El Salvador

Presidentes centroamericanos expresan solidaridad y ofrecen apoyo a Venezuela tras los terremotos

Varios mandatarios de Panamá, El Salvador y Costa Rica, junto con el PARLACEN, anunciaron respaldo humanitario y logístico después de los sismos del 24 de junio que dejaron daños materiales y cortes de servicios

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Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y el Parlacen ofrecieron respaldo político, insumos y asistencia ante los sismos que dejaron daños, interrupciones básicas y la suspensión del principal terminal aéreo
Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y el Parlacen ofrecieron respaldo político, insumos y asistencia ante los sismos que dejaron daños, interrupciones básicas y la suspensión del principal terminal aéreo

La región centroamericana manifestó solidaridad con Venezuela tras los potentes terremotos que sacudieron el centro del país el 24 de junio, ocasionando daños materiales, cortes de servicios y el cierre del principal aeropuerto. Diversos mandatarios y organismos regionales anunciaron apoyo humanitario y logístico, según informaron medios internacionales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comunicó que su país ofrece apoyo a Venezuela tras el desastre. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, declaró el mandatario, de acuerdo con reportes de Reuters.

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Desde El Salvador, Nayib Bukele utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al pueblo venezolano. “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, publicó el presidente. Bukele detalló que El Salvador puso a disposición del Gobierno venezolano 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo y suministros de primera necesidad.

Bukele puso a disposición de Caracas paramédicos, 50 toneladas de insumos esenciales y un mensaje de apoyo, mientras otros gobiernos de la región activaron pronunciamientos y acompañamiento por la emergencia.
Bukele puso a disposición de Caracas paramédicos, 50 toneladas de insumos esenciales y un mensaje de apoyo, mientras otros gobiernos de la región activaron pronunciamientos y acompañamiento por la emergencia.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también expresó respaldo al pueblo venezolano ante el terremoto de magnitud 7,1. Las autoridades guatemaltecas informaron que no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos, en Venezuela, afectados hasta el momento, y recordaron los canales de emergencia y protección consular disponibles para consultas.

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Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, publicó un mensaje dirigido a los venezolanos afectados. “Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”.

La Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) emitió un comunicado conjunto en el que expresó solidaridad con Venezuela. El texto señala que “Centroamérica y República Dominicana se unen al pueblo venezolano con fraternidad y esperanza”, y reconocen la labor de los equipos de emergencia que colaboran tras el desastre.

Costa Rica y el PARLACEN enviaron mensajes de apoyo al pueblo venezolano y reconocieron la labor de los equipos de emergencia.
Costa Rica y el PARLACEN enviaron mensajes de apoyo al pueblo venezolano y reconocieron la labor de los equipos de emergencia.

En Venezuela, la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, anunció el estado de emergencia nacional. En una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó: “Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”. La funcionaria detalló que se activó toda la red de salud pública y privada en las zonas más afectadas y que no habrá clases ni actividades no esenciales en los próximos días.

Rodríguez informó que ocurrieron derrumbes de edificios en Caracas y daños en los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Solicitó a la población mantener la calma y la unidad ante la emergencia. Además, reportó afectaciones en los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico en los sectores impactados. Las autoridades suspendieron tanto el servicio de metro como el de ferrocarril en la capital venezolana.

Panamá, a través de José Raúl Mulino, ofreció ayuda humanitaria a Venezuela por las consecuencias del terremoto.
Panamá, a través de José Raúl Mulino, ofreció ayuda humanitaria a Venezuela por las consecuencias del terremoto.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, fue cerrado tras registrar graves daños en su infraestructura, sin que hasta el momento se hayan detallado las afectaciones específicas. Hasta el cierre de este reporte, no se había informado sobre víctimas mortales ni el número exacto de heridos, según los datos difundidos por AFP.

La respuesta regional a la catástrofe en Venezuela refuerza los lazos de cooperación entre los países de Centroamérica y subraya el compromiso de las naciones vecinas ante emergencias de gran magnitud.

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