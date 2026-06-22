Crimen y Justicia

Dos delincuentes robaron una bicicleta en Tigre, escaparon simulando un paseo y terminaron detenidos: uno tenía pedido de captura

Los menores, de 16 y 17 años, se llevaron una bicicleta del patio de una vivienda en General Pacheco. Un vecino observó la maniobra y alertó al Comando Patrulla, que logró interceptarlos tras una persecución

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Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos en General Pacheco, partido de Tigre, tras robar una bicicleta del patio de una vivienda y escapar en ella, uno sentado en el manubrio mientras el otro pedaleaba. Un vecino alertó a las autoridades, efectivos policiales y municipales los interceptaron a pocas cuadras y recuperaron el rodado. Uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura activo por un delito anterior.

El hecho ocurrió este lunes en la intersección de las calles Hudson y Olazábal, donde los dos jóvenes sustrajeron la bicicleta del patio de una vivienda.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, los adolescentes intentaron pasar desapercibidos al circular juntos en el rodado —uno pedaleaba y el otro iba sentado en el manubrio— como si se tratara de dos amigos que paseaban por la zona.

Robo Bicicleta en Tigre - Detenidos
Uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura activo por un delito anterior

Un vecino que advirtió el robo llamó al Centro de Operaciones Tácticas (COT). Los operadores dieron aviso al móvil más cercano y personal del Comando Patrulla (CP) —patrulla municipal de Tigre— y de la Policía Adicional salió en búsqueda de los delincuentes.

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El audio de la comunicación policial en tiempo real, difundido junto al video de la persecución que encabeza esta nota, refleja la dinámica del operativo: los efectivos fueron identificando visualmente a los sospechosos en distintos puntos del recorrido —Alberdi y Chaco, luego la zona de O’Higgins— mientras las sirenas sonaban de fondo y distintas voces confirmaban por radio la ubicación de ambos individuos.

Al verse rodeados, los jóvenes dejaron caer la bicicleta al piso e intentaron escapar a pie por distintas vías. Uno fue interceptado en el cruce de O’Higgins y Bolívar. El otro continuó la fuga hacia el barrio La Paloma y fue localizado en la zona de Artares y Las Azucenas, pero también fue reducido.

La comunicación policial cerró con la confirmación de que ambos masculinos habían sido aprehendidos, según se escucha en el audio.

Robaron una bicicleta y escaparon juntos simulando un paseo, pero la policía los atrapó
La bicileta robada y recuperada

Al cotejar los datos del menor de 16 años, identificado como K.D.Q., los efectivos comprobaron que pesaba sobre él una captura activa desde el 12 de septiembre de 2025, dispuesta a solicitud de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Juvenil de San Isidro en el marco de una investigación por hurto agravado de automotor dejado en la vía pública. El otro aprehendido, L.J.G., tiene 17 años.

Ambos menores quedaron a disposición de la UFI General Pacheco, que tomó intervención en la causa caratulada como hurto.

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