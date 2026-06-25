Panamá y Serbia acuerdan supresión de visas oficiales y cooperación académica

La firma de los documentos estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Serbia, Marko Đurić (izq) y del canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. (Cancillería)

Panamá y Serbia suscribieron dos instrumentos jurídicos enfocados en la facilitación del tránsito oficial y la formación profesional de sus cuerpos diplomáticos.

El primer documento corresponde al acuerdo para la supresión del requisito de visa en pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales, medida que permitirá a las autoridades y funcionarios de ambos Estados transitar y permanecer en el territorio del otro país hasta por 90 días sin necesidad de visado.

La acción optimiza el diálogo político y la cooperación institucional bajo el amparo del derecho internacional y las Convenciones de Viena, manifiesta una nota de prensa de la Cancillería panameña.

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Ambas naciones también establecieron un Memorando de Entendimiento entre sus respectivas Academias Diplomáticas, acuerdo que establece un marco permanente de intercambio y cooperación académica, diseñado para enriquecer la preparación de los futuros cuadros profesionales de Panamá y Serbia.

La firma de los documentos estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homólogo de la República de Serbia, Marko Đurić.

Panamá es sede de la 56.ª Asamblea General de la OEA, en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826. (Cancillería)

Durante la reunión bilateral, prosigue la nota oficial, Martínez-Acha Vásquez resaltó la naturaleza de estos avances, señalando que “en diplomacia, a veces los grandes avances no hacen ruido: se expresan en gestos sobrios, en acuerdos precisos, en puertas que se abren con respeto mutuo”.

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Esos compromisos permiten establecer un vínculo duradero basado en el aprendizaje mutuo, añadió, mientras agregó que el encuentro se produce en el marco de la celebración de los 73 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En otro orden de ideas, durante la jornada de trabajo de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Panamá reiteró su apoyo a Argentina, respecto de la cuestión de las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas adyacentes, a fin de encontrar, una solución pacífica a la disputa de soberanía.

“Esta posición de apoyo se basa en los principios irrenunciables expuestos en el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo bicentenario celebramos este año, relacionados a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como a la solución pacífica de conflictos y el respeto al Derecho Internacional”, manifestó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, en representación del gobierno panameño.

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La información oficial también señaló que Panamá celebra la disposición de Argentina y el Reino Unido de reanudar las negociaciones para producir una solución pacífica de esta controversia.

Declaración destaca que el tema de las islas Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico. (Cancillería)

La declaración resaltó que la cuestión de las Islas Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico y reconoce que la incorporación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la OEA en calidad de Observador Permanente, y reflejó principios y valores compartidos entre ese país y los Estados Miembros que permiten un mayor entendimiento mutuo.

El documento, revela la información de la cancillería panameña, constató que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantienen importantes vínculos comerciales, culturales y políticos, comparten valores comunes y desarrollan además una estrecha cooperación tanto bilateral como en los foros internacionales;

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Además, expresó satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las islas Malvinas.

La 56.ª Asamblea General de la OEA se realiza en Panamá en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar.