Obispos hondureños expresan dolor y solidaridad con Venezuela tras devastadores terremotos

Los obispos hondureños expresaron su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela.(FOTO: Infobae)

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) manifestó este jueves su profundo pesar por las consecuencias de los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela y que han dejado centenares de víctimas, daños materiales y miles de personas afectadas.

A través de una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Jesús González de Zárate, los obispos hondureños expresaron su tristeza por la tragedia que vive el país sudamericano y enviaron un mensaje de solidaridad a las comunidades golpeadas por los sismos.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron el centro de Venezuela y provocaron una de las mayores emergencias registradas en ese país en los últimos años.

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En el documento, la Iglesia hondureña señaló que comparte el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos y de quienes han visto afectado su patrimonio a causa del desastre natural.

«Nos unimos a todos ustedes que están viviendo esta dura experiencia», expresó la Conferencia Episcopal de Honduras en el mensaje firmado por su presidente, el arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher.

La Conferencia Episcopal de Honduras envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.(FOTO: Suyapa Medios)

Los obispos destacaron que la tragedia no solo ha dejado pérdidas humanas, sino también una amplia destrucción de viviendas, edificios y otros bienes materiales que afectan a miles de familias venezolanas.

Asimismo, manifestaron su cercanía espiritual, fraterna y solidaria con las comunidades afectadas y aseguraron que las iglesias hondureñas elevarán oraciones por las víctimas y sus familias.

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La CEH también invocó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, para que acompañe a las personas que atraviesan momentos de dolor e incertidumbre tras los terremotos.

En su mensaje, los líderes religiosos expresaron su esperanza de que la solidaridad y la ayuda humanitaria permitan aliviar el sufrimiento de los damnificados y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el número de víctimas mortales continúa aumentando mientras las labores de búsqueda y rescate se mantienen activas en distintas regiones venezolanas.

La Iglesia hondureña pidió oraciones por las familias afectadas por la tragedia. (FOTO: RTVE.es)

Las autoridades de ese país han informado que cientos de edificios, viviendas, hospitales y centros comerciales sufrieron daños tras los movimientos sísmicos, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró varias regiones como zonas de desastre natural debido al colapso de numerosas estructuras y a la magnitud de los daños registrados.

Mientras tanto, equipos de rescate, organismos de emergencia y voluntarios continúan trabajando entre los escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

La Conferencia Episcopal de Honduras reiteró que mantendrá presentes a las víctimas en las celebraciones litúrgicas y pidió a la población hondureña unirse en oración por el pueblo venezolano en este momento de duelo y reconstrucción.

La tragedia también ha generado muestras de solidaridad en distintos países de América Latina, mientras organizaciones religiosas y humanitarias continúan impulsando campañas de ayuda para las familias afectadas.

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Los líderes religiosos lamentaron las pérdidas humanas ocasionadas por los sismos.(FOTO: Congregación de la misión)

La Iglesia Católica ha reiterado su llamado a la unidad y a la oración, destacando la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor y pérdida tras los devastadores terremotos.

Los obispos hondureños señalaron que la fe, la esperanza y la solidaridad serán fundamentales durante el proceso de recuperación de las comunidades venezolanas.

Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener presentes a las víctimas y a sus familias en las celebraciones religiosas, confiando en que la ayuda internacional y el esfuerzo conjunto permitan superar una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en Venezuela.