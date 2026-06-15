Quiénes son los 17 acusados en el juicio por Loan Peña: de “el grupo del almuerzo” a “la banda del hotel”

Así luciría Loan a sus 6 años

Este martes 16 de junio arranca el debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino sigue siendo uno de las intrigas más resonantes de la historia criminal argentina actual. A más de dos años del caso que conmocionó al país, 17 acusados, divididos en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes, se sentarán en el banquillo frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Por un lado, está el “grupo del almuerzo”. Se trata del núcleo familiar de Loan que comió ese mediodía en la casa de su abuela Catalina Peña el 13 de junio de 2024. Tras la sobremesa, el niño, otros menores y algunos mayores salieron a pasear a un naranjal cercano. Eso es lo último que se sabe de él.

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En este bloque hay 7 personas. Se les imputan los delitos de sustracción de un menor, encubrimiento y ocultamiento. La fiscalía sostiene que actuaron de manera coordinada para apartar a Loan de la custodia de su padre durante el almuerzo familiar, trasladarlo en la camioneta de dos de ellos y ocultarlo. También considera que la actuación policial entorpeció la investigación.

Por otro lado, se encuentra la “banda del hotel”. Está compuesta por los presuntos asesores, que llegaron hasta la localidad de 9 de Julio. Decían representar a la Fundación Lucio Dupuy. Hicieron base en un hospedaje llamado “Despertar del Iberá”. Allí llevaron a testigos mayores y menores a fin de influenciarlos en sus declaraciones.

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La fiscalía entiende que realizaron maniobras para frustrar, entorpecer o alterar la investigación sobre la desaparición Loan, que fue visto por última vez a las 13.52 de aquel jueves. Enfrentarán cargos de privación ilegítima de la libertad, estafa por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A algunos también se los acusa de suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.

Por Loan se emitió una Alerta Sofía. La última vez que se lo vio fue el 13 de junio de 2024

Quiénes integran el Grupo del Almuerzo

En la casa de Catalina Peña aquel mediodía había familiares y conocidos de la abuela. El niño, de 5 años al momento de su desaparición, concurrió con su papá, José Peña.

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Según la reconstrucción que hizo la fiscalía, Laudelina Peña (tía de Loan), su esposo Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y su mujer Mónica Millapi, aprovecharon que el padre y la abuela del niño se encontraban haciendo sobremesa para llevarse al menor.

En ese momento, Catalina y José conversaban con el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava. Él es un capitán de navío retirado. Ella, una exfuncionaria municipal.

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Laudelina, Benítez, Fierrito y Millapi se habrían llevado al chico con la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños a un naranjal. El sitio está localizado en un monte alejado, a más de diez minutos a pie. Su ubicación hacía imposible que el menor pudiera ser visto por su padre desde la casa de Catalina Peña donde se encontraba. Nunca más se supo de él.

La acusación también sostiene que se intentó instalar la hipótesis de un accidente. Según la fiscalía, esa versión fue impulsada por Laudelina Peña. Camila Núñez, que iba para el naranjal pero fue convencida por Laudelina de regresar, la refutó. La tía del chico también quedó vinculada al hallazgo de un botín que, según la acusación, fue plantado para desviar la investigación. El hecho contó con la participación del comisario Walter Maciel, titular de la comisaría local.

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La acusación hizo foco además en que en la desaparición de Loan se habría utilizado un vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. Allí se encontraron rastros odoríficos del chico.

El botín de Loan Peña

Detalle de la imputación: ¿de qué se los acusa?

Laudelina Peña (tía paterna de Loan, esposa de Antonio Benítez y ama de casa): sustracción de menor. Antonio Benítez (esposo de Laudelina Peña, tío político del menor y changarín): sustracción de menor. Mónica del Carmen Millapi (esposa de “Fierrito” Ramírez, enfermera, acompañó a Loan al naranjal): sustracción de menor. Daniel “Fierrito” Ramírez (marido de Mónica del Carmen Millapi, herrero, acompañó a Loan al naranjal): sustracción de menor. María Victoria Caillava (esposa de Carlos Pérez y ex empleada de la administración pública provincial): sustracción y ocultamiento. Carlos Pérez (marido de María Victoria Caillava y oficial superior retirado de la Armada Argentina): sustracción y ocultamiento. Comisario Walter Maciel (comisario de la Policía de Corrientes, que dñideró la búsqueda de Loan en un primer momento): encubrimiento agravado. La imputación sostiene que “valiéndose de su rango, montó un falso operativo de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

El comisario Walter Maciel acusado de encubrimiento agravado

La banda del hotel: quiénes son y qué hicieron

Pocos días después de la desaparición de Loan, llegaron a la localidad de 9 de Julio unas personas que decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy, una ONG creada por la familia del menor asesinado en 2021, que tiene como objetivo luchar contra el maltrato, la violencia y el abuso infantil.

