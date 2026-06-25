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Los videos de la celebridad de la música internacional que alentó a Brasil en la goleada 3-0 ante Escocia por el Mundial

Se trata de una joven figura que se convirtió en un imán durante el partido del Grupo C. Sus reacciones en sus redes sociales

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Camila Cabello alentó a Brasil en el triunfo 3-0 ante Escocia en el Mundial 2026

La cantante, compositora y actriz Camila Cabello sorprendió al aparecer en una de las plateas del Hard Rock Stadium para alentar a Brasil en su goleada 3-0 ante Escocia por el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La popular artista cubana-mexicana-estadounidense se mostró con una camiseta alternativa de la Canarinha y se la vio muy emocionada en uno de los palcos VIP.

La artista presenció cómo Brasil logró colocarse 3-0 antes de la hora de juego, con un doblete de Vinicius Jr. y otro tanto de Cunha, en el encuentro que marcó el retorno de Neymar a la selección Verdeamarela luego de 981 días.

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Camila Cabello alentó a Brasil en el triunfo 3-0 ante Escocia en el Mundial 2026

La joven compositora publicó contenidos en sus redes sociales. En su cuenta de Tik Tok subió un video musicalizado por Waka-Waka, el tema de Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010. En esas imágenes se la pudo ver a Cabello feliz y sonriente en las gradas.

Luego, en su cuenta de Instagram, compartió cuatro historias, con dos fotos. “Estamos aquí”, escribió. La otra imagen fue con el grito desaforado tras uno de los goles del Scratch. Además, sumó dos videos y en uno bromeó al decir que necesitaba lentes.

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Por otro lado, también fue parte de la transmisión oficial luego de ser enfocada tras la anulación de un gol a Brasil, momento en el que mostró su cara de frustración por la decisión arbitral.

No es la primera vez que Cabello participa de un partido de fútbol a nivel internacional. En 2022 brindó un show en el marco de la final de la Champions League. “Quiero decir que algo que me encanta de los aficionados al fútbol es su cantidad de alegría, intensidad y pasión, esa energía que se siente. Siempre he querido ir a un partido de fútbol. No lo digo sólo porque esté aquí, es algo que siempre he querido tachar de mi lista de deseos”, dijo a la página oficial de la UEFA.

Camila Cabello alentó a Brasil
Una de las fotos que publicó Camila Cabello (IG / @camila.cabello)

“Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el fútbol es una parte importante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega. Así que siempre he querido ir a un partido y veo una serie de televisión llamada Club de Cuervos, que es una serie de televisión mexicana sobre fútbol. Estamos inyectando en nuestra actuación esa misma alegría y pasión, y también esa cultura mexicana/cubana. Hay mucho color y voy mostrar de donde soy a esta parte del mundo”, agregó.

Cabello, nacida en Cuba, es cantante, compositora y actriz cubana-mexicana-estadounidense. Su camino profesional comenzó a partir de que a sus 15 años pidió como regalo de cumpleaños que la llevaran al casting de “The X Factor”, programa de talentos que dio vida a bandas famosas como One Direction.

Su talento como solista la llevaron a ser una de las intérpretes elegidas para integrar el grupo femenino Fifth Harmony, del que se separó en 2016. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó su etapa como solista y su álbum “Familia” fue la gran confirmación de sus capacidades artísticas, ya que pudo tener participación de grandes figuras como Ed Sheeran, María Becerra y Yotuel.

Camila Cabello alentó a Brasil
El grito desaforado de Camila Cabello por un gol de Brasil (IG / @camila.cabello)

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