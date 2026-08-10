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Senado de Estados Unidos introduce un proyecto para reactivar y ampliar sanciones de la NICA Act contra Ortega y Murillo

La iniciativa S.5369 fue remitida al Comité de Relaciones Exteriores para su análisis inicial y plantea prorrogar medidas vigentes, sumar instrumentos de presión y ampliar las atribuciones del Ejecutivo en Washington

El Senado de Estados Unidos presentó el proyecto S.5369 para reactivar y ampliar las sanciones de la NICA Act contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Foto: cortesía)
El Senado de Estados Unidos presentó el proyecto S.5369 para reactivar y ampliar las sanciones de la NICA Act contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Foto: cortesía)
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El Senado de Estados Unidos introdujo un proyecto que propone reactivar y ampliar las sanciones de la NICA Act contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una iniciativa impulsada por el senador republicano Ted Cruz.

La propuesta fue enviada al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis y se encuentra en la primera fase del trámite legislativo, según datos de Nicaragua Investiga y registros oficiales del Congreso estadounidense.

El 7 de agosto de 2026, la cámara alta presentó formalmente el proyecto S.5369, que no solo busca prorrogar las sanciones ya vigentes, sino también expandir las facultades del Ejecutivo y añadir mecanismos de presión adicionales. El título del proyecto —cuyo texto completo aún no se ha publicado formalmente— anticipa una ampliación de las acciones estadounidenses sobre Managua.

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El proyecto busca ampliar el alcance de las sanciones contra Managua

La NICA Act fue aprobada en diciembre de 2018 y, en 2021, complementada por la Ley RENACER. Según la información difundida, la nueva iniciativa responde a la necesidad de renovar las facultades extraordinarias del Ejecutivo estadounidense y actualizar los mecanismos de presión sobre el gobierno de Nicaragua.

Entre los posibles cambios que el Congreso estadounidense suele valorar en reformas de este tipo figuran restricciones a sectores económicos estratégicos, controles sobre inversiones y financiamiento multilateral, así como un seguimiento de las violaciones de derechos humanos y de la libertad religiosa en el país, de acuerdo con reportes de Nicaragua Investiga.

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El proyecto S.5369, presentado el 7 de agosto de 2026, busca prorrogar las sanciones vigentes y ampliar las facultades del Ejecutivo de Estados Unidos sobre Managua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
El proyecto S.5369, presentado el 7 de agosto de 2026, busca prorrogar las sanciones vigentes y ampliar las facultades del Ejecutivo de Estados Unidos sobre Managua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

En caso de avanzar, el proyecto permitiría sostener y posiblemente endurecer el marco de sanciones que rige sobre las instituciones estatales nicaragüenses. El contexto señalado por la propuesta es el de un cierre de las vías democráticas por parte de Ortega y Murillo, con la ausencia de elecciones libres y competitivas.

Para quienes consultan sobre el estado actual de la propuesta, la iniciativa legislativa aún se encuentra en una etapa temprana. Tras su introducción, el proyecto S.5369 debe pasar por un proceso formal de revisión y debate que podría tomar semanas o incluso meses, dependiendo del ritmo del Congreso y la prioridad que otorguen los comités involucrados.

El opositor y exaspirante presidencial en el exilio, Juan Sebastián Chamorro, consideró que la presentación de este proyecto responde al cierre definitivo de las opciones democráticas. Chamorro vinculó el paso dado en el Senado con la negativa del gobierno de Nicaragua a permitir procesos electorales abiertos.

Según lo consignado por Nicaragua Investiga, la propuesta busca renovar y fortalecer el marco de herramientas disponibles para el Ejecutivo estadounidense, en un momento en que diversos sectores internacionales expresan preocupación por la situación política en Nicaragua.

El endurecimiento o ampliación de las sanciones podría afectar sectores económicos que financian las arcas estatales, así como limitar el acceso a inversiones y créditos de organismos multilaterales, y establecer un monitoreo más estricto sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

La iniciativa podría sostener y endurecer las sanciones sobre instituciones estatales nicaragüenses ante el cierre de las vías democráticas y la falta de elecciones libres y competitivas. (REUTERS/Oswaldo Rivas)
La iniciativa podría sostener y endurecer las sanciones sobre instituciones estatales nicaragüenses ante el cierre de las vías democráticas y la falta de elecciones libres y competitivas. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

El trámite legislativo y sus próximas etapas

El recorrido legislativo para la aprobación del proyecto S.5369 contempla varias etapas. Primero, requiere un dictamen favorable del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Luego, debe ser sometido a votación en el pleno de esa cámara.

Si obtiene el respaldo necesario, la propuesta pasará a la Cámara de Representantes para una nueva revisión. Finalmente, si supera esa instancia, será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o veto, según consignó Nicaragua Investiga.

Por el momento, la iniciativa permanece en la fase inicial dentro del Congreso de Estados Unidos, a la espera de los debates y dictámenes de las próximas etapas del proceso. El futuro del proyecto dependerá de los consensos políticos y del curso que tome la discusión legislativa en las próximas semanas.

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