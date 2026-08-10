Juicio a Pity Álvarez, en vivo: arrancó la audiencia

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Moreno: cayó el último prófugo del robo al exjugador de Boca Cristian Medina tras un ataque armado El sospechoso, que estaba prófugo desde 2023, habría participado en el violento raid delictivo que afectó al futbolista y a la familia del ex delantero Alberto Yaqué

La lista de los nuevos asesinatos en La Matanza: hubo 7 muertes en 10 días El asesinato del trabajador de una distribuidora, ocurrido el viernes pasado, involucró a un policía de la ciudad y a una serie de cómplices. Caso por caso, la lista caliente de homicidios en un distrito al límite donde la inseguridad, la droga y la venganza se mezclan a diario

Detuvieron a un hombre que intentó vender un monitor de latidos fetales y una bomba de vacío del Hospital Fernández Un operativo encubierto permitió recuperar los aparatos sustraídos de la terapia intensiva, luego de que fueran ofrecidos en redes sociales

José C. Paz: acusaron a un hombre de abusar de su sobrina, entraron a su casa y lo atacaron a golpes La víctima, de 28 años, fue intervenida y continúa con las secuelas de los golpes. El caso, que ocurrió en diciembre de 2025, ya tiene tres detenidos