Localizan con vida a niña de 11 años desaparecida durante más de 20 días en Honduras

Las autoridades buscan determinar dónde estuvo Génesis Ramírez, con quién tuvo contacto y si existieron delitos relacionados con su desaparición.

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La Policía Nacional confirmó la localización con vida de Génesis R., una menor de edad que permanecía desaparecida desde el 22 de julio en San Pedro Sula, Cortés.

La menor fue ubicada como resultado de las diligencias desarrolladas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Interpol, informó la institución.

Tras ser localizada, Génesis será sometida a una evaluación por parte de Medicina Forense y luego quedará bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), mientras continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió durante los días en que permaneció fuera de su vivienda.

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La desaparición de Génesis generó preocupación entre sus familiares, vecinos y habitantes de la colonia Nuevos Horizontes, en el sector Perfecto Vázquez, conocido también como Satélite, en San Pedro Sula. La menor fue vista por última vez durante la madrugada del miércoles 22 de julio.

Según el relato proporcionado inicialmente por su familia, alrededor de las 5:30 de la mañana salió al patio de la vivienda para bañarse antes de prepararse para asistir a clases.

Al notar que había transcurrido más tiempo del habitual, su padre salió a buscarla y descubrió que la niña ya no se encontraba en el lugar. Una vecina habría indicado que la menor abordó un vehículo, información que posteriormente fue incorporada a las diligencias de búsqueda.

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Denuncian su desaparición

Ante la ausencia de la niña, sus familiares presentaron la denuncia ante la Policía Nacional y pobladores de la zona se organizaron para colaborar en los recorridos y ampliar la búsqueda en distintos sectores de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, durante las diligencias la menor habría manifestado que decidió abandonar su hogar debido a presuntos abusos sexuales.

Este señalamiento forma parte de la investigación y deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.

La DPI y la Interpol ubicaron a Génesis Ramírez tras más de 20 días de búsqueda.

La localización con vida de la menor permitirá a las autoridades ampliar la investigación y contrastar la información obtenida durante la búsqueda con el testimonio que ahora pueda proporcionar bajo los mecanismos establecidos para la protección de niñas, niños y adolescentes.

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Entre los elementos que deberán ser establecidos se encuentran las circunstancias en las que Génesis salió de su vivienda, los lugares donde permaneció durante el tiempo que estuvo desaparecida y las personas con las que tuvo contacto.

La Policía Nacional informó que esta versión deberá ser investigada y corroborada por las autoridades competentes, por lo que no se puede establecer responsabilidad penal sobre ninguna persona mientras no concluyan las diligencias correspondientes.

Como parte del protocolo posterior a su localización, Génesis será evaluada por Medicina Forense. Esta valoración permitirá documentar su estado y aportar elementos técnicos a la investigación, de acuerdo con los procedimientos aplicables en casos que involucran a menores de edad.

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SENAF velerá por su condición

Las autoridades buscan determinar dónde estuvo Génesis Ramírez, con quién tuvo contacto y si existieron delitos relacionados con su desaparición.

Después de la evaluación, la niña quedará bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución encargada de dar seguimiento a su situación y determinar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Debido a que se trata de una niña de 11 años, las instituciones deberán aplicar los mecanismos de protección establecidos para evitar su revictimización y garantizar que cualquier declaración o evaluación se realice bajo las condiciones previstas para menores de edad.

Ahora las investigaciones se concentran en reconstruir lo ocurrido desde el momento en que la niña salió de su vivienda hasta su localización y en establecer si hubo personas involucradas en los hechos denunciados.

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