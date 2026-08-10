El 22.5% de los hogares salvadoreños vive en pobreza, según economista

El 22.5 % de los hogares de El Salvador vive en pobreza, el nivel más bajo desde que existen datos formales, según Carlos Acevedo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Según el economista y ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la proporción de hogares salvadoreños en situación de pobreza ha alcanzado su nivel más bajo desde que existen registros.

Actualmente, el 22.5 % de los hogares enfrenta esta condición, una cifra que, si bien ha disminuido con el tiempo, aún representa que uno de cada cuatro o cinco hogares vive con carencias severas.

Dentro de la pobreza total, la pobreza extrema ha presentado un aumento en los últimos años. El economista atribuye este cambio a la caída de las extorsiones, lo que ha afectado especialmente a familias que antes dependían de esos ingresos asociados a las pandillas.

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Acevedo comenta que muchas de estas familias han visto agravada su situación tras la pérdida de ese flujo económico.

Además, calcula que cerca de medio millón de salvadoreños se encuentra en situación de extrema pobreza, lo que implica dificultades para cubrir incluso las necesidades alimentarias básicas. Acevedo destaca la resiliencia de la población y menciona que la migración y el empleo en el sector informal continúan siendo respuestas habituales frente a la adversidad. “Tenemos un sector informal entre el sesenta y el setenta por ciento del mercado laboral”, precisa.

Sectores económicos en auge y en crisis

En el análisis sectorial, Acevedo identifica a la construcción y al turismo como los rubros con mayor dinamismo en la economía actual. El crecimiento de la construcción, explica, genera empleos en distintos niveles de la cadena productiva, desde ferreterías hasta albañiles y maestros de obra. Observa, además, que en algunos casos la demanda de trabajadores en este sector resulta mayor que la oferta disponible.

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La construcción y el turismo figuran entre los sectores con mayor dinamismo en la economía de El Salvador, de acuerdo con el análisis de Carlos Acevedo. (Infobae Centroamérica)

Respecto al turismo, Acevedo aclara que, aunque no existe formalmente como sector en la clasificación económica, actividades como hoteles, restaurantes y transporte muestran indicadores positivos.

No obstante, el economista advierte que persiste un déficit estructural de vivienda. Señala que la mayoría de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a unidades habitacionales, ni siquiera a las más económicas.

Indica que muchas de estas propiedades son adquiridas por la diáspora o por personas con alto poder adquisitivo, mientras que la clase media y los sectores populares encuentran mayores obstáculos para acceder a una vivienda. Acevedo sostiene que la asequibilidad de la vivienda ha disminuido y lo considera una tendencia que también se observa en otros países.

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Balance del acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, Acevedo menciona que, aunque se han reportado avances, hasta el momento solo existe información pública sobre la primera revisión.

“La segunda y la tercera revisión no sabemos qué ha pasado. Y la cuarta revisión, que es la que se estaría haciendo o a punto de hacer, tampoco sabemos”, indica.

El economista observa que la ausencia de información sobre las siguientes revisiones genera dudas sobre el ritmo de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Señala que metas como la Ley de Responsabilidad Fiscal y el estudio actuarial de pensiones han presentado retrasos respecto a las fechas originalmente previstas. “Si el acuerdo estuviera funcionando bien, todo eso debería ser público”, sostuvo en entrevista en La Tribu.

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La reforma de pensiones en El Salvador enfrenta una deuda equivalente al 90 % del PIB y podría exigir cambios en la edad de jubilación y la tasa de cotización. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Acevedo señala que el Fondo ha mostrado apertura para que reformas como la de pensiones puedan ser consideradas en función de los tiempos políticos.

“El fondo ahora es como un abuelito benévolo, que a los nietos los malcría”, comenta, y plantea que es posible que el gobierno y el FMI hayan acordado postergar ciertas medidas hasta después de las elecciones.

Reforma de pensiones

Acevedo considera que el sistema previsional enfrenta una situación compleja. Cita el informe del FMI de noviembre del año anterior, donde se señala que la deuda de pensiones representa el noventa por ciento del PIB al sumar la deuda ya emitida (alrededor del treinta por ciento) y el pasivo actuarial proyectado hasta 2070 (sesenta por ciento).

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El economista plantea que para enfrentar ese desafío sería necesario revisar variables como la edad de jubilación y la tasa de cotización.

“¿Cómo le enfrentás eso? A fuerzas tenés que subir la edad de jubilación, que no es música para los oídos de nadie. Probablemente tenés que ajustar la tasa de cotización y alguna otra cosa por ahí”, explica.

Acevedo compara con el caso de Uruguay, donde la tasa de cotización es del veintiuno por ciento y la edad de jubilación se establece en sesenta y cinco o sesenta y siete años, mientras que en El Salvador la cotización actual es del dieciséis por ciento.

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Destaca que cualquier reforma que busque la sostenibilidad del sistema previsional implicaría tomar decisiones difíciles y que, por el momento, el gobierno podría optar por postergarlas hasta después de las elecciones.