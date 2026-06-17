Juicio por Loan Peña, en vivo: las ultimas noticias de la segunda jornada hoy, 17 de junio, minuto a minuto

El tribunal del juicio en el salón del Escuadrón 48 Corrientes, de Gendarmería Nacional

Este miércoles, a partir de las 9:30, continúa en la provincia de Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña que comenzó ayer en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados, 30 abogados defensores y cerca de 200 testigos por declarar.

Hoy, los padres del menor, José Peña y María Luisa Noguera declararán ante el Tribunal Oral Federal. También podría testificar Mariano Peña, uno de los hermanos del niño.

Lo más llamativo de la jornada de ayer fue cuando apareció por zoom Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los acusados del denominado grupo del hotel. El imputado aseguró que no pudo viajar a Corrientes porque no tenía dinero ni para costear el traslado ni para contratar un abogado.

El proceso judicial busca establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.

Las audiencias no son filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.

Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se realiza fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería.