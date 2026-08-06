Ecuador estrecha su alianza con Israel en seguridad y abre la puerta a un acuerdo comercial

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, mantuvo este miércoles un encuentro oficial con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en el Palacio de Gobierno. ( Isaac Castillo/Presidencia de la República)

Guardar

Ecuador e Israel dieron un nuevo impulso a su relación bilateral con la visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, quien cumplió una agenda en Quito enfocada en ampliar la cooperación en seguridad, comercio e innovación. La jornada concluyó con la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer la lucha contra el terrorismo y con el anuncio de que ambos gobiernos iniciarán el proceso para negociar un tratado de libre comercio, en un momento en que la administración del presidente Daniel Noboa busca consolidar alianzas internacionales frente al crimen organizado transnacional.

El viaje tiene un significado diplomático particular. Se trata de la primera visita de un canciller israelí a Ecuador desde hace 44 años, un hecho que ambas partes presentaron como el inicio de una nueva etapa en la relación política entre los dos países. La agenda incluyó reuniones con el presidente Daniel Noboa, el canciller Roberto Carlos Kury Pesantes, autoridades de la Asamblea Nacional y representantes de la comunidad judía ecuatoriana.

PUBLICIDAD

El principal resultado de la visita fue la suscripción de un memorando de entendimiento sobre cooperación para combatir el terrorismo. Aunque los gobiernos no hicieron público el texto del instrumento, las cancillerías de ambos países señalaron que permitirá ampliar el intercambio de información, experiencias y mecanismos de colaboración en materia de seguridad frente a amenazas comunes.

Los cancilleres de Israel y Ecuador, Gideon Sa’ar y Roberto Kury. ( Isaac Castillo/Presidencia de la República).

La firma del acuerdo coincide con la estrategia impulsada por el Gobierno ecuatoriano desde la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024. En ese período, el Ejecutivo ha buscado fortalecer la cooperación con socios internacionales para mejorar sus capacidades de inteligencia, capacitación y asistencia técnica en la lucha contra las organizaciones criminales, cuya actividad ha convertido a Ecuador en uno de los principales escenarios del narcotráfico regional.

PUBLICIDAD

Israel es considerado uno de los países con mayor experiencia en inteligencia, prevención de atentados y desarrollo de tecnologías aplicadas a la seguridad, por lo que la cooperación en este ámbito se incorpora a la política exterior ecuatoriana como parte de una red más amplia de alianzas internacionales para enfrentar al crimen organizado.

Durante la reunión bilateral, Sa’ar y Kury también firmaron una declaración conjunta destinada a ampliar la cooperación en innovación, agricultura, desarrollo económico y comercio. El documento busca facilitar nuevos proyectos de intercambio técnico y fortalecer los vínculos institucionales entre ambos Estados.

Uno de los anuncios con mayor proyección económica fue el inicio del proceso para negociar un tratado de libre comercio entre Ecuador e Israel. Aunque todavía no se han definido plazos para las conversaciones, los cancilleres coincidieron en que un acuerdo permitiría ampliar el intercambio comercial, atraer inversiones y facilitar la transferencia de tecnología en sectores considerados estratégicos.

PUBLICIDAD

Ecuador e Israel buscan fortalecer sus relaciones bilaterales.

La agenda incluyó además el compromiso de reforzar la cooperación con MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo, que ejecuta programas de asistencia técnica en áreas como agricultura, innovación, gestión del agua, salud y fortalecimiento institucional. Las autoridades señalaron que Ecuador buscará ampliar la participación en estas iniciativas durante los próximos años.

Al término de las reuniones, Sa’ar destacó la relación entre ambos países y calificó a Ecuador como “un verdadero amigo de Israel”. El ministro sostuvo que las dos naciones comparten desafíos relacionados con la seguridad y afirmó que la ampliación de la cooperación en contraterrorismo, innovación y comercio fortalecerá una alianza con beneficios mutuos.

PUBLICIDAD

Como parte de su visita, el canciller israelí también intervino ante la Asamblea Nacional, donde defendió la necesidad de que las democracias fortalezcan la cooperación frente al terrorismo y otras amenazas a la seguridad internacional. En su discurso subrayó la importancia de mantener alianzas entre países que comparten principios democráticos y condenó el antisemitismo.

La visita de Sa’ar a Quito formó parte de una gira por América Latina que también incluyó Colombia. Para el Gobierno israelí, el recorrido responde a una estrategia orientada a profundizar los vínculos políticos, económicos y de seguridad con países considerados aliados en la región.

En el caso ecuatoriano, el encuentro refleja la creciente importancia que la política de seguridad ha adquirido dentro de la agenda internacional del Gobierno de Daniel Noboa. En paralelo a la cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios estratégicos, el Ejecutivo busca incorporar nuevas capacidades técnicas y fortalecer la colaboración con países que cuentan con experiencia en inteligencia, prevención del terrorismo y desarrollo tecnológico aplicado a la seguridad.

PUBLICIDAD