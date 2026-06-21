Temperaturas frescas y mayormente nublado en el Día del Padre: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana con bajas temperaturas, cielo mayormente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones. Además, el noroeste argentino cuenta con varias alertas meteorológicas.

Según el pronóstico del SMN, la temperatura mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores será para este domingo 9 ℃, mientras que la máxima se ubicó en 14 ℃. La jornada transcurrirá bajo nubosidad variable y con vientos leves del sector este, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Para el lunes, el organismo prevé una mínima de 8 ℃ y una máxima de 13 ℃, manteniéndose el cielo cubierto y sin lluvias. El viento persistirá desde el sudeste, con ráfagas que oscilarán entre 13 y 22 km/h. El martes, las temperaturas descenderán levemente, con valores entre 6 y 12 grados y condiciones similares de nubosidad.

El miércoles se espera una de las jornadas más frías de la semana, con una mínima de 5 ℃ y una máxima de 11 ℃. La probabilidad de precipitaciones se mantiene nula, consolidando el escenario de estabilidad climática en el AMBA.

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Durante el jueves y el viernes, la situación no mostrará cambios significativos. El SMN pronostica mínimas de 6 ℃ y máximas de 11 y 13 ℃ respectivamente, bajo cielo parcialmente nublado. La tendencia de vientos leves desde el sector este persistirá en ambas jornadas.

El diagrama muestra el pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días, con temperaturas que varían entre los 5 y 16 grados Celsius, baja probabilidad de precipitación y diferentes direcciones de viento.

El fin de semana llegará con un leve ascenso térmico. El sábado, la mínima prevista será de 9 ℃ y la máxima alcanzará los 16 ℃, siempre bajo condiciones de estabilidad atmosférica y sin lluvias en la zona.

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El parte del Servicio Meteorológico Nacional destaca que la probabilidad de precipitaciones permanece entre 0% y 10% durante toda la semana, lo que descarta eventos de lluvia significativos para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La tendencia de bajas temperaturas y vientos moderados configura un escenario típico para la estación invernal.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la nubosidad será variable, con mayor presencia del sol hacia el sur y mayor caudal de nubes en el norte. Sin embargo, hacia la noche se esperan chaparrones en el sector suroeste.

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Las precipitaciones persistirán durante el lunes y hacia la tarde, las mismas abarcarán todo el sur bonaerense y parte de la zona central, con distintos rangos de intensidad. Las mismas también abarcarán gran parte de la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Pinamar.

Dichas lluvias se mantendrán hasta el miércoles por la tarde, donde el firmamento pasará a estar mayormente nublado en toda la provincia. Al día siguiente, comenzará un proceso de mejora hasta el sábado, con mayor presencia del sol en el norte y nubosidad parcial en el resto de las localidades.

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Las alertas en el resto del país

El noroeste argentino está afectado por fuertes ráfagas de viento.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que hay alerta amarilla por fuertes vientos en la zona cordillerana de Salta y Jujuy, como también en San Juan. En tanto, en el área cordillerana entre San Juan y Catamarca, el nivel asciende a naranja. Para este tipo de alertas “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, en el centro de Jujuy y de San Juan hay alerta amarilla por viento Zonda, mientras que en el centro de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y este de Tucumán la advertencia directamente es naranja. Ante este escenario, el organismo solicita:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Evitá conducir si la visibilidad está reducida.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El SMN señaló que el área que comprende a la localidad correntina de Monte Caseros está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de frío.

Por temperaturas extremas frías, el SMN indicó que una pequeña parte del sureste de Corrientes está bajo alerta amarilla. El aviso afecta especialmente a la localidad de Monte Caseros, que cuenta con una mínima de 4°C. Las indicaciones del SMN son:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

En este sentido, y en el comienzo del invierno, las ciudades más frías son El Calafate (-2,4°C), Malargüe (-1,3°C), Río Gallegos (-0,1°C), Río Grande (0°C) y La Quiaca (0,8°C).

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