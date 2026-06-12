Crimen y Justicia

Mataron a un policía durante un tiroteo en Rosario: hay otras dos personas heridas

El efectivo fue hallado tendido en la vía pública con varios impactos y sin su arma reglamentaria, que habría sido sustraída, tras un alerta que movilizó a personal de la Comisaría 19na

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La víctima fue un oficial de 42 años, que murió tras ser herido a la altura del abdomen
La víctima fue un oficial de 42 años, que murió tras ser herido a la altura del abdomen

Un enfrentamiento armado ocurrido cerca de las 22:00 en la intersección de 27 de Febrero y Gutemberg, en el barrio Villa Banana de Rosario, dejó como saldo un agente de la Policía Federal Argentina fallecido y dos personas heridas, una de ellas también integrante de la fuerza. El hecho movilizó a personal de la Comisaría 19na y unidades de la Agrupación de Unidades de Orden Público.

Según se informó, un llamado alertó sobre la presencia de personas heridas por arma de fuego en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos encontraron a un compañero de servicio tendido con varios impactos y sin su arma reglamentaria, que habría sido sustraída. La víctima fue identificada como Rodolfo Manfredi, agente de la Policía Federal, quien presentaba lesiones incompatibles con la vida. En el sitio se hallaron y resguardaron vainas servidas.

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Durante el patrullaje, el personal policial detectó además que un segundo agente había resultado herido. Se trata del cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 38 años, quien ingresó al Hospital Italiano con dos heridas de arma de fuego en el abdomen y fue sometido a cirugía. Fuentes policiales indicaron a Infobae que Gómez Villafañe fue trasladado de urgencia por sus propios compañeros tras el ataque.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario
Uno de los heridos fue trasladado por familiares al HECA (X: @MuniRosario)

Tercer herido y despliegue policial

En paralelo, se tomó conocimiento de un tercer herido que habría sido trasladado por familiares en un automóvil negro a un centro de salud no precisado. El monitoreo de cámaras permitió detectar su ingreso al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (H.E.C.A.), donde se dispuso el envío de unidades policiales para resguardar el lugar y obtener información sobre su estado.

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El tercer herido fue identificado como Luis Miguel Muñoz, de 42 años, quien recibió un disparo en el tórax y fue trasladado en un vehículo particular por su hermano. El diagnóstico médico preliminar, realizado por el Dr. Benvenutti, confirmó la gravedad de la lesión y se dispuso la realización de estudios complementarios.

Por estos hechos tomó intervención la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y el Departamento Investigaciones Federales Rosario, bajo la supervisión del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del área. Según la información policial, el operativo continúa en curso para esclarecer las circunstancias del ataque, recuperar el arma sustraída y determinar la identidad de los agresores.

Nota en desarrollo

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