Crimen y Justicia

Cayeron “Los Paisas”, la banda narco que vendía pasta base con soldados, handys y ametralladoras en el sur del conurbano

La organización criminal funcionaba bajo un esquema militarizado y contaba con varios filtros previos a la compra de los clientes. La droga era vendida directamente por los líderes del grupo delictivo

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Como resultado de los allanamientos, siete personas fueron detenidas

Como resultado de un megaoperativo antidrogas en el sur del conurbano, la Policía Bonaerense logró desarticular a una banda narco militarizada conocida como “Los Paisas”. Tras una serie de allanamientos, siete personas fueron detenidas. Además, se secuestraron miles de dosis de pasta base, un potente arsenal y varios equipos de radiocomunicación.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, durante este miércoles, los trabajos se realizaron en los predios como Campo La Vasca y El Basural, ubicados en El Pato (partido de Berazategui) e Ingeniero Allan (Florencio Varela). La operación fue impulsada por la Estación de Policía Departamental de Seguridad Berazategui y coordinada por el GTO de la Comisaría 4.ª de Berazategui.

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Entre los elementos incautados, las autoridades confirmaron el secuestro de siete armas de fuego —incluida una ametralladora Halcón ML63—, 1495 dosis de pasta base con un pesaje total de 126,01 gramos, siete equipos de radiocomunicación Handy, cargadores, municiones, balanzas, recortes, mochilas, prendas de vestir y varios teléfonos celulares.

Según concluyó la investigación, el esquema era liderado por dos hombres de nacionalidad paraguaya
Según concluyó la investigación, el esquema era liderado por dos hombres de nacionalidad paraguaya

La intervención culminó con la detención de siete personas, que fueron identificadas como R. I. S. (54), N. C. C. (39), L. d. L. C. (36), F. A. C. (23), F. M. R. (22), M. E. R. (26) y D. M. C. (26). Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 de Berazategui.

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La caída de la banda narco que funcionaba bajo un esquema de seguridad de tipo militar fue producto de las tareas de inteligencia que permitieron reconstruir la dinámica interna de Los Paisas. Cada noche, a las 19:00 horas, seis integrantes ingresaban a Campo La Vasca portando mochilas con armas de grueso calibre, handys y droga fraccionada lista para su venta.

Más de mil dosis de pasta base fueron secuestradas durante los allanamientos
Más de mil dosis de pasta base fueron secuestradas durante los allanamientos

A partir de esto, los investigadores descubrieron que la estructura asignaba roles precisos. Mientras que el “Soldado 1” se encargaba del relevamiento del predio y la custodia armada de los cabecillas, el “Soldado 2” tenía la misión de organizar el acceso de compradores en la vía pública y efectuaba controles visuales para descartar infiltrados.

A lo largo de la jornada del miércoles, las autoridades allanaron seis puntos del sur del conurbano

Después de que los potenciales clientes pasaran este filtro, quedaban en manos del “Soldado 3”, que actuaba como segundo filtro previo a la zona de venta. Por su parte, los “Soldados 4 y 5” vigilaban el perímetro y mantenían la comunicación activa para alertar sobre movimientos ajenos.

Las armas y municiones que fueron secuestradas en el operativo
Las armas y municiones que fueron secuestradas en el operativo

En el núcleo de la zona de venta, protegidos por el dispositivo de seguridad humano y tecnológico, operaban los líderes de la organización, apodados “KP” o “El Patrón”, de nacionalidad paraguaya. Estos alternaban semanalmente entre funciones de recaudador y custodio armado, lo que garantizaba la continuidad y el blindaje operativo del grupo.

Dos de los sospechosos de haber sido soldados de la banda narco
Dos de los sospechosos de haber sido soldados de la banda narco

Según detectaron los agentes, la operación de venta se extendía, en cada jornada, hasta las 23:00 horas. Finalizada la actividad en Campo La Vasca, la banda replicaba el esquema en El Basural de Florencio Varela. Esto implicaba el traslado de las armas y la droga para continuar allí la comercialización durante la madrugada.

Entre las armas que poseían, las autoridades encontraron una ametralladora Halcon ML63
Entre las armas que poseían, las autoridades encontraron una ametralladora Halcon ML63

El caso comenzó a investigarse a partir de datos reservados que señalaban presuntos delitos en ambos predios. A partir de esto, los efectivos de la EPDS Berazategui desplegaron tareas encubiertas y contacto directo con vecinos. Fue así que lograron confirmar la existencia de una organización criminal “activa, estructurada y armada”.

Las rutas que realizaban todas las noches para vender droga en diferentes zonas de la zona sur
Las rutas que realizaban todas las noches para vender droga en diferentes zonas de la zona sur

El operativo contó con la colaboración de dos escalones del Grupo Halcón y dos grupos GAD, además del personal de las distintas comisarías involucradas. De esta forma, se ejecutaron seis allanamientos simultáneos, en los cuales se procedió a la requisa, identificación y detención de los sospechosos, así como al secuestro de todos los elementos vinculados a la actividad ilícita.

La banda había creado un esquema de seguridad dividido por filtros
La banda había creado un esquema de seguridad dividido por filtros

Finalmente, la causa quedó caratulada como “Comercialización de estupefacientes modalidad campos Los Paisas” y permanece en manos de la UFI N° 20 de Berazategui, que deberá resolver la situación procesal de los aprehendidos.

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