Investigan la muerte de un jubilado en Cipolletti y un posible pacto con su pareja: dejaron una carta

La Justicia investiga la muerte de un jubilado en Cipolletti y analiza un posible pacto suicida con su pareja

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Un matrimonio de jubilados de Cipolletti, Río Negro, fue hallado en su departamento tras un hecho que la justicia investiga como un posible pacto suicida. La policía intervino en un edificio de tres plantas sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh, luego de la denuncia de vecinos que notaron la ausencia de uno de los jubilados y olores en el lugar. Al ingresar, los agentes encontraron el cuerpo de Jorge Horacio Ortiz y a su pareja, identificada como Mabel, con vida, aunque en estado delicado.

La investigación judicial está en curso. La policía considera varias hipótesis, entre ellas que los problemas económicos y un reciente aumento en el alquiler pudieron influir en la decisión del matrimonio. Facundo Kablan periodista de Infobae en Vivo Al Mediodía: “Dejaron una nota contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva”.

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Según la reconstrucción policial, la pareja percibía la jubilación mínima, cercana a los $600.000 por persona, y destinaba ese ingreso al pago del alquiler. Kablan detalló: “El alquiler que estaban pagando era también de $600.000”.

La propietaria del inmueble les notificó que, para renovar el contrato, el monto subiría a más de un millón de pesos y deberían pagar tres meses por adelantado. Kablan afirmó: “El alquiler que estaba en $600.000 se iba a más de $1.000.000. Además, tenían que dejar $3.000.000, que era lo que le correspondía a la renovación”.

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La policía halló a Jorge Horacio Ortiz sin vida y a Mabel en estado delicado en un departamento de Cipolletti, Río Negro (VisualesIA)

Hallazgo del matrimonio y actuación de la policía

El hallazgo tuvo lugar un martes, luego de la denuncia de vecinos que detectaron la ausencia de Ortiz y olores extraños en el edificio. La policía ingresó al departamento y encontró a Ortiz sin vida. Mabel permanecía con vida, aunque en estado crítico, tras haber pasado más de dos días junto al cuerpo de su esposo.

Kablan relató que la pareja dejó una carta en la que describían su situación económica. “Lo que dice la carta hace referencia a una situación acuciante que tenía que ver con problemas económicos”, afirmó. La policía secuestró la nota y seis blíster vacíos de clonazepam para sumarlos a la causa judicial.

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La autopsia preliminar no detectó lesiones externas ni signos de violencia en Ortiz. La justicia espera los resultados de los estudios toxicológicos para precisar la causa de muerte y determinar si la ingesta de psicofármacos fue determinante.

Kablan explicó: “Venían muy complicados. Entre los medicamentos, el alquiler, la comida, venían muy complicados”. La carta hallada en el departamento menciona que la situación económica y la imposibilidad de afrontar el nuevo alquiler influyeron en la decisión, según la hipótesis policial.

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Los vecinos denunciaron la ausencia del jubilado y olores en el edificio de la calle Río Santiago, donde intervino la policía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avance de la causa judicial

Tras el hallazgo, Mabel fue trasladada al hospital de Cipolletti, donde permanece internada bajo tratamiento en el área de salud mental. Su estado es delicado, pero continúa con vida. En su primera declaración espontánea, la mujer coincidió con el contenido de la carta encontrada en el domicilio y aportó información sobre la decisión tomada por ambos.

La justicia de Cipolletti mantiene como principal hipótesis el pacto suicida. Los investigadores aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar la causa de la muerte de Ortiz y confirmar si la ingesta de clonazepam fue determinante.

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Contexto social y condiciones de los adultos mayores

El caso de Cipolletti evidencia las dificultades que enfrentan adultos mayores ante el aumento de alquileres y la insuficiencia de las jubilaciones mínimas en Argentina. El matrimonio destinaba la totalidad de sus ingresos a necesidades básicas, y el aumento en el alquiler, según la carta hallada y la hipótesis policial, representó un factor central.

La justicia y los organismos de salud siguen trabajando para esclarecer los hechos y brindar asistencia a la sobreviviente.

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