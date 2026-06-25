Crimen y Justicia

Detuvieron a “Polaco” tras estar prófugo seis meses por atacar a su ex pareja en Rosario

El sospechoso fue localizado en una vivienda precaria luego de un amplio despliegue policial y permanece a disposición de la Justicia, que le imputará varios delitos

Guardar
Google icon
La Policía de Investigaciones localizó al sospechoso en una vivienda precaria después de múltiples allanamientos en Santa Fe (Fuente: Rosario3)
La Policía de Investigaciones localizó al sospechoso en una vivienda precaria después de múltiples allanamientos en Santa Fe (Fuente: Rosario3)

Tras más de seis meses prófugo, la Policía de Investigaciones detuvo este miércoles 24 de junio en Villa Constitución a Luis Jonathan Gómez, alias “Polaco”, de 31 años, buscado desde diciembre de 2025 por una causa de violencia de género, lesiones graves, amenazas calificadas y tentativa de robo.

El operativo se realizó en una vivienda precaria de Rosario, provincia de Santa Fe, luego de una serie de allanamientos que incluyeron también intervenciones en la vecina localidad bonaerense de San Nicolás. La investigación contra Gómez se inició tras un episodio ocurrido el 16 de diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía local, la noche del 16 de diciembre, el acusado incumplió una orden de restricción de acercamiento y atacó a su ex, provocándole graves heridas. La víctima debió recibir atención médica tras el violento ataque y además, el episodio derivó en un pedido de captura emitido por la Fiscalía de Villa Constitución, que desde entonces buscaba al hombre de 31 años.

El caso generó preocupación en la comunidad desde que se conocieron los hechos y la posterior fuga del sospechoso. A partir de esa fecha, la búsqueda de “Polaco” se mantuvo como una prioridad para las autoridades policiales y judiciales. El caso fue tratado como uno de alto riesgo por el nivel de violencia desplegado y el incumplimiento de las medidas judiciales de protección.

PUBLICIDAD

Durante los meses siguientes, la investigación incluyó múltiples allanamientos y seguimientos. Según reportó La Capital, la fiscalía difundió imágenes del acusado y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero. El pedido de ayuda fue replicado en redes sociales y medios locales, alertando a la ciudadanía sobre la peligrosidad del prófugo.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete operativos en distintos puntos de Villa Constitución y otros dos en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El despliegue de recursos incluyó la coordinación con fuerzas de distintas jurisdicciones y el monitoreo de movimientos sospechosos vinculados al entorno de Gómez.

La detención del “Polaco”

La PDI desplegó un nuevo operativo bajo la coordinación del fiscal Ramiro Martínez. Los primeros allanamientos resultaron infructuosos para dar con el paradero de “Polaco”. Sin embargo, durante uno de ellos, en el barrio Unión Sur, los agentes observaron una maniobra sospechosa de un habitante de la vivienda.

El arresto de Luis Jonathan Gómez se concretó luego de una serie de operativos (Fuente: Rosario3)
El arresto de Luis Jonathan Gómez se concretó luego de una serie de operativos (Fuente: Rosario3)

Tras una requisa, hallaron 17,6 gramos de cocaína y seis teléfonos celulares. Por ese hallazgo, Diego Armando G., familiar del prófugo, quedó detenido bajo cargos de tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización. Horas más tarde, los investigadores recibieron información sobre un posible escondite de Gómez.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Rosario3, el despliegue de los operativos y la colaboración de distintos testigos resultaron determinantes para concretar la detención. Con autorización judicial, ingresaron a una vivienda precaria donde finalmente lo localizaron y lo arrestaron. En ese lugar secuestraron también una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, mencionada en otra causa por tentativa de robo calificado, además de un teléfono celular.

Luego de su detención, Luis Jonathan Gómez fue trasladado al módulo de detención de la Unidad Regional VI. Permanece a disposición de la Justicia y en los próximos días será llevado a una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. Allí la Fiscalía formalizará todos los cargos por: violencia de género, lesiones graves, amenazas y tentativa de robo.

