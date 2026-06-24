Crimen y Justicia

Identificaron a un preso de Santa Fe como uno de los coautores de un brutal femicidio ocurrido en 2020

Florencia Gómez salió a caminar un día y jamás regresó. La encontraron muerta horas después. Fue golpeada, abusada y asesinada

Guardar
Google icon
Maria Florencia Gomez Pouillastrou
La víctima del crimen, María Florencia Gómez Pouillastrou

A casi 6 años del femicidio de Florencia Gómez, la investigación judicial en San Jorge experimentó un giro determinante con una nueva imputación.

El caso, que conmocionó a la provincia de Santa Fe en octubre de 2020, vuelve a ocupar el centro de la agenda pública tras el reciente avance confirmado por el fiscal de la causa, Omar De Pedro. Según informó el funcionario, las autoridades lograron identificar a un presunto coautor del crimen, lo que abre una nueva etapa en la búsqueda de Justicia para la víctima y su entorno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Aire de Santa Fe, De Pedro remarcó la importancia de la identificación del sospechoso, que ya se encuentra bajo custodia en una dependencia penitenciaria de la provincia por otro delito.

El acusado identificado cumple actualmente una condena en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores. Su situación procesal responde a otra causa penal, con una sentencia que vencerá en octubre de este año. La Fiscalía, no obstante, anticipó que solicitará la continuidad de su detención, ya que busca evitar que el sospechoso recupere la libertad antes de que se resuelva su eventual vinculación con el femicidio de Gómez.

PUBLICIDAD

Este procedimiento se fundamenta en los elementos de prueba que surgieron en las últimas semanas y que, según la Fiscalía, permiten sostener la hipótesis de su participación como coautor.

Según fuentes oficiales, se mantienen vigentes diversas medidas investigativas para esclarecer completamente el hecho y garantizar la responsabilidad penal de todos los implicados.

Maria Florencia Gomez Pouillastrou
El crimen ocurrió el 12 de octubre de 2020 en la localidad santafesina de San Jorge

Desde la fecha del hecho, la investigación atravesó diferentes etapas y cambios de fiscales, lo que motivó críticas por parte de sectores que denunciaron la falta de resultados concretos.

El fiscal De Pedro asumió la conducción del expediente en los últimos años y, la identificación del presunto coautor fue posible gracias al análisis de pruebas recolectadas en las primeras etapas del proceso y a nuevas diligencias desarrolladas recientemente. El funcionario judicial no brindó detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el contenido de las pruebas, en resguardo de la investigación en curso.

A pesar de este avance, aún resta identificar a la otra persona que habría intervenido en el hecho. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa tomando declaraciones y pericias para avanzar hacia el esclarecimiento total del crimen.

La familia de Gómez expresó reiteradamente su preocupación por la lentitud del proceso judicial y por la posibilidad de que los responsables quedaran impunes.

La joven fue asesinada el 12 de octubre de 2020, cuando salió a caminar, tal como lo hacía habitualmente. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un descampado.

Con los resultados de la autopsia, las autoridades pudieron confirmar que fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente. Luego, la arrastraron, la violaron y la mataron, con un fuerte golpe en la nuca. El arma homicida fue una piedra.

La falta de pruebas para dar con los sospechosos llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre los responsables del crimen.

Temas Relacionados

femicidioFlorencia GómezcoautorpresopenalSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desmantelaron un aguantadero de autos de alta gama y detuvieron a tres personas

Una investigación permitió recuperar vehículos y autopartes, el operativo expuso una estructura dedicada al ocultamiento de camionetas de alta gama en el sur del conurbano

Desmantelaron un aguantadero de autos de alta gama y detuvieron a tres personas

Murió un hombre en medio de una pelea callejera en Salta

Ocurrió entre habitantes de los barrios San Juan y Cherenta de la localidad de Embarcación. La víctima llegó sin vida al hospital luego de ser herida con arma blanca en el cuello y el tórax. Tras esto, se desató un nuevo enfrentamiento en la zona

Murió un hombre en medio de una pelea callejera en Salta

Condenaron a un joven por el crimen de una mujer que estuvo motivado por una discusión por una campera

La víctima, una mujer de 62 años, murió de un disparo en la cabeza. El autor del tiro ya había sido condenado en 2025, mientras que a su compañero le dieron 17 años

Condenaron a un joven por el crimen de una mujer que estuvo motivado por una discusión por una campera

Un hombre fue apuñalado y apareció ensangrentado en la casa de su ex en La Plata

Un hombre apareció herido por arma blanca y denunció un robo, lo que puso en foco la escalada de hechos violentos y el reclamo vecinal por respuestas oficiales en La Plata

Un hombre fue apuñalado y apareció ensangrentado en la casa de su ex en La Plata

Volvieron a detener al acusado de robar en la casa de Luli Fernández por otra violenta entradera en Ituzaingó

El hecho había ocurrido meses atrás en donde la víctima fue una mamá con su bebé. Les apuntaron y robaron las pertenencias. Gabriel Alberto Viera tiene un extenso prontuario y lo habían dejado en libertad

Volvieron a detener al acusado de robar en la casa de Luli Fernández por otra violenta entradera en Ituzaingó

DEPORTES

A 40 años del inédito torneo que no tuvo campeón, condenó a Huracán al descenso y llevó a Sportivo Italiano a Primera

A 40 años del inédito torneo que no tuvo campeón, condenó a Huracán al descenso y llevó a Sportivo Italiano a Primera

La historia de Fangio como futbolista: cómo nació el apodo “El Chueco” y la pelota que lo ayudó a ser una leyenda del automovilismo

Un golpe de atrás, una pelea y una promesa: la historia detrás del primer cumpleaños que Messi pasó concentrado con la Selección

Viajó por 120 países en 10 años, conoció los lugares más remotos y consiguió el regalo de cumpleaños más exótico para Messi

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

TELESHOW

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El legado de Barack Obama

Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada

La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos