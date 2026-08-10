Juicio a Pity Álvarez, en vivo: arrancó la audiencia

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzará hoy a las 10 en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.
Arrancó la audiencia
En el inicio del juicio contra el cantante, el presidente del tribunal Gustavo Goernes informó que no hay testigos citados para el día de hoy.
Las partes ingresan a la sala
Están Fernando Burlando y Fabián Améndola junto a la segunda pareja de Díaz. A su lado está sentada Jacqueline, la hija de la víctima, junto a su madre, la primera pareja de Díaz. También está presente el manager del artista, Santiago Ruiz.
A las 10.50, los jueces del tribunal entran a la sala. Pity se puso de pie junto a su defensor. Uno de los jueces avisa que va a ingresar la prensa para tomar fotografías.
Pity lleva puesto un sombrero negro y anteojos de sol. Mira a cámara serio y bosteza.
Pity Álvarez llegó a los tribunales
En medio de un caos, el músico arribó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30. “El Pity es inocente”, gritan los fanáticos desde afuera y hacia los medios de prensa presentes.
En la sala también está Jacqueline Díaz, hija de Cristian, junto a su madre y primera mujer de la víctima.
Llegó el fiscal Sandro Abraldes
Unos diez minutos más tarde se sumaron los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola junto a Verónica, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija.
La previa
En la puerta del edificio de Tribunales, periodistas, cámaras de televisión y un móvil de la Policía de la Ciudad esperan la llegada de Cristian “Pity” Álvarez. Entre ellos está Johana, de 32 años, que viajó desde La Matanza especialmente para apoyar al músico, a quien sigue desde que tenía 13. Con una gorra con el nombre del cantante y un buzo de Viejas Locas, mantiene la ilusión de poder verlo cuando ingrese al edificio.
Sería la cuarta vez que logra tenerlo cerca, aunque asegura que fue a casi todos sus recitales, incluidos los dos últimos shows en Córdoba y Rosario. Para ella, Pity debería continuar en libertad porque, según sostiene, “no estaba en su sano juicio” al momento del crimen.
“Cuidate, ma, y portate bien. No hagas lío”. Esas fueron las últimas palabras que Jacqueline Guzzardi recuerda haber escuchado de su padre, Cristian Maximiliano Díaz. Era el 11 de julio de 2018 y el “Gringo”, como lo conocían en el barrio Samoré de Villa Lugano, había pasado a llevarle unas cosas. Ella lo saludó con un beso, como cualquier otro día, sin imaginar que apenas unas horas después lo encontraría muerto frente a una de las torres del complejo.
“No voy a volver a la cárcel porque el universo no quiere”. Con esa convicción, expresada hace apenas unos días en un extenso reportaje para la revista Rolling Stone, Cristian “Pity” Álvarez se sentará este lunes a las 10.30 en el banquillo de los acusados. Ocho años después del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados comenzará a ser juzgado por un crimen que siempre admitió haber cometido: “Lo maté porque era entre él o yo”, sostuvo.