La audiencia permitirá avanzar hacia el juicio oral y público, una instancia esperada tanto por la víctima como por los organismos de protección de derechos. La captura del “Polaco” representa un avance clave en una causa que mantuvo en alerta a las autoridades y provocó inquietud en la sociedad por la prolongada condición de fuga del principal sospechoso.

Temas Relacionados

Villa ConstituciónRosarioSanta Feviolencia de géneroallanamientoataquelesiones gravesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del silencio de Laudelina Peña a la verborragia de Alan Cañete: el juicio por Loan entra en su etapa más esperada

Este jueves concluirá la etapa de las indagatorias con la identificación de los últimos imputados. El martes próximo declararán los padres de Loan y comenzará el tramo central del debate oral, con más de 200 testigos previstos. Qué pasó hasta ahora y qué esperar de las próximas audiencias

Del silencio de Laudelina Peña a la verborragia de Alan Cañete: el juicio por Loan entra en su etapa más esperada

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta ampliará su declaración y reconstruirá qué hizo tras la desaparición de la adolescente

El hombre, acusado de encubrimiento agravado, volverá a presentarse este jueves ante el fiscal Raúl Garzón. Entre los puntos que buscará explicar figuran una llamada de 38 minutos con Claudio Barrelier y los movimientos que realizó durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta ampliará su declaración y reconstruirá qué hizo tras la desaparición de la adolescente

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por abusar y matar a su cuñada en Santa Fe

Mario Cena atacó a Vanesa Troncoso cuando estaba sola en su casa, la asesinó y luego prendió fuego el colchón donde yacía el cuerpo para borrar las pruebas

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por abusar y matar a su cuñada en Santa Fe

Cayó “el Messi de los hackers” en España: lo acusan de atacar al Gobierno y amenazar a un periodista

Matheo Enzo Torres Palacios fue señalado por la Justicia federal como “Gov.eth”, quien se atribuyó asaltos digitales a periódicos como Perfil y a bases de datos del Gobierno. Un agente encubierto de la Federal fue el responsable de su arresto

Cayó “el Messi de los hackers” en España: lo acusan de atacar al Gobierno y amenazar a un periodista

Juicio por Loan: Alan Cañete declaró tres horas, respondió con evasivas sobre la Fundación Dupuy y pidió perdón a otro acusado

El acusado de integrar la denominada “banda del hotel” fue el primero en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Intentó justificar su llegada a 9 de Julio, explicó cómo conoció a Elizabeth Cutaia y Nicolás Soria y protagonizó un insólito intercambio al referirse a otro de los imputados: “Es mi peluquero”

Juicio por Loan: Alan Cañete declaró tres horas, respondió con evasivas sobre la Fundación Dupuy y pidió perdón a otro acusado

DEPORTES

Un ícono del cine de acción de Hollywood fue filmado enojado por la derrota de Escocia ante Brasil: las reacciones en redes

Un ícono del cine de acción de Hollywood fue filmado enojado por la derrota de Escocia ante Brasil: las reacciones en redes

Quién es Udi Neco, el fanático de Turquía que es furor en el Mundial por su look

Tras la clasificación de Brasil y México como líderes, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

La desafiante revelación del brujo que “hechizó” a Harry Kane en el Inglaterra-Ghana del Mundial

El emotivo mensaje de Lionel Messi en los últimos minutos de su cumpleaños N° 39: el video que compartió

TELESHOW

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

Ekaterina Ojeda habló por primera vez de su encuentro con Mauro Icardi: “Me preguntó si nos íbamos a volver a ver”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Libre ratifica rechazo a las reformas energéticas y advierte una privatización de la ENEE

Honduras: Libre ratifica rechazo a las reformas energéticas y advierte una privatización de la ENEE

El árbitro salvadoreño que se volvió viral tras aplicar la “Ley Vinícius” en el Mundial 2026

Honduras elimina requisito de antecedentes penales para costarricenses con visa o residencia estadounidense o canadiense

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador