendimiento por créditos con tasa positiva.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués para abordar temas económicos.
Desde febrero las autoridades del Ministerio de Economía mantienen negociaciones con la UIA.

Las conversaciones técnicas entre la UIA y el Gobierno avanzaron desde febrero a pesar de los cruces públicos entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca a quien el mandatario definió como “Don Chatarrín”. Es que más allá de la tensión política, el canal de diálogo entre Caputo y las autoridades industriales continuó abierto, con la gestión cotidiana a cargo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El último encuentro formal se realizó el 19 de mayo y pese a la expectativa por medidas para el sector, no hubo anuncios.

El contexto macroeconómico condiciona el margen de maniobra del Gobierno, ya que la restricción fiscal limita la posibilidad de implementar rebajas de impuestos o incentivos de alto costo. Por eso, empresarios y funcionarios buscan alternativas que no impliquen impacto fiscal directo, como la reasignación de liquidez bancaria y nuevos incentivos regulados por el BCRA.

Aumento del desempleo

La preocupación por la caída del consumo se acentuó en los últimos meses, ya que el repunte de los sectores exportadores aún no se traduce en una mejora del mercado interno. Las propuestas que se discuten incluyen medidas para todas las ramas industriales que sufren la retracción de la actividad y el aumento de la desocupación. Los reciente datos del INDEC publicados muestran que el desempleo afecta con mayor fuerza a ciertos sectores, lo que refuerza la urgencia de medidas para reactivar la inversión y la producción.

El comportamiento del desempleo no resultó igual entre los sectores económicos en el primer trimestre del 2026. Según el Indec, el mayor salto se observó en la industria manufacturera, donde la proporción de desocupados que provenían de ese sector avanzó del 7,3% en el primer trimestre de 2025 al 13,3% en igual período de 2026. Esta cifra duplicó prácticamente el peso de la industria en la composición de la población sin trabajo y marcó un cambio significativo en la tendencia sectorial.

Caracterización de la población desocupada
Caracterización de la población desocupada

Desde hace tiempo en la Unión Industrial Argentina (UIA) alertan sobre la destrucción del empleo y exigen al ministro Caputo, por medidas que permitan “nivelar la cancha” ya sea en términos impositivos como de infraestructura. Luego del buen dato que registro el Indice de Producción Industrial Manufacturera en marzo con un crecimiento del 3,2% intermensual y 5% interanual, en abril volvió a números negativos con una variación intermensual del -2,1%y del 2,8% interanual. Y ya para mayo, en la UIA alertaron que no se encontró un piso para la caída del sector.

Frente a este escenario, Caputo no hace alusión explicita a los números negativos de la industria, pero si les dice a los empresarios argentinos que tienen que animarse a arriesgar y perder. “Argentina tiene un potencial enorme y nosotros tenemos que cambiar la cabeza y esas cosas que nos inculcaron de que proteger una industria que está bien porque hay gente que trabaja ahí, sin entender que hay 47 millones de argentinos que están subsidiando eso”, afirmó durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda.

Temas Relacionados

UIALuis CaputoMartín RappalliniCréditoPymesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

El equipo económico ya está recibiendo ofertas y busca USD 5.000 millones. El FMI y el Banco Mundial reiteraron que el objetivo es que Argentina regreso a los mercados voluntarios de crédito lo antes posible y destacaron la baja del riesgo país

Con garantías de organismos, el Gobierno busca financiarse con bancos internacionales a una tasa cercana al 6% anual

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

La apreciación mundial y la volatilidad financiera internacional aumentaron la presión sobre el mercado local, lo que llevó al Banco Central a ajustar su intervención y sumar instrumentos que buscan contener saltos cambiarios

Por qué sube el dólar a nivel global y qué medidas adoptó el Gobierno para evitar aumentos bruscos del tipo de cambio

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Los operadores financieros optan por posiciones defensivas ante la próxima emisión de deuda, en un entorno marcado por la inestabilidad de los mercados globales y la búsqueda de refugio en activos tradicionales

Expectativa y cautela: el mercado pone la lupa sobre la millonaria licitación del Tesoro en medio de la volatilidad global

Ranking de salarios: cuánto se gana en cada provincia y qué jurisdicciones le ganaron a la inflación en el último año

Los trabajadores registrados de algunas regiones del país ganan tres veces más que los asalariados de otras. Apenas tres distritos lograron una mejora real de sus ingresos en los últimos doce meses

Ranking de salarios: cuánto se gana en cada provincia y qué jurisdicciones le ganaron a la inflación en el último año

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

Según Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas registradas creció 0,8% mensual, aunque la distancia con los niveles de 2023 sigue siendo amplia

Subió el poder de compra efectivo tras siete meses, pero sigue 14,5% debajo del nivel previo al cambio de gestión

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

El Salvador firma acuerdo internacional para potenciar la inteligencia artificial y la innovación con Pax Silica

Autoridades capturan a dos dirigentes obreros por presuntos delitos en fondos asignados a una confederación sindical panameña

Honduras: Ministerio Público presenta diligencias prejudiciales en caso que involucra a Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso

Obispos hondureños expresan dolor y solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos