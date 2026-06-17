Juicio por Loan Peña, en vivo: las ultimas noticias de la segunda jornada hoy, 17 de junio, minuto a minuto

Este miércoles, a partir de las 9:30, continúa en la provincia de Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña que comenzó ayer en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados, 30 abogados defensores y cerca de 200 testigos por declarar.
Hoy, los padres del menor, José Peña y María Luisa Noguera declararán ante el Tribunal Oral Federal. También podría testificar Mariano Peña, uno de los hermanos del niño.
Lo más llamativo de la jornada de ayer fue cuando apareció por zoom Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los acusados del denominado grupo del hotel. El imputado aseguró que no pudo viajar a Corrientes porque no tenía dinero ni para costear el traslado ni para contratar un abogado.
El proceso judicial busca establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.
Las audiencias no son filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.
Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se realiza fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería.
Enviado especial a Corrientes.— Después de una primera jornada marcada por sucesivos cuartos intermedios, discusiones procesales y situaciones inesperadas, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles uno de sus momentos más sensibles. Será cuando declaren los padres del niño ante el Tribunal Oral Federal, integrado por Fermín Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte.
Esteban Federico Rossi Colombo pasó, en pocas horas, de estar declarado en rebeldía a participar por videoconferencia en la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El psicólogo de 43 años, acusado de integrar el grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy, faltó al inicio del debate oral, lo que motivó una orden de detención en su contra. Sin embargo, más tarde apareció por Zoom, explicó que no había viajado por falta de dinero y logró que el tribunal revocara la medida.
Enviado especial a Corrientes.—Los gendarmes todavía acomodaban a abogados, acusados y periodistas cuando una de las defensoras hizo un pedido particular. Quería que un grupo de efectivos se ubicara delante de Laudelina Peña (tía de Loan, acusada de su desaparición) para impedir que el público y la prensa observaran sus reacciones durante la lectura de la acusación. Esa fue una de las escenas que se vieron durante la primera audiencia del juicio por Loan Peña, que también dejó otras postales: imputados que se saludaron con un beso, el anillo que lucía el ex comisario Walter Maciel y la sorpresiva aparición por Zoom de Esteban Federico Rossi Colombo.
La fiscal de la causa aseguró que el Ministerio Público Fiscal mantiene la esperanza de esclarecer qué sucedió con Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes en 2024, en vísperas del inicio del juicio oral que reúne a 17 acusados y más de 200 testigos.
Este martes 16 de junio arranca el debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino sigue siendo uno de las intrigas más resonantes de la historia criminal argentina actual. A más de dos años del caso que conmocionó al país, 17 acusados, divididos en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes, se sentarán en el banquillo frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.