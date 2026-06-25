Crimen y Justicia

Del silencio de Laudelina Peña a la verborragia de Alan Cañete: el juicio por Loan entra en su etapa más esperada

Este jueves concluirá la etapa de las indagatorias con la identificación de los últimos imputados. El martes próximo declararán los padres de Loan y comenzará el tramo central del debate oral, con más de 200 testigos previstos. Qué pasó hasta ahora y qué esperar de las próximas audiencias

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Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024

Enviado especial a Corrientes. Después de tres audiencias atravesadas por planteos de nulidad, el silencio de los principales acusados y una única indagatoria, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejará atrás este jueves su etapa preliminar. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando comenzarán las declaraciones testimoniales con la presencia de José Peña y María Noguera, los padres del niño desaparecido hace dos años en Corrientes.

Según pudo saber Infobae, el Tribunal Oral Federal (TOF) cerrará durante la mañana la fase procesal de identificación de los acusados. Aún restan tres de los 17 imputados por ser identificados. Se trata de Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria López y Pablo Núñez.

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Ayer, miércoles 24 de junio, esa etapa se completó para la mayoría de los acusados. A todos se les dio la posibilidad de declarar, aunque solo uno, Alan Cañete, hizo uso de ese derecho.

Juicio por Loan - Alan Cañete
Alan Cañete, el único de los imputados que declaró hasta el momento

Desde que a las 9 de la mañana se abrió el salón del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se llevan adelante las audiencias, había una gran expectativa. Es que, a diferencia de los días anteriores, en el centro de la sala, entre las defensas y la acusación, se colocó una mesa, una silla, un micrófono y un vaso de agua para que los imputados expusieran.

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Tras el rechazo de los planteos de nulidad, que consumió toda la mañana, todo estaba listo para escuchar a los acusados. Incluso, muchos de los abogados defensores habían anticipado en los medios que sus pupilos, como no tenían nada que esconder, hablarían. Pero casi todos prefirieron guardar silencio, escuchar primero las pruebas de la fiscalía y recién entonces eventualmente declarar ante el Tribunal.

Todos los ojos estaban puestos en Laudelina Peña. La tía de Loan es una de las más complicadas en el caso. Su abogada, Mónica Chirivin, había anticipado que hablaría. Pero finalmente no lo hizo.

Laudelina Peña, tía de Loan. Juicio por Loan
Laudelina Peña, tía de Loan, finalmente no declaró

Cuando la monotonía del cuestionario identificatorio ya provocaba bostezos en la sala, apareció Cañete. Con una declaración extensa y verborrágica que duró tres horas, consumió lo que quedaba de la tarde. Está acusado de integrar el grupo que se presentó falsamente como representante de la Fundación Lucio Dupuy. El titular de la institución, Ramón Dupuy, desconoció ese vínculo.

Mientras estuvieron en 9 de Julio, el grupo alojó a testigos mayores y menores en un hotel. La Fiscalía sospecha que allí influyeron sobre sus declaraciones para desviar el curso de la investigación.

Cañete, junto a Elizabeth Cutaia y Nicolás Soria, es señalado por la fiscalía como uno de los cabecillas de esta banda que hizo base en el hotel “Despertar del Iberá”. Cutaia es abogada y socia de Cañete —quien asegura ser perito criminalístico y no abogado— en un estudio jurídico.

Soria, en tanto, se sumó después. A pesar de que cuando llegó a 9 de Julio se presentó como empresario estadounidense, residente en Florida y miembro de Interpol —extremos desmentidos por la Embajada de Estados Unidos—, ante el TOF reconoció haber nacido y vivir en Wilde. Asimismo, aseguró que es empresario de logística internacional. Como dato llamativo, negó tener apodos, aunque en Corrientes todos lo conocían como “El Americano”.

Juicio Loan Peña Corrientes
Nicolás Soria, más conocido como "El Americano"

Nuevos testigos y una definición en guaraní

La defensa de Laudelina consiguió que el Tribunal llamara a declarar como testigo a José Fernández Codazzi. Fue el abogado que la trasladó hasta una fiscalía de Corrientes capital para que planteara la pista falsa del accidente. Esa versión sostenía que Loan había muerto luego de ser atropellado por los también imputados Victoria Caillava y Carlos Pérez. La hipótesis fue descartada poco después.

El TOF avaló el planteo, lo que provocó una reacción espontánea de festejo entre el grupo de las “Madres Corajudas”, que pide justicia por el chico desaparecido.

También resonó la convocatoria para que declare Elisa “Lilita” Carrió. La exdiputada nacional hizo una declaración que la defensa de Laudelina considera relevante. Fue luego de que el ex gobernador correntino, Gustavo Valdés, publicara en X que se había dado “un gran paso” en la investigación sobre el paradero del menor. Ese mensaje fue publicado 17 días después de la desaparición de Loan y casi en paralelo con la declaración de Laudelina impulsada por Codazzi.

Gustavo Valdés Posteo Polémico
El tuit de Gustavo Valdés, en junio, tras la declaración de Laudelina Peña sobre la hipótesis de que Loan había sido atropellado

En ese contexto, Carrió dijo que se había comunicado con Valdés y que el ex gobernador le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a la tía del menor.

La etapa de nulidades fue la oportunidad propicia para que los defensores cuestionaran todo el proceso, desde la instrucción hasta la elevación a juicio de la causa. Mario Enzo Di Tella, defensor de Antonio Benítez, esposo de Laudelina y también acusado en la causa, apeló a un término en guaraní para describir el expediente.

Según dijo, la jueza federal de Garantías de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo —quien llevó adelante gran parte de la investigación luego del pase del expediente desde la Justicia provincial— hizo un verdadero “mboyeré”. La traducción del concepto equivale a una mezcla desordenada o un revoltijo.

Juicio Loan Peña - Corrientes
Los jueces del tribunal: Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Pedro Bracco

Plazos

A diferencia de lo que ocurrió en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde el Tribunal habilitó la feria judicial para darle continuidad a las audiencias, el TOF rechazó un planteo similar formulado por la fiscalía.

El Ministerio Público había solicitado aumentar la cantidad de audiencias semanales y sumar más testigos por jornada para acelerar el proceso, pero el Tribunal lo rechazó por cuestiones logísticas y de organización de los involucrados. Solo uno de sus integrantes pertenece a Corrientes: el juez Fermín Ceroleni. Los otros dos magistrados son Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

Aunque no existe un cronograma cerrado para el final del proceso, en los tribunales estiman que el juicio podría extenderse durante al menos seis meses. La duración dependerá de la cantidad de testigos que finalmente declaren, de las presentaciones de las defensas y de la extensión que tengan las indagatorias y los distintos planteos procesales.

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