Crimen y Justicia
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Juicio a Pity Álvarez, en vivo: arrancó la audiencia

El músico enfrentará un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano

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Hombre de cabello rubio rizado, con gafas de sol rojas, camiseta negra y cadenas de plata. Fondo con muro grafiteado y vegetación
Pity Álvarez

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzará hoy a las 10 en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

14:06 hsHoy

Arrancó la audiencia

Juicio Pity Álvarez
Pity Álvarez, en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

En el inicio del juicio contra el cantante, el presidente del tribunal Gustavo Goernes informó que no hay testigos citados para el día de hoy.

13:57 hsHoy

Las partes ingresan a la sala

Juicio Pity Álvarez
Fernando Burlando y Fabián Améndola (Maximiliano Luna)

Están Fernando Burlando y Fabián Améndola junto a la segunda pareja de Díaz. A su lado está sentada Jacqueline, la hija de la víctima, junto a su madre, la primera pareja de Díaz. También está presente el manager del artista, Santiago Ruiz.

A las 10.50, los jueces del tribunal entran a la sala. Pity se puso de pie junto a su defensor. Uno de los jueces avisa que va a ingresar la prensa para tomar fotografías.

Pity Álvarez llegó a los tribunales de CABA
Infobae, desde adentro del juicio

Pity lleva puesto un sombrero negro y anteojos de sol. Mira a cámara serio y bosteza.

13:46 hsHoy

Pity Álvarez llegó a los tribunales

Juicio Pity Álvarez
El Pity Álvarez llega a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

En medio de un caos, el músico arribó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30. “El Pity es inocente”, gritan los fanáticos desde afuera y hacia los medios de prensa presentes.

En la sala también está Jacqueline Díaz, hija de Cristian, junto a su madre y primera mujer de la víctima.

13:05 hsHoy

Llegó el fiscal Sandro Abraldes

Unos diez minutos más tarde se sumaron los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola junto a Verónica, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija.

13:03 hsHoy

La previa

Mano de mujer con uña pintada sujeta un teléfono móvil que muestra una pantalla con una foto de un hombre y una mujer joven en una tienda de ropa
Johana, fanática del Pity Álvarez, en una foto junto al músico

En la puerta del edificio de Tribunales, periodistas, cámaras de televisión y un móvil de la Policía de la Ciudad esperan la llegada de Cristian “Pity” Álvarez. Entre ellos está Johana, de 32 años, que viajó desde La Matanza especialmente para apoyar al músico, a quien sigue desde que tenía 13. Con una gorra con el nombre del cantante y un buzo de Viejas Locas, mantiene la ilusión de poder verlo cuando ingrese al edificio.

Sería la cuarta vez que logra tenerlo cerca, aunque asegura que fue a casi todos sus recitales, incluidos los dos últimos shows en Córdoba y Rosario. Para ella, Pity debería continuar en libertad porque, según sostiene, “no estaba en su sano juicio” al momento del crimen.

13:03 hsHoy

Quién era Cristian Maximiliano Díaz y cómo fue la noche en la que Pity Álvarez lo mató: “Si vas a tirar, tirá, gato”

El “Gringo” tenía 36 años y conocía al músico del barrio Samoré, aunque no eran amigos. Un viejo conflicto por una mochila y los testimonios de quienes presenciaron el ataque que terminó con su vida

Pity Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la víctima
Pity Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la víctima

“Cuidate, ma, y portate bien. No hagas lío”. Esas fueron las últimas palabras que Jacqueline Guzzardi recuerda haber escuchado de su padre, Cristian Maximiliano Díaz. Era el 11 de julio de 2018 y el “Gringo”, como lo conocían en el barrio Samoré de Villa Lugano, había pasado a llevarle unas cosas. Ella lo saludó con un beso, como cualquier otro día, sin imaginar que apenas unas horas después lo encontraría muerto frente a una de las torres del complejo.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

Después de ocho años, comienza el juicio a Pity Álvarez: la acusación, los testigos y el intento fallido de frenar el debate

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados empezará a ser juzgado este lunes por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Días antes del inicio del debate, la Justicia rechazó un nuevo pedido de la defensa para suspender el proceso por su estado de salud mental

En la primera está previsto que Pity declare
En la primera está previsto que Pity declare

“No voy a volver a la cárcel porque el universo no quiere”. Con esa convicción, expresada hace apenas unos días en un extenso reportaje para la revista Rolling Stone, Cristian “Pity” Álvarez se sentará este lunes a las 10.30 en el banquillo de los acusados. Ocho años después del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados comenzará a ser juzgado por un crimen que siempre admitió haber cometido: “Lo maté porque era entre él o yo”, sostuvo.

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