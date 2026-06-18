Crimen y Justicia

Dudosa declaración de la cocinera de Maradona en el juicio: dijo no recordar casi nada y se resistió a hablar del día de la muerte

Milagros “Monona” Rodríguez protagonizó el momento más tenso de la semana en el debate oral por el fallecimiento del Diez. No dio un relato contundente, complicó los interrogatorios y los jueces le preguntaron si tenía miedo

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Composición de dos imágenes: a la izquierda, una mujer rubia sonriendo; a la derecha, la misma mujer junto a un hombre con camiseta Puma, ambos sonriendo.
Milagros "Monona" Rodríguez, la cocinera de Maradona

“No sé”. “No me acuerdo”. “Si, puede ser”. “Creo que no”. Esas fueron las respuestas que más repitió Milagros Rodríguez, alias “Monona”, durante su extensa declaración en el juicio por la muerte de Maradona. Se trata de la cocinera de Diego, quien vivió con él en la internación domiciliaria de Tigre hasta su fallecimiento.

La mujer estuvo con el Diez todos los días, las 24 horas, durante su última semana de vida. Y por eso mismo era una de las testigos más esperadas en el debate oral, donde se juzga a siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento. Sin embargo, sus reiteradas evasivas terminaron ubicándola como un testimonio, por lo menos, dudoso.

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Tal fue así que generó incomodidad y tensión tanto en acusadores, como en querellantes, defensores y jueces. De hecho, los magistrados pidieron un cuarto intermedio a la mitad de su relato para analizar qué postura tomar con ella. Había una realidad: Monona no se estaba contradiciendo y no parecía que estuviera incurriendo en un falso testimonio; pero sí estaba abusando del “no me acuerdo” y así lograba no contestar muchas preguntas clave de las partes.

“Vamos a seguir escuchándola, pero la notamos cautelosa. Necesitamos que responda con el mayor grado de detalle de lo que pasó. Nosotros pensamos que hay circunstancias que usted puede relatar con más detalles. Porque por sus ‘No me acuerdo’ parece que estuviera eludiendo la respuesta, evadiendo. Si usted llega a ser reticente, tendríamos que adoptar otra postura, porque usted está declarando bajo juramento de decir la verdad y omitir es ocultarla”, le advirtió el presidente del tribunal, Alberto Gaig.

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Ella se justificó: “Es que me preguntan cosas y yo quiero decir la verdad, pero no me acuerdo. Pero bueno, ok”.

La casa donde murió Diego Maradona
La cocina de la casa donde murió Maradona

La cocinera Monona estuvo con Maradona durante toda la estadía del Diez en la casa de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020. Dormía ahí, con otros cinco empleados fijos que estaban siempre en el domicilio. “Yo trabajé para Diego como empleada doméstica en la época de la pandemia y un poquito antes. Limpiaba la casa y hacía la comida. Maradona me decía qué comer y esas cosas”, explicó sobre su rol.

La mujer fue testigo de todo lo que pasó en esa vivienda: quiénes fueron, quiénes no, qué hacía cada uno, cómo estaba Diego. Incluso fue quien le hizo RCP cuando se descompensó. Sin embargo, a pesar de que la citaron a declarar en el juicio por el fallecimiento del ex DT, cuando le preguntaron por ese día sorprendentemente respondió: “No quiero hablar de eso, me genera mucha tristeza, me hace mal recordar”. El fiscal Patricio Ferrari le explicó tenía que hacerlo igual.

Entonces accedió: “Era la mañana, me desperté como siempre, desayuné, estábamos abajo y después vinieron los médicos, la psicóloga (sic) y el psicólogo que le tenían que dar los remedios. Diego estaba durmiendo supuestamente. Ellos entraron a darle la medicación, salieron y dijeron que Diego no se despertaba. Después entró el sobrino y no, no se despertaba. Y después entramos todos: yo, el de seguridad, y tratamos de hacerle reanimación con Cosachov”.

jueces juicio por Maradona
Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, los jueces que llevan adelante el nuevo juicio por la muerte de Maradona (Foto/RS Fotos)

Y especificó: “Ella (por Cosachov), la enfermera Dahiana, el de seguridad y yo le hacíamos RCP mientras las personas que estaban se ve que llamaban a alguien, a la ambulancia. Yo le hacía respiración boca a boca y nos íbamos turnando. La psicóloga le hacía en el pecho, el de seguridad, la enfermera Dahiana y yo, boca a boca”.

Su relato continuó: “Después vino un médico vecino, una ambulancia con otros médicos y nosotros salimos de la pieza y ellos seguían intentando. Y después seguían viniendo ambulancias, pasando gente, venían los familiares, todo. Y después dijeron que Diego no reaccionaba y que había fallecido”.

Al ser consultada por el fiscal Ferrari sobre cómo encontró a Maradona el día de su fallecimiento, Monona se limitó a decir: “Él estaba como acostado, dormido. Estaba frío”.

El representante del MPF luego le preguntó a Monona cuando fue la última vez que vio con vida a Maradona, un dato clave para el caso: “La noche anterior fue la última vez que vi vivo a Maradona. Estaba en la pieza y me pidió que le lleve un té y sanguchitos y después le iban a dar la medicación”. La cocinera, sin embargo, no pudo especificar horario.

Entonces intervino el juez Alberto Gaig y le dijo: “Es muy importante que usted trate de recordar, estamos en un juicio y hay siete personas acusadas de homicidio. Porque todo ‘No me acuerdo, no me acuerdo’. Tiene que hacer un esfuerzo”.

Causa muerte Maradona Fiscalía San Isidro 10/02/21
Febrero de 2021. Meses después de la muerte de Diego, "Monona" fue a declarar a la fiscalía general de San Isidro (Foto/Franco Fafasuli)

El magistrado le reiteró: “Usted no recuerda nada. No le quiero advertir, pero es raro que no se acuerde. Lo habrá recordado varios días de su vida. Le pregunto si sigue teniendo relación o si trabaja con alguien o para alguien del entorno Maradona”.

Monona contestó: “Maxi Pomargo (secretario de Maradona) es el padrino de mi hija. Pero yo trabajo en una fábrica de zapatos”. El juez le explicó: “Yo le pregunto porque la noto con temor”.

La declaración de la cocinera dejó más confusiones que certezas. De tantos “no me acuerdo” o “puede ser”, nada de lo que dijo quedó demasiado claro. Ni siquiera pudo confirmar que le cocinó los camarones que comió el Diez durante su estadía en Tigre que le provocaron una descompostura y dieron lugar a la intervención del clínico imputado, Pedro Di Spagna, que solo fue al domicilio para revisarlo por ese cuadro.

Lo único que sí aclaró es que ella cocinaba lo que Maradona pedía. Y que la mayoría de las cosas no eran estrictamente saludables.

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