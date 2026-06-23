Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Momento de la detención de Jorge Gustavo "Morcilla" Muñoz, el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario

Por el enfrentamiento ocurrido el pasado 11 de junio en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, en el que fue asesinado el policía federal Rodolfo Manfredi (30) y resultó herido su compañero Emilio V. (34) –que evoluciona favorablemente–, la Justicia federal acusó a un tercer presunto integrante del grupo que atacó a los agentes. Se trata de Jorge Gustavo “Morcilla” Muñoz (40), uno de los hermanos de Eduardo Rodolfo Muñoz, supuesto líder de la gavilla que vende droga en ese sector de la ciudad, quien permanece prófugo y con un ofrecimiento de recompensa de 20 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención.

“Morcilla” es el tercer imputado en la investigación que encabeza el fiscal de la Procunar Matías Scilabra –junto con la coordinación del titular del organismo Diego Iglesias– y Gonzalo Ruggeri –de la Unidad Fiscal Rosario–. Los otros dos fueron su hermano Luis Miguel Muñoz (42) –quien resultó herido en el tiroteo– y Mario Ezequiel Peralta (25).

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El nuevo acusado quedó en prisión preventiva por el plazo de 6 meses, según la resolución del juez de Garantías Carlos Vera Barros.

Los dos hermanos Muñoz y Peralta estaban, de acuerdo a la teoría del caso, junto a otras siete personas –Eduardo, entre ellos– que dispararon contra los policías que, a pesar de estar de civil, fueron identificados por los presuntos miembros de la banda que operan principalmente en los pasillos de Gutenberg y 27 de Febrero.

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La línea telefónica 134 fue habilitada para recibir información confidencial sobre el paradero del sospechoso buscado por el crimen del agente federal

Los fiscales ponderaron que Jorge Muñoz quedó complicado por la pericia de una pistola Bersa usada en el enfrentamiento y por el reconocimiento de otro agente que resultó ileso en el tiroteo.

Tras la recolección de imágenes de las cámaras de videovigilancia se pudo establecer que Manfredi, Emilio V. y otro agente ingresaron de civil por un pasillo de Gutenberg entre 27 de Febrero y Gálvez que tiene escasa iluminación. Los “satélites” de la presunta organización de Muñoz comenzaron a silbar como signo de alerta entre ellos y luego empezaron a gritarles: “Cobani, cobani, váyanse”. Se estima que demoraron entre 8 y 11 minutos en identificarlos como policías, cercarlos y balearlos.

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Tanto Jorge como Eduardo gritaron a los agentes: “Ustedes no son de acá, toquen a la banda”. Acto seguido los acorralaron y abrieron fuego entre varios.

Jorge Gustavo Muñoz, alias "El Morcilla", detenido

Manfredi recibió tres tiros por la espalda que le causaron la muerte de manera inmediata. En tanto, Emilio V. cayó con heridas en el abdomen, mientras que el otro policía logró cubrirse con un auto y repeler la agresión con su arma reglamentaria, por lo que resultó lesionado Luis Muñoz, el primero en ser detenido ni bien se recuperó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

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La caída de “Morcilla” empezó a gestarse tras el enfrentamiento. La Policía Federal hizo una gran cantidad de allanamientos en Villa Banana y en una propiedad secuestró droga y una pistola Bersa calibre 22 largo con numeración limada. Se presume que se trataba de un inmueble usurpado por Eduardo Muñoz, que era usado como búnker.

Fue la Bersa calibre 22 largo la que dio positivo con una de las vainas servidas secuestradas en la escena del los disparos en el que fue asesinado Manfredi.

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El enfrentamiento que se cobró la vida del policía de la Federal fue en la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg, en el barrio Villa Banana de Rosario

Otro dato que complicó a “Morcilla” fue la declaración del agente que logró refugiarse detrás de un auto en medio del tiroteo, ya que en los registros fotográficos lo identificó rápidamente como uno de los encapuchados que abrió fuego contra ellos.

Jorge Muñoz había recuperado la libertad en septiembre del año pasado tras cumplir una condena a 4 años por irrumpir en la casa de un vecino con una pistola de 9 milímetros, golpearlo hasta dejarlo inconsciente y efectuar disparos dentro de la propiedad.

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Según la investigación federal, la presunta banda encabezada por Eduardo Rodolfo Muñoz está secundada por al menos tres delincuentes apodados “Diente de lata”, “Mojarra” y “Colombiano”, todos prófugos. Para los fiscales, dicha estructura es la readecuación de la organización que supo tener allí Dalmacio “Sapo” Saravia (57), quien en enero pasado recibió una condena a 8 años de cárcel por regentear el narcomenudeo en Villa Banana y en Vía Honda, en el distrito suroeste.