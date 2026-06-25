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Un ícono del cine de acción de Hollywood fue filmado enojado por la derrota de Escocia ante Brasil: las reacciones en redes

El popular actor, que semanas antes había pronosticado una final contra Inglaterra en el Mundial, terminó viendo la goleada desde un palco en Miami con su novia, y las imágenes dieron pie a una serie de memes

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Gerard Butler, vestido con la camiseta de Escocia, vio la derrota ante Brasil desde un palco VIP en Miami junto a su novia Morgan Brown
Gerard Butler, vestido con la camiseta de Escocia, vio la derrota ante Brasil desde un palco VIP en Miami junto a su novia Morgan Brown

Gerard Butler, el actor escocés conocido por sus papeles en sagas de acción de Hollywood, fue captado con el rostro visiblemente tenso en el pabellón VIP del Mundial de Fútbol en Miami, mientras Escocia sufría una derrota por 3-0 ante Brasil. Las imágenes circularon en redes sociales y desataron una ola de reacciones que mezclaron el drama deportivo con referencias directas a sus personajes más recordados en la pantalla grande.

La escena tuvo lugar el jueves en el estadio que alberga el torneo en Miami. Butler, vestido con la camiseta oficial de la selección escocesa, sostenía un whisky en la zona de palcos junto a su novia, Morgan Brown, quien llevaba una camiseta a juego y compartía el mismo gesto impasible.

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El ambiente en el sector VIP estaba “a años luz” de la euforia que el propio actor había proyectado apenas dos semanas antes.

Fue en un evento benéfico de fútbol en Boston donde Butler había salido a defender con entusiasmo las chances de su selección. En esa velada, organizada para recaudar fondos para Street Soccer Scotland y con la presencia de figuras como Martin Compston, líder de Line Of Duty, y el exfutbolista James McFadden, el actor bromeó ante la señal de radio Clyde One: “Ha sido increíble. Quizá ganemos el Mundial”. Y fue más allá: “Yo diría Escocia para el Mundial. Dos a cero en la final, esperemos que contra Inglaterra”.

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El actor escocés había pronosticado semanas antes una final de Escocia contra Inglaterra, en un evento benéfico en Boston junto a Martin Compston y James McFadden (REUTERS/Paul Childs)
El actor escocés había pronosticado semanas antes una final de Escocia contra Inglaterra, en un evento benéfico en Boston junto a Martin Compston y James McFadden (REUTERS/Paul Childs)

El contraste entre aquella declaración y la imagen del actor con el vaso en la mano ante el marcador adverso no pasó desapercibido en las redes. Los usuarios de Twitter tomaron la escena como punto de partida para una serie de comentarios que apuntaron directamente a los personajes que Gerard Butler ha interpretado a lo largo de su carrera.

El usuario @IHerreraa escribió: “Gerald Butler viendo un partido del mundial y preparado por si hay que salvar al presidente”, en referencia a su papel como guardaespaldas presidencial en la saga Has Fallen. Por su parte, @DoctorCosas apuntó: “Gerard Butler clavándose un whiscacho para no ver lo horrible que juega #Scotland”. El usuario @OsvaldoCR1978 sumó otra capa de humor al escenario: “Claramente los Aliens no llegaron porque estaba Gerald Butler, y no querían un ‘Miami bajo fuego’”.

Butler no fue el único nombre conocido presente en los palcos. El ex futbolista David Beckham entre el público, al que describió tomando “un trago de vino de consolación”. La leyenda del boxeo Mike Tyson, por su parte, fue avistado días antes entre aficionados escoceses en Miami Beach.

Videos difundidos en redes mostraban al ex campeón de los pesos pesados sonriendo mientras los seguidores del Ejército Tartán adaptaban sus cánticos para cantarle “No Tyson, No Party” y “Super Mike Tyson”, antes de que subiera a un cuatro por cuatro negro en Collins Avenue y se alejara.

Quién es Gerard Butler

Los usuarios de Twitter relacionaron la imagen de Butler con sus personajes de acción, en especial con su papel de guardaespaldas presidencial en la saga 300 (REUTERS)
Los usuarios de Twitter relacionaron la imagen de Butler con sus personajes de acción, en especial con su papel de guardaespaldas presidencial en la saga 300 (REUTERS)

Gerard Butler es un actor y productor de cine escocés con una trayectoria consolidada en el cine de acción de Hollywood, aunque también acumuló seguidores con trabajos en el género romántico.

Su salto a la fama mundial llegó con “300” (2006), donde interpretó al Rey Leónidas y pronunció la frase que quedó grabada en la cultura popular: “¡Esto es Esparta!”. Ese papel lo instaló como una de las caras del cine de acción de la década.

Más adelante, encabezó la saga “Has Fallen”, que incluye Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen, donde interpreta a Mike Banning, un guardaespaldas presidencial. La franquicia consolidó su imagen dentro del género.

Antes de llegar a las pantallas, Butler estudió Derecho en la Universidad de Glasgow. Según su propia historia, lo despidieron del bufete donde realizaba sus prácticas antes de graduarse, lo que lo llevó a mudarse a Londres para dedicarse a la actuación.

Su faceta como productor también forma parte de su perfil profesional: fundó su propia productora, G-Base, a través de la cual financia y desarrolla proyectos en los que participa como protagonista. Entre sus trabajos fuera del género de acción, figura su papel en “P.S. I Love You” (2007) junto a Hilary Swank, y su interpretación del Fantasma en la adaptación cinematográfica de El Fantasma de la Ópera (2004), donde también demostró aptitudes para el canto.

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