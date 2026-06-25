El Gobierno oficializó la designación del vicepresidente de la UIF

Patricio Michlig ubicado en la punta derecha de la mesa, durante la audiencia pública (Foto X: @MinJusticia_Ar)

Hace una semana, el Ministerio de Justicia realizaba una audiencia pública para evaluar la candidatura de Patricio Mariano Michlig como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Finalmente, su nombramiento se publicó hoy en Boletín Oficial.

Se trata de un abogado de larga trayectoria que durante los últimos tres años se destacó como coordinador nacional de Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación —de armas de destrucción masiva— (CFP), dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Su designación respeta el período de ley indicado a partir del dictado del presente decreto.

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De esta manera, mediante el decreto 534/2026, quedó cubierta la vacante que dejó la renuncia del doctor Santiago Martín González Rodríguez, aceptada mediante el texto oficial N° 290/26 del 28 de abril pasado. La incorporación de Michlig estuvo acompañada por el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien además firmó el nombramiento.

Durante la convocatoria pública del 12 de junio, en el Salón Pablo Ramella de la sede del ministerio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mahiques valoró las cualidades técnicas y profesionales del candidato en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tanto en el plano nacional como internacional.

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Mediante el decreto, destacaron que “el cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nuevo vicepresidente en forma inmediata”, dado que la vacancia se extendía desde fines de abril, cuando González Rodríguez presentó su dimisión al cargo. Esto se debe a que se trata de un organismo que concentra atribuciones sobre la recepción y el análisis de reportes de operaciones sospechosas, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones antilavado por parte de los sujetos obligados y la colaboración con el sistema judicial en investigaciones vinculadas a delitos financieros.

También articula con organismos internacionales especializados, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas recomendaciones fijan los estándares globales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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La designación de Michlig siguió el procedimiento reglado por la Ley N° 25.246, que contempla una instancia de consulta ciudadana sobre la capacidad técnica, moral y el compromiso del candidato con el sistema democrático y los derechos humanos. Ese mecanismo permite que ciudadanos, colegios y asociaciones profesionales, académicas, científicas y organizaciones no gubernamentales presenten adhesiones u objeciones a la propuesta. Los resultados se oficializaron tras el análisis del proceso.

Su designación estuvo avalada por Juan Bautista Mahiques (Foto X: @MinJusticia_Ar)

El perfil del nuevo vicepresidente

De acuerdo con la información destacada por el Ministerio de Justicia, Michlig es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Tecnologías Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral.

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Como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, que ejecutó desde 2022 hasta abril de este año, fue representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX/CICAD/OEA), organismo del que ejerció la Presidencia Pro Tempore.

Durante 2023 y 2024, lideró la redacción técnica de insumos normativos y estadísticos en el marco de la evaluación mutua del GAFI y el GAFILAT, coordinó la posición nacional ante organismos internacionales y colaboró con autoridades judiciales y fiscales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Además, participó en el diseño de la Estrategia Nacional Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y en las evaluaciones nacionales de riesgo. En el plano académico internacional, obtuvo en 2017 el primer puesto en la IV Competencia de Arbitraje Internacional de Inversiones celebrada en Bogotá, Colombia, y fue distinguido con una beca a la excelencia académica por la American University Washington College of Law, en Washington D.C., Estados Unidos.