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Tras la clasificación como líder de Brasil, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo se puso al rojo vivo con el inicio de la última fecha en la fase de grupos

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Estadio de fútbol con el trofeo de la Copa del Mundo. Futbolistas Messi, Mbappé, Ronaldo, Haaland y Vinicius Jr. extienden sus manos.
Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles arrancó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer a una eliminada Haití. Además, Bosnia permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B.

La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

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Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.

Según precisó el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también se pueden producir otros enfrentamientos con respecto a los mejores terceros porque Paraguay se mediría a Alemania y Croacia se cruzaría con Colombia, entre otros compromisos. De igual manera, esto puede cambiar en cada duelo hasta el final de esta ronda.

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ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL TRAS LA GOLEADA DE BRASIL:

  • Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero a definir entre Grupos A, B, C, D y F)
  • Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero a definir entre Grupos C, D, F, G y H)
  • Corea del Sur (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)
  • Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)
  • España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)
  • Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (mejor tercero a definir entre Grupos B, E, F, I y J)
  • Egipto (1° Grupo G) vs. Cabo Verde (mejor tercero a definir entre Grupos A, E, H, I y J)
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)
  • Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)
  • México (1° del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero a definir entre Grupo C, E, F, H y I)
  • Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Argelia (mejor tercero a definir entre el Grupo E, H, I, J y K)
  • Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)
  • Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)
  • Suiza (1° del Grupo B) vs. Bélgica (mejor tercero a definir entre el Grupo E, F, G, I y J)
  • Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero a definir entre el Grupo D, E, I, J y L)

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

  • Haití
  • Túnez
  • Turquía
  • Jordania
  • Panamá
  • Qatar

¿Cuándo se juegan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

¿Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos?

Las ocho mejores seleccionados que avancen a la siguiente ronda como mejores terceros se definirán bajo los siguientes criterios:

  • Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
  • Diferencia de goles en todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados en todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva
  • Si dos selecciones continúan empatadas, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA
  • Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA a la publicada más reciente

Asignación de cruces en dieciseisavos de final

Para asegurar el equilibrio deportivo, los 8 terceros clasificados se enfrentarán exclusivamente a líderes de grupo, evitando cruces contra segundos lugares. La FIFA emplea una tabla con 495 combinaciones preestablecidas para definir estos enfrentamientos de forma automatizada y transparente.

Los emparejamientos se confirmarán el 27 de junio de 2026, tras concluir la fase de grupos. La organización procesará los datos en menos de una hora para que los equipos conozcan a sus rivales antes del inicio de la siguiente ronda, fijada para el 28 de junio.

Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios:

  • Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión

En caso de seguir la paridad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

  • Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados de todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva

El último paso, en caso de proseguir la igualdad, será definir un desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

Todos los partidos de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026:

SUIZA 2-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Suiza 2 - Canadá 1

BOSNIA 3-1 QATAR

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1

BRASIL 3-0 ESCOCIA

MARRUECOS 4-2 HAITÍ

República Checa vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Uruguay vs España

Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

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