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Se fueron sumando en etapas hasta completar una decena de personas desplegadas. Quienes arribaron inicialmente fueron la abogada Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Pablo Noguera. Los dos primeros son considerados por la fiscalía como los principales organizadores del grupo. Según la acusación, Nicolás Soria también ocupó un rol central en las maniobras investigadas.

Luego se incorporaron Federico Rossi Colombo, Leonardo Rubio, Delfina Taborda, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López.

El grupo hizo base en el hotel “Despertar del Iberá”. Allí, de acuerdo con la acusación, alojó a menores de edad y a dos mujeres, Camila Núñez y Macarena Peña, en condiciones irregulares. La excusa era un supuesto plan de contención que no contaba con aval oficial. Fiscalía entiende que restringieron su libertad, manipularon sus declaraciones y utilizaron su presencia para entorpecer el curso de la causa. Esto duró unos diez días.

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José Peña y María Noguera, padres de Loan

El accionar tuvo una “influencia determinante” en las declaraciones posteriores de los niños. Es que “mediante engaños, promesas y la entrega de regalos, los imputados lograron retener a los menores de edad junto con las dos mayores a cargo de estos, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad”.

Los falsos miembros de la Fundación llegaron a realizar una reconstrucción particular de la desaparición el 3 de julio. Para eso, organizaron una reconstrucción propia en el paraje El Algarrobal. Participaron testigos y también personas que luego quedarían bajo sospecha.

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Las autoridades comenzaron a sospechar de su accionar. Días después de esa actividad, Prefectura realizó un procedimiento en el hotel. Allí apareció en escena Nicolás Soria.

El hombre se negó a identificarse frente a los oficiales. Expresó que era de Interpol. Exhibió un documento que resultó ser un carné de conducir de Florida. Los increpó y, a la fuerza, intentó que le dijeran los motivos del procedimiento. Ante la negativa, comenzó a gritar: “Esto va a traer conflicto con los Estados Unidos. Se va a armar una guerra”. Los insultó y luego regresó al hotel arrojando sillas y mesas.

Nicolás Soria, alias "El Yanqui" o "El Americano"

También dijo que era empresario estadounidense. Y que tenía plata para pagar por información sobre Loan. La Fiscalía citó varios testimonios que lo ubicaron suministrando y consumiendo droga. A pesar de presentarse como residente en los Estados Unidos, su domicilio está en la localidad bonaerense de Wilde. La Embajada norteamericana informó que no tiene ningún tipo de vínculo con organismos de su Gobierno.

Elizabeth Cutaia, abogada de profesión, cobró primero $1.050.000 y luego $813 mil de la Municipalidad de 9 de Julio. El concepto era “gastos causa Loan”. Según la acusación, esos fondos estaban destinados al pago de profesionales, alojamiento, traslados y alimentación del grupo.

La versión comenzó a ser cuestionada tras el operativo de Prefectura y terminó de desmoronarse a comienzos de octubre. Ramón Dupuy, titular de la Fundación, negó ante la Justicia que los imputados pertenecieran a la organización.

Uno por uno, los 17 imputados del caso

Detalle de la imputación: ¿de qué se los acusa?

Nicolás Gabriel Soria: coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Además, se le endilga el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos. Elizabeth Noemí Cutaia: coautora de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Alan Cañete: coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También se lo acusa del delito de usurpación de títulos por arrogarse ser abogado. Pablo Gabriel Núñez: coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También se lo acusa del delito de usurpación de títulos por hacerse pasar por psicólogo. Verónica Paola Machuca Yuni: coautora de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También se la acusa del delito de usurpación de títulos por actuar como psicóloga social sin la matrícula habilitante en la provincia de Corrientes. Valeria López: coautora de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También se la acusa del delito de usurpación de títulos por presentarse como psicopedagoga sin contar con el título habilitante. Esteban Rossi Colombo: coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Además, se lo imputa por falso testimonio en audiencia, usurpación de títulos por ejercer la psicología sin matrícula en Corrientes y violación de secretos. Pablo Javier Noguera: partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Leonardo Daniel Rubio: coautor de estafa calificada y partícipe secundario del delito de encubrimiento. Delfina Taborda: coautora de estafa calificada y de encubrimiento.

Loan desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes, en 2024

Como contó Infobae, la prueba contra los 17 está acumulada en más de 900 fojas. Por la complejidad del caso, los fiscales estiman que el debate podría extenderse por largos meses. Se animan a dar un plazo estimado de al menos seis.

La lista de testigos es igual de amplia: entre los propuestos por la acusación y los de cada defensa, el listado llega a los casi 200 nombres. Probablemente algunos sean desistidos en el transcurso del juicio dependiendo de cómo sea el desarrollo.

Las audiencias de esta semana serán el martes, el miércoles y el jueves. Los dos primeros días estarán destinados a planteos y lineamientos de cada parte. El jueves ya comenzarán las declaraciones, según está planeado.