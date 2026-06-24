Identificaron a un preso de Santa Fe como uno de los coautores de un brutal femicidio ocurrido en 2020

La víctima del crimen, María Florencia Gómez Pouillastrou

A casi 6 años del femicidio de Florencia Gómez, la investigación judicial en San Jorge experimentó un giro determinante con una nueva imputación.

El caso, que conmocionó a la provincia de Santa Fe en octubre de 2020, vuelve a ocupar el centro de la agenda pública tras el reciente avance confirmado por el fiscal de la causa, Omar De Pedro. Según informó el funcionario, las autoridades lograron identificar a un presunto coautor del crimen, lo que abre una nueva etapa en la búsqueda de Justicia para la víctima y su entorno.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Aire de Santa Fe, De Pedro remarcó la importancia de la identificación del sospechoso, que ya se encuentra bajo custodia en una dependencia penitenciaria de la provincia por otro delito.

El acusado identificado cumple actualmente una condena en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores. Su situación procesal responde a otra causa penal, con una sentencia que vencerá en octubre de este año. La Fiscalía, no obstante, anticipó que solicitará la continuidad de su detención, ya que busca evitar que el sospechoso recupere la libertad antes de que se resuelva su eventual vinculación con el femicidio de Gómez.

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Este procedimiento se fundamenta en los elementos de prueba que surgieron en las últimas semanas y que, según la Fiscalía, permiten sostener la hipótesis de su participación como coautor.

Según fuentes oficiales, se mantienen vigentes diversas medidas investigativas para esclarecer completamente el hecho y garantizar la responsabilidad penal de todos los implicados.

El crimen ocurrió el 12 de octubre de 2020 en la localidad santafesina de San Jorge

Desde la fecha del hecho, la investigación atravesó diferentes etapas y cambios de fiscales, lo que motivó críticas por parte de sectores que denunciaron la falta de resultados concretos.

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El fiscal De Pedro asumió la conducción del expediente en los últimos años y, la identificación del presunto coautor fue posible gracias al análisis de pruebas recolectadas en las primeras etapas del proceso y a nuevas diligencias desarrolladas recientemente. El funcionario judicial no brindó detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el contenido de las pruebas, en resguardo de la investigación en curso.

A pesar de este avance, aún resta identificar a la otra persona que habría intervenido en el hecho. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa tomando declaraciones y pericias para avanzar hacia el esclarecimiento total del crimen.

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La familia de Gómez expresó reiteradamente su preocupación por la lentitud del proceso judicial y por la posibilidad de que los responsables quedaran impunes.

La joven fue asesinada el 12 de octubre de 2020, cuando salió a caminar, tal como lo hacía habitualmente. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un descampado.

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Con los resultados de la autopsia, las autoridades pudieron confirmar que fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente. Luego, la arrastraron, la violaron y la mataron, con un fuerte golpe en la nuca. El arma homicida fue una piedra.

La falta de pruebas para dar con los sospechosos llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre los responsables del crimen.

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