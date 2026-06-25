Detuvieron a “Polaco” tras estar prófugo seis meses por atacar a su ex pareja en Rosario

La Policía de Investigaciones localizó al sospechoso en una vivienda precaria después de múltiples allanamientos en Santa Fe (Fuente: Rosario3)

Tras más de seis meses prófugo, la Policía de Investigaciones detuvo este miércoles 24 de junio en Villa Constitución a Luis Jonathan Gómez, alias “Polaco”, de 31 años, buscado desde diciembre de 2025 por una causa de violencia de género, lesiones graves, amenazas calificadas y tentativa de robo.

El operativo se realizó en una vivienda precaria de Rosario, provincia de Santa Fe, luego de una serie de allanamientos que incluyeron también intervenciones en la vecina localidad bonaerense de San Nicolás. La investigación contra Gómez se inició tras un episodio ocurrido el 16 de diciembre de 2025.

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De acuerdo con la Fiscalía local, la noche del 16 de diciembre, el acusado incumplió una orden de restricción de acercamiento y atacó a su ex, provocándole graves heridas. La víctima debió recibir atención médica tras el violento ataque y además, el episodio derivó en un pedido de captura emitido por la Fiscalía de Villa Constitución, que desde entonces buscaba al hombre de 31 años.

El caso generó preocupación en la comunidad desde que se conocieron los hechos y la posterior fuga del sospechoso. A partir de esa fecha, la búsqueda de “Polaco” se mantuvo como una prioridad para las autoridades policiales y judiciales. El caso fue tratado como uno de alto riesgo por el nivel de violencia desplegado y el incumplimiento de las medidas judiciales de protección.

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Durante los meses siguientes, la investigación incluyó múltiples allanamientos y seguimientos. Según reportó La Capital, la fiscalía difundió imágenes del acusado y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero. El pedido de ayuda fue replicado en redes sociales y medios locales, alertando a la ciudadanía sobre la peligrosidad del prófugo.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete operativos en distintos puntos de Villa Constitución y otros dos en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El despliegue de recursos incluyó la coordinación con fuerzas de distintas jurisdicciones y el monitoreo de movimientos sospechosos vinculados al entorno de Gómez.

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La detención del “Polaco”

La PDI desplegó un nuevo operativo bajo la coordinación del fiscal Ramiro Martínez. Los primeros allanamientos resultaron infructuosos para dar con el paradero de “Polaco”. Sin embargo, durante uno de ellos, en el barrio Unión Sur, los agentes observaron una maniobra sospechosa de un habitante de la vivienda.

El arresto de Luis Jonathan Gómez se concretó luego de una serie de operativos (Fuente: Rosario3)

Tras una requisa, hallaron 17,6 gramos de cocaína y seis teléfonos celulares. Por ese hallazgo, Diego Armando G., familiar del prófugo, quedó detenido bajo cargos de tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización. Horas más tarde, los investigadores recibieron información sobre un posible escondite de Gómez.

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De acuerdo con fuentes policiales citadas por Rosario3, el despliegue de los operativos y la colaboración de distintos testigos resultaron determinantes para concretar la detención. Con autorización judicial, ingresaron a una vivienda precaria donde finalmente lo localizaron y lo arrestaron. En ese lugar secuestraron también una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, mencionada en otra causa por tentativa de robo calificado, además de un teléfono celular.

Luego de su detención, Luis Jonathan Gómez fue trasladado al módulo de detención de la Unidad Regional VI. Permanece a disposición de la Justicia y en los próximos días será llevado a una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. Allí la Fiscalía formalizará todos los cargos por: violencia de género, lesiones graves, amenazas y tentativa de robo.

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La audiencia permitirá avanzar hacia el juicio oral y público, una instancia esperada tanto por la víctima como por los organismos de protección de derechos. La captura del “Polaco” representa un avance clave en una causa que mantuvo en alerta a las autoridades y provocó inquietud en la sociedad por la prolongada condición de fuga del principal sospechoso.