Cayeron dos bandas en La Matanza que se dedicaban a robar autos y hacer entraderas: tres de ellos eran menores

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que había tres menores involucrados

Dos bandas dedicadas al robo automotor y entraderas fueron desarticuladas en La Matanza luego de que se realizaran 15 allanamientos simultáneos. Como resultado de los operativos, hubo un saldo de 6 detenidos, de los cuales tres eran menores de edad.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental y se centró en barrios de alta vulnerabilidad, en donde los presuntos responsables alternaban domicilios para eludir a las autoridades. Según informaron las autoridades, los puntos allanados se ubicaron en las localidades de San Justo y Lomas del Mirador y en puntos conflictivos como barrio Almafuerte (Villa Palito), los monoblocks de La Tablada y la villa Las Antenas.

En el marco de la pesquisa, la Policía Bonaerense incautó 7 armas de fuego, municiones de diverso calibre, dinero en efectivo, celulares (que serán sometidos a peritaje) y llaves de vehículos con pedidos de secuestro. También se hallaron sobres con dosis de cocaína que, en principio, serían para consumo personal de uno de los imputados.

Después de que cada uno de los seis detenidos fuera identificado, la causa quedó bajo investigación de la fiscalía del doctor Juan Pablo Pepe Volpicina, especializada en Responsabilidad Penal Juvenil, debido a la participación de dos adolescentes de 16 años y otro de 18.

La zona en donde ocurrió el ataque piraña que motivó la investigación

El caso tomó impulso a partir de la denuncia de un robo tipo piraña, registrado sobre la calle Balbastro casi esquina Ambrosetti en San Justo, cuando un grupo armado sorprendió a las víctimas y escapó con el vehículo. Fue así que la investigación descubrió que al menos una de las bandas estaría vinculada en otros 7 robos de autos a mano armada. Todos bajo el mismo modus operandi.

“Luego de una investigación compleja, dado el lugar que habitan se pudo identificar fehacientemente las identidades de los autores, como así también los domicilios en los que residen y los que alternan para pecnotar”, detallaron fuentes oficiales del caso.

A partir de esto, los investigadores realizaron tareas de seguimiento encubierto y analizaron las cámaras de seguridad públicas y privadas. Según la información publicada por Primer Plano Online, para dar con las direcciones también fue clave el rastreo de las antenas de los celulares que usaba la banda en cada uno de los delitos cometidos y el monitoreo de sus redes sociales.

Asesinaron a dos conductores, luego de que los abordaran para robarles en La Matanza

Este es el remisero que fue asesinado en San Justo para robarle su celular

Un hombre identificado como Eduardo Gómez, de 53 años, fue asesinado de un disparo durante un asalto registrado a las 06:30 horas de la mañana del domingo 15 de marzo en la localidad de San Justo. La víctima se dirigía a su trabajo en una agencia de remises cuando fue abordado por dos motochorros, informaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas, incluyó allanamientos de urgencia luego de que las cámaras de seguridad captaran toda la secuencia del crimen. Gracias a estas imágenes, los investigadores lograron identificar a los agresores y reconstruir su recorrido antes y después del ataque.

A partir de esto, uno de los sospechosos, identificado como D.R.P., de 20 años y con antecedentes por encubrimiento, fue detenido a solo seis cuadras del lugar, mientras su cómplice continúa prófugo.

Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado por un agente de la Bonaerense

Según el reporte policial, Gómez intentó defenderse con un palo, pero uno de los atacantes le disparó a corta distancia. El disparo impactó en la pierna izquierda y la bala perforó la arteria femoral. En ese momento, los vecinos alertaron a la policía y asistieron a la víctima, que fue trasladada al Hospital Pariossien de Isidro Casanova, donde murió pese a los esfuerzos médicos.

Otro crimen se reportó la noche anterior en el mismo partido. En ese caso, la víctima se trató de Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que fue asesinado durante un viaje de aplicación cuando un agente de la Policía Bonaerense le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino.

El policía, identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quedó detenido tras detectarse inconsistencias en su declaración. Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que el acusado era integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).