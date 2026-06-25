Honduras: Encuentran a la tercera víctima del derrumbe en el Anillo Periférico tras 36 horas de búsqueda

El derrumbe dejó tres personas fallecidas en la salida al sur de Tegucigalpa. (FOTO: X)

Luego de más de 36 horas de intensas labores de rescate, el Cuerpo de Bomberos confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de Karen Dinora Girón Ordóñez, la tercera víctima mortal del derrumbe registrado en el sector del Anillo Periférico, a la altura de la salida al sur de la capital.

Con la recuperación del cuerpo de Girón, las autoridades concluyeron las operaciones de búsqueda que se desarrollaron de manera ininterrumpida desde la mañana del martes, cuando una enorme masa de tierra colapsó sobre varias bodegas ubicadas en las cercanías de la colonia Loarque.

La tragedia deja un saldo de tres personas fallecidas, quienes quedaron soterradas tras el derrumbe ocurrido en la zona industrial.

Los equipos de rescate trabajaron durante casi 40 horas entre toneladas de tierra, estructuras colapsadas y condiciones de alto riesgo para localizar a las víctimas.

PUBLICIDAD

Búsqueda contrarreloj

Durante las labores participaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y personal de otras instituciones de emergencia.

La complejidad del terreno obligó a utilizar maquinaria pesada y realizar excavaciones manuales en algunos sectores para evitar nuevos colapsos.

Las autoridades señalaron que la inestabilidad del terreno, la acumulación de escombros y las lluvias dificultaron considerablemente las operaciones.

El Cuerpo de Bomberos concluyó las labores de rescate en el Anillo Periférico. (FOTO: X)

Pese a ello, los rescatistas mantuvieron los trabajos durante el día y la noche con relevos permanentes del personal.

El hallazgo del último cuerpo permitió concluir una de las operaciones de rescate más complejas registradas recientemente en la capital hondureña.

Tres víctimas mortales

La primera víctima localizada fue Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien laboraba como aseadora en una de las bodegas afectadas por el deslizamiento.

PUBLICIDAD

Posteriormente, las autoridades encontraron el cuerpo de Félix Núñez Flores, mientras que este miércoles se confirmó la recuperación de Karen Dinora Girón Ordóñez.

Familiares de las víctimas permanecieron durante varias horas en las cercanías de la zona del derrumbe esperando noticias sobre sus seres queridos.

El hallazgo del último cuerpo puso fin a la incertidumbre que vivían las familias desde el momento de la tragedia.

Equipos de rescate localizaron el cuerpo de Karen Dinora Girón tras más de 36 horas de búsqueda. (FOTO: X)

Medicina Forense realiza diligencias

Tras la recuperación del cuerpo de Karen Dinora Girón, personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses se trasladó al lugar para efectuar el levantamiento cadavérico correspondiente.

Posteriormente, los restos serán trasladados hasta la morgue capitalina para practicar la autopsia de ley y continuar con los procedimientos establecidos por las autoridades.

Las diligencias permitirán completar la identificación oficial y entregar los cuerpos a sus familiares.

Piden investigar causas del derrumbe

El derrumbe también ha abierto un debate sobre las condiciones del terreno y los permisos de construcción de las bodegas afectadas.

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Mario Matamoros, solicitó una investigación técnica especializada para determinar las causas del colapso.

Los especialistas consideran necesario revisar los estudios de suelo, las condiciones geológicas del área y el cumplimiento de las normas de construcción.

Asimismo, las autoridades investigan si existían los permisos ambientales y municipales correspondientes para las edificaciones afectadas.

Familiares permanecieron durante horas esperando noticias de las víctimas. (FOTO: X)

Una tragedia que enluta a la capital

El colapso ocurrido en el Anillo Periférico provocó conmoción en Tegucigalpa debido a la magnitud del derrumbe y la prolongada búsqueda de las víctimas.

Durante más de un día, familiares, rescatistas y ciudadanos siguieron de cerca las labores de emergencia con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Sin embargo, el hallazgo de Karen Dinora Girón confirmó el peor escenario para las familias afectadas.

Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para establecer las causas del derrumbe y determinar posibles responsabilidades.

La tragedia deja además un llamado a revisar las condiciones de construcción y la estabilidad de terrenos en zonas vulnerables de la capital hondureña.