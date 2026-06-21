Crimen y Justicia

Golpe al contrabando en Once: secuestraron calzados y prendas de primeras marcas valuados en $123 millones

Los procedimientos los realizó la Policía de la Ciudad en nueve locales de la galería La Juanita. Se incautaron unos 13 mil artículos que habrían ingresado al país de manera ilegal

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Entre los artículos incautados se contabilizaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior. También fueron decomisados 250 pares de zapatillas que, según la investigación, habrían ingresado al país sin la documentación respaldatoria correspondiente

En el marco de una investigación por presuntas maniobras de comercialización de mercadería ingresada irregularmente al país, la Policía de la Ciudad secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas de contrabando durante una serie de allanamientos realizados en el barrio de Once. El valor total de la mercadería incautada fue estimado en aproximadamente 123 millones de pesos.

Los procedimientos se llevaron adelante en nueve locales comerciales de la galería “La Juanita”, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, a metros de la avenida Rivadavia y frente a la Plaza Miserere, uno de los principales centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los procedimientos se realizaron en la galería “La Juanita”, ubicada sobre la Recova de la avenida Pueyrredón, frente a Plaza Miserere, en el corazón comercial del barrio de Once
Los procedimientos se realizaron en la galería “La Juanita”, ubicada sobre la Recova de la avenida Pueyrredón, frente a Plaza Miserere, en el corazón comercial del barrio de Once

La investigación fue impulsada por la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad porteño, luego de detectar actividades vinculadas a la venta mayorista de indumentaria importada que habría ingresado al territorio nacional sin cumplir con los controles y requisitos aduaneros correspondientes.

A partir de diversas tareas de inteligencia y relevamientos realizados en la zona, los investigadores lograron establecer que en los locales involucrados se comercializaban productos de origen extranjero que presuntamente habían sido introducidos al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero argentino.

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Entre los artículos incautados había 250 zapatillas de distintas marcas
Entre los artículos incautados había 250 zapatillas de distintas marcas

Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada, ordenó la realización de los allanamientos simultáneos en los distintos comercios señalados.

Los operativos fueron ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad, con el apoyo de dos grupos de contención para garantizar el normal desarrollo de las diligencias. Además, participaron verificadores de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes colaboraron en la identificación y fiscalización de la mercadería.

La Policía de la Ciudad allanó nueve locales de una galería de Once y secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas ingresadas presuntamente de contrabando
La Policía de la Ciudad allanó nueve locales de una galería de Once y secuestró más de 13.000 prendas de vestir y 250 pares de zapatillas ingresadas presuntamente de contrabando

Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron más de 13.000 prendas de vestir de distintos tipos. Entre los artículos incautados se contabilizaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior. También fueron decomisados 250 pares de zapatillas que, según la investigación, habrían ingresado al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos busca combatir el contrabando y la competencia desleal en el mercado, además de proteger los mecanismos de control fiscal y aduanero. La mercadería secuestrada quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados y el origen de los productos decomisados.

La mercadería incautada, valuada en alrededor de 123 millones de pesos, quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero
La mercadería incautada, valuada en alrededor de 123 millones de pesos, quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero

La causa permanece en trámite bajo la órbita de la Justicia en lo Penal Económico, mientras se profundizan las investigaciones para establecer posibles conexiones con redes de importación ilegal y distribución de mercadería de origen extranjero en distintos puntos del área metropolitana.

Contrabando desde Chile

Como antecedente, en abril de este año la Policía de la Ciudad desbarató una maniobra de comercialización de indumentaria importada de manera ilegal y secuestró mercadería valuada en más de 150 millones de pesos durante un allanamiento realizado en un comercio del barrio porteño de Belgrano.

El procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado sobre la calle Monroe al 2500, tras una investigación que se extendió durante dos meses y fue desarrollada por personal de la División Contravenciones y Faltas junto con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Las tareas incluyeron relevamientos presenciales y ciberpatrullajes sobre las redes sociales utilizadas por el comercio para promocionar sus productos.

La pesquisa permitió establecer que el local ofrecía ropa supuestamente usada, aunque en realidad comercializaba prendas nuevas de reconocidas marcas internacionales. Los investigadores detectaron que la mercadería era exhibida con sus etiquetas originales y que ingresaba al país principalmente desde Chile sin la documentación aduanera correspondiente.

Con intervención del Juzgado Penal Económico Nº 8, a cargo de Gustavo Meirovich, se ordenó el allanamiento del comercio. Durante el operativo, realizado con la participación de inspectores de ARCA, fueron secuestrados 137 fardos con prendas de vestir de origen extranjero, además de documentación, registros comerciales y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Las autoridades determinaron que los responsables del local no contaban con habilitación comercial, sistema de facturación ni certificados que acreditaran el ingreso legal de la mercadería al país. La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, mientras continuaban las investigaciones para determinar el alcance de la maniobra y la procedencia de los productos secuestrados.

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