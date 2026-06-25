Crimen y Justicia

Apuñalaron a un hombre para robarle las zapatillas en plena vía pública en Rosario

El episodio ocurrió por la mañana en la zona oeste de la ciudad, donde un hombre debió ser hospitalizado luego del ataque y la policía investiga al responsable

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Un vecino fue atacado por un delincuente que lo interceptó en la zona de Pedro Lino Funes y Tucumán (Google Maps)
Un vecino fue atacado por un delincuente que lo interceptó en la zona de Pedro Lino Funes y Tucumán (Google Maps)

Un hombre de 56 años fue apuñalado en la espalda durante un asalto en el que le robaron las zapatillas en la zona oeste de Rosario. El ataque ocurrió el martes por la mañana en la esquina de Pedro Lino Funes y Tucumán, cuando la víctima fue interceptada por un asaltante mientras circulaba por la vía pública.

A pesar de la herida, el hombre logró llegar a su domicilio y pedir auxilio. Una llamada al 911 permitió que personal policial se acercara al lugar y lo entrevistara. El afectado relató que el agresor lo sorprendió y lo hirió antes de quitarle las zapatillas. El hombre fue asistido por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibió atención médica.

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Su estado de salud, según fuentes consultadas, no sería grave. La policía inició una investigación para identificar al responsable del ataque, mientras se solicita colaboración de la comunidad para aportar información que ayude al esclarecimiento.

Hasta el momento no se registraron detenciones relacionadas con el hecho. El episodio se suma a otros hechos de inseguridad registrados en distintos barrios de Rosario, donde los robos violentos en la vía pública generan preocupación entre los vecinos.

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Un hombre debió ser hospitalizado luego del ataque y la policía investiga al responsable
Un hombre debió ser hospitalizado luego del ataque y la policía investiga al responsable

En paralelo, otro hecho de alto impacto ocurrió el sábado por la noche en el barrio Belgrano. Una familia denunció que su vivienda, ubicada en Perú al 800, fue desvalijada mientras salían a cenar. El robo ocurrió entre las 21.15 y las 22.30, en un lapso de tiempo que muestra el nivel de planificación de los atacantes.

Los ladrones violentaron puertas, recorrieron los ambientes y se llevaron aproximadamente 4,5 millones de pesos en efectivo, además de joyas y objetos personales. El ingreso al domicilio se concretó a través de terrazas linderas y por una casa vacía en venta, lo que sugiere una vigilancia previa de los movimientos familiares. “Alguien que estaba haciendo de campana sabía que nos íbamos”, relató Marcelo, uno de los damnificados.

Al regresar, la familia encontró la puerta principal abierta y sin llave: “Entraron por esa casa que está a la venta, pasaron por la terraza acá y bajaron a la terraza de mi casa por la escalera y ahí me levantaron la puerta del lavadero. Me rompieron toda la puerta y me rompieron la puerta que ingresa del lavadero al comedor”.

Cámaras de seguridad registraron a al menos un sospechoso dentro del domicilio y luego su retirada. “La zona está complicada”, advirtió Marcelo tras el robo. Los vecinos siguen reclamando mayor presencia policial y respuestas concretas para frenar la sucesión de robos. Ambos hechos reflejan la preocupación creciente de los habitantes de Rosario ante una ola de robos violentos.

Según el testimonio de las víctimas, otros tres robos similares se reportaron en la zona esa misma semana. La modalidad de escruche se ha vuelto más frecuente, especialmente los fines de semana y en horarios nocturnos. Hasta el momento, no se informaron detenciones y la causa sigue bajo investigación.

Estos episodios que refuerzan el clima de preocupación y de violencia en distintos barrios de la ciudad santafesina. Durante el fin de semana, el club infantil Valencia, ubicado en Juan Díaz de Solís y bulevar Seguí, en la zona oeste, sufrió su tercer robo en apenas cinco días. En el último hecho, registrado este martes, delincuentes violentaron el acceso al bufé y sustrajeron pelotas, garrafas, camisetas, golosinas y hasta trofeos.

La reiteración de ataques violentos, que incluyen robos armados, escruches en viviendas, comercios y clubes barriales, mantiene en alerta a la comunidad. Vecinos y damnificados insisten en la necesidad de medidas preventivas más efectivas y una mayor presencia policial.

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