Moreno: cayó el último prófugo del robo al exjugador de Boca Cristian Medina tras un ataque armado

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El operativo policial que permitió la captura de Andy Joel Chaves Torres, de 24 años, en el partido de Moreno cerró una búsqueda que llevaba más de tres años. Se trta del último prófugo buscado por su participación en el violento robo sufrido por el exjugador de Boca Juniors, Cristian Medina, ocurrido en mayo de 2023 en Castelar.

La detención se produjo en una vivienda de la calle Galileo Galilei al 4100 luego de que las autoridades recibieran una denuncia por abuso de armas y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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El hecho ocurrió mientras la víctima se desplazaba en moto junto a su cuñado, y fue interceptado por una mujer y Andy Joel Chaves Torres, quien habría realizado al menos tres disparos con una pistola. Uno de los proyectiles impactó la mano derecha de Casales y otro atravesó la campera de su acompañante, causándole una lesión en la zona costal.

Los datos aportados por la víctima posibilitaron identificar al agresor y obtener órdenes de allanamiento en dos domicilios de Moreno, con la intervención de la UFI N° 5 y el Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

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El procedimiento fue exitoso en el segundo objetivo, donde la policía detuvo a Chaves Torres y confirmó que, además de la causa por el ataque reciente, mantenía una orden de captura vigente por el robo a Cristian Medina.

El detenido por el robo a Cristián Medina

El asalto de 2023 incluyó el robo a mano armada de una camioneta VW Amarok, episodio que marcó el inicio de un raid delictivo que también afectó a la familia del exgoleador Alberto Yaqué en Ituzaingó. La investigación detalla que, tras el hecho en Castelar, la banda utilizó la camioneta robada para emboscar a la familia Yaqué, sometiéndolos a amenazas y agresiones físicas. Ambas camionetas, la de Medina y la de Yaqué, fueron abandonadas más tarde en Paso del Rey.

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La banda fue desarticulada en julio de 2023 luego de realizarse 14 allanamientos simultáneos en distintos municipios del conurbano bonaerense. La justicia atribuyó al grupo al menos 15 delitos, entre ellos otros robos a mano armada y casos de encubrimiento agravado.

Entre los condenados se encuentran Lucas Nahuel Carbajosa, sentenciado a 7 años y 8 meses de prisión, Tomás Ezequiel Quiroga, condenado a 7 años, y Marcos José Vega, con una pena de 5 años y 2 meses. El tallerista Andrés David Sendros recibió tres años de prisión condicional por encubrimiento, mientras que Nicolás Leonel Genauer fue condenado a tres años por el mismo delito y asociación ilícita.

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De acuerdo con la información oficial, Chaves Torres registra antecedentes por “robo agravado (uso de arma de fuego), encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, asociación ilícita y encubrimiento”. El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado en el allanamiento y dispuso las medidas de rigor, autorizando la difusión a la prensa.

Ahora el detenido enfrenta cargos en Morón por los robos a Cristian Medina y a la familia Yaqué, además del proceso por el ataque armado que motivó su reciente captura en Moreno.

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