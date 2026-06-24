Crimen y Justicia

Juicio por Loan: tras un cuarto intermedio de 72 horas se retoma el debate y esperan que declare Laudelina Peña

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles las audiencias después de la suspensión de la semana pasada. La expectativa está puesta en la eventual declaración de la tía de Loan, a quien la fiscalía ubica entre las figuras centrales de la desaparición del niño

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Juicio por Loan - Escuadrón 48 de Gendarmería de Corrientes
Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Peña se retomará este miércoles en Corrientes. Tras el cuarto intermedio de 72 horas dispuesto para que la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo pudiera interiorizarse en el expediente, el debate volverá a ponerse en marcha desde las 9 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Según pudo saber Infobae, tras resolver los planteos de nulidad pendientes e identificar formalmente a los 17 imputados, el Tribunal Oral Federal les consultará si desean ampliar sus indagatorias. En ese contexto, de acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales, Laudelina Peña aprovechará esa instancia para declarar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

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La mujer es una de las principales acusadas por la desaparición de Loan y la fiscalía federal le atribuye un papel central tanto en la sustracción y ocultamiento del niño como en distintas acciones posteriores destinadas a desviar la investigación.

Entre los episodios que serán debatidos durante el juicio figuran el presunto intento de impedir que su hijo menor contara lo que había visto el día de la desaparición, el hallazgo del botín de Loan en un lodazal ubicado a más de un kilómetro y medio del naranjal donde fue visto por última vez y la difusión de la hipótesis de que su sobrino había muerto tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

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Laudelina Peña, tía de Loan. Juicio por Loan
Laudelina Peña, tía de Loan y una de las principales imputadas, podría aprovechar para declarar esta semana

De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, los diez acusados de la denominada “banda del hotel” no tienen previsto ampliar sus declaraciones. La principal incógnita pasa por conocer qué postura adoptarán los siete imputados de la causa principal y si alguno aceptará responder preguntas durante las indagatorias.

Aunque inicialmente se esperaba que esta semana declararan María Luisa Noguera y José Peña, los padres de Loan, esa posibilidad aparece cada vez más lejana. Según pudo saber Infobae, lo más probable es que sus testimonios sean reprogramados para la semana del 1° de julio.

La querella y la fiscalía mantienen además la expectativa de que alguno de los acusados aporte información nueva sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024. “Si hablan y aceptan preguntas, puede surgir información nueva”, señaló días atrás el fiscal general Carlos Schaefer en diálogo con este medio.

En diálogo con Infobae, el fiscal Carlos Schaefer defendió el avance del juicio y se mostró expectante por las indagatorias

Aunque no existe un cronograma cerrado para el final del proceso, en los tribunales estiman que el juicio podría extenderse durante al menos seis meses. La duración dependerá de la cantidad de testigos que finalmente declaren, de las presentaciones de las defensas y de la extensión que tengan las indagatorias y los distintos planteos procesales.

En el banquillo de los acusados se sientan 17 imputados. Siete de ellos enfrentan cargos por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: su tía Laudelina Peña; su esposo, Antonio Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de navío retirado Carlos Pérez; Mónica Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez.

Los otros diez acusados integran la denominada “banda del hotel”, el grupo señalado por la fiscalía por haber desplegado maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación durante los primeros días de búsqueda del niño.

*Con información de Juan A. Bracco.

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