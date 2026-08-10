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El dólar mayorista bajó por segundo día tras testear otra vez los 1.500 pesos

La divisa terminó ofrecida a $1.495,50, aún cerca de su récord nominal. El dólar al público terminó por cuarto día seguido a $1.520 para la venta en el Banco Nación

Imagen de billetes de dólares estadounidenses. Otras opciones: moneda internacional, curso legal, finanzas globales, cambio de divisas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 24%.
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Con un monto de USD 367 millones en el segmento de contado -poco relevante aunque más acorde a un período de menores liquidaciones del agro-, el dólar mayorista volvió a negociar oscilante, para terminar con mínima baja luego de testear el “techo de cristal” de los 1.500 pesos, límite que no consigue superar por el efecto de intervenciones oficiales indirectas, con ventas de contratos en la plaza de dólar futuro y de títulos dólar linked en el mercado secundario de deuda.

El tipo de cambio oficial descontó tres pesos o 0,2%, a $1.495,50, en la “segunda baja consecutiva del dólar mayorista que lo deja en niveles muy próximos a los registrados el lunes pasado”, según indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Así, la divisa comercial mantiene una ganancia de 10,50 pesos o 0,7% en agosto, mientras que a lo largo de 2026 avanza 40,50 pesos o 2,8 por ciento. El dólar mayorista cerró a un máximo nominal de $1.499,50 el jueves 6 de agosto.

Además, el BCRA fijó el techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.856,10, cifra que dejó al dólar mayorista a 360,60 pesos o 24,1% de esa marca teórica para la libre flotación, el rango más grade desde el 16 de junio (24,3%).

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“El dólar mayorista sigue merodeando los $1.500, pero sin superar dicho nivel a partir de las mayores intervenciones oficiales que buscan mantenerlo contenido en busca de priorizar el proceso de desinflación. Los operadores también observan de cerca las tasas cortas, con una nueva licitación esta semana menos desafiante en pesos y donde se buscará seguir ampliando la emisión del AO29, esperando que quede atrás la mayor volatilidad ya que afecta la confianza”, expresó el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

“Identificamos señales relevantes de intervención en las curvas de dólar linked el lunes 3 el martes 4 de agosto. Estimamos que entre aquellos dos días el BCRA vendió alrededor de USD 391 millones en títulos dólar linked (USD 230 millones el lunes y USD 161 millones el martes)”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

“En paralelo, el BCRA inició agosto con un ritmo de compras escueto (...) equivalente a un promedio diario de USD 22 millones, el ritmo más bajo para una semana completa desde el inicio del programa de acumulación en enero. Este ritmo de compras ha resultado insuficiente para recomponer de manera significativa la liquidez del sistema vía emisión de pesos, justamente cuando las condiciones monetarias continúan ajustadas”, señaló el informe de Portfolio Personal.

“El nuevo bono dual con vencimiento en enero de 2028 (TMV28) cumple una semana de cotización con un amplio volumen operado. Este activo ofrece cobertura ante variaciones en la tasa de interés o el tipo de cambio oficial”, comentaron los analistas de Rava Bursátil.

El dólar al público continuó sin variantes y según la referencia del Banco Nación cerró por cuarta rueda seguida ofrecido a $1.520 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.520,43 para la venta y $1.470,06 para la compra.

En tanto, el dólar blue ganó diez pesos o 0,7%, a $1.535 para la venta, con lo que cortó una serie de siete días operativos seguidos en baja.

En cuanto a los negocios de dólar futuro, todos los contratos operaron con bajas marginales en un rango de 0,1% a 0,3% y con un monto operado equivalente a USD 1.061,6 millones, según datos de A3 Mercados. Como es habitual, concentró la operatoria el contrato con vencimiento más cercano, para el cierre de agosto, que cedió 4,50 pesos, a 1.509,50 pesos.

“La economía continúa mostrando una divergencia entre energía, minería y agricultura, por un lado, y los sectores más intensivos en mano de obra, por otro, impulsada en parte por la liberalización comercial y una moneda más fuerte, factores que deberían continuar favoreciendo a algunos sectores por sobre otros”, indicó un informe de Max Capital.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 5 de agosto, muestran un aumento de USD 78 millones en estas colocaciones en efectivo, hasta un total de 40.399 millones de dólares.

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