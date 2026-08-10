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Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

El delantero brasileño tiene contrato con el Santos hasta diciembre. Su nombre viene sonando en la MLS desde hace tiempo

Neymar, Suárez y Messi, en su etapa en el Barcelona (AP Foto/Julio Cortez, archivo)
Neymar, Suárez y Messi, en su etapa en el Barcelona (AP Foto/Julio Cortez, archivo)
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El contrato de Neymar con el Santos vence el 31 de diciembre de 2026, y ese dato —tan simple como una fecha en un calendario— abrió la puerta a uno de los movimientos de mercado más esperados del fútbol mundial: el regreso del tridente MSN en el Inter Miami. El diario español Marca fue el primero en apuntar, este lunes, que la situación contractual del delantero brasileño alimenta la posibilidad de que se sume al equipo de la Florida en enero de 2027 para volver a compartir ataque con Lionel Messi y Luis Suárez.

La publicación madrileña fue tajante en un punto: no existe acuerdo ni negociación confirmada entre Neymar y el club estadounidense. Lo que Marca señala es que la incertidumbre sobre el futuro del brasileño —que cumplirá 35 años en febrero de 2027— convierte al Inter Miami en un destino plausible si el jugador opta por no renovar con el Santos y sale libre al mercado.

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El propio Neymar ha dejado abiertas varias puertas. En declaraciones públicas recientes, el delantero admitió que evalúa distintos escenarios para 2027: una extensión de contrato con el Santos, una nueva aventura en el exterior o incluso el retiro del fútbol profesional. Ninguna opción está descartada, y ninguna está confirmada.

El peso del MSN

La eventual llegada de Neymar al Inter Miami no se explicaría únicamente por razones deportivas. El atractivo comercial de reconstruir la MSN —el tridente que formaron Messi, Suárez y Neymar en el FC Barcelona entre 2014 y 2017— es un factor que el club de la Major League Soccer (MLS) difícilmente ignoraría.

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Los tres jugadores compartieron tres temporadas en el club catalán y acumularon nueve títulos: una Liga de Campeones de la UEFA, dos ligas españolas y tres Copas del Rey. El pico de ese ciclo llegó en la temporada 2014/15, cuando el Barcelona se adjudicó la denominada “temporada del triplete”. En esa campaña, los tres atacantes anotaron 122 goles en todas las competiciones: Messi marcó 58, Neymar 39 y Suárez 25.

Messi y Suárez, con la indumentaria del Inter Miami. El argentino se encuentra desde ayer en Argentina por el fallecimiento de su padre, por lo que el uruguayo quedó como máximo referente del plantel hasta su retorno (REUTERS/Marco Bello)
Messi y Suárez, con la indumentaria del Inter Miami. El argentino se encuentra desde ayer en Argentina por el fallecimiento de su padre, por lo que el uruguayo quedó como máximo referente del plantel hasta su retorno (REUTERS/Marco Bello)

Ese historial convierte cualquier reunión de los tres en un acontecimiento de alcance global, con repercusiones directas en audiencias televisivas, patrocinios y ventas de camisetas.

Un futuro aún sin resolver

El exfutbolista de la selección brasileña Felipe Melo añadió otro elemento al debate. El ex mediocampista aseguró haber contactado al entorno de Neymar y que desde allí le confirmaron que el jugador considera seriamente la opción de unirse al Inter Miami en enero de 2027.

“Me puse en contacto con un amigo y ese amigo me dijo que Neymar va a salir del Santos para jugar en el Inter Miami a partir de enero”, sorprendió.

La declaración de Melo circuló días antes de la publicación de Marca y le dio mayor visibilidad internacional al rumor, que hasta entonces se movía principalmente en medios brasileños.

Neymar regresó al Santos en enero de 2023 tras su paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde las lesiones limitaron su rendimiento a un puñado de partidos. Desde su vuelta a Brasil, el delantero recuperó continuidad, aunque las interrupciones por problemas físicos siguieron siendo una constante. Jugó el Mundial 2026 con la Verdeamarela, aunque no pudo evitar la eliminación ante Noruega.

Messi y Suárez ya están instalados en Miami. El argentino llegó en 2023 y desde entonces transformó la proyección del club dentro y fuera de la cancha (ya suma tres títulos, incluyendo la última MLS); el uruguayo se incorporó en 2024. Si Neymar se suma en enero, el Inter Miami contaría con los tres integrantes del tridente que marcó una generación del fútbol europeo, esta vez en suelo estadounidense.

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