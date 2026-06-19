Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre por violencia de género en Neuquén: tiene antecedentes por homicidio y robo

La víctima había denunciado dos episodios de violencia de género y la Justicia unificó esa condena con una pena previa por robo que el hombre ya cumplía

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Ministerio Público Fiscal Neuquén
El juez fijó una pena de 4 años para el acusado

Un hombre fue condenado a 4 años de prisión efectiva por agredir en dos oportunidades a su ex pareja en la localidad de Rincón de los Sauces al noreste de la provincia de Neuquén. El acusado tenía un frondoso historial delictivo, entre los que figuraba un homicidio.

En esta última oportunidad, las partes acordaron los años que deberá cumplir en la cárcel, al tiempo que unificaron las penas dado que el acusado ya se encontraba cumpliendo una sentencia por robo. El juez Cristian Piana homologó la decisión y contempló la declaración de la segunda reincidencia del imputado. Además, se llevó a cabo la inscripción de la sentencia en el Registro Provincial de Violencia.

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La audiencia de cesura se realizó este miércoles ante la fiscal Rocío Rivero, del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien presentó un acuerdo de pena que el magistrado aceptó en su totalidad. El condenado, identificado con las iniciales M.B.F., había sido declarado penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en dos hechos cometidos en 2025: uno el 31 de mayo y el otro, dos semanas después.

Al momento del juicio, el individuo ya contaba con una sentencia a 3 años de prisión efectiva por un robo agravado. En este sentido, la fiscal solicitó 1 año de prisión por los dos episodios de violencia de género y pidió unificar esa sanción, lo que derivó en un total de 4 años, de acuerdo con lo difundido por el MPF de la provincia.

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violencia de género doméstica
El hombre había cumplido una pena por homicidio (Shutterstock)

Los antecedentes

Para fundamentar el monto solicitado, la representante del MPF tuvo en cuenta varios factores agravantes, entre ellos, la extensión del daño provocado a la víctima, el contexto de violencia de género y de control ejercido por el imputado durante la relación, acreditado mediante el testimonio de la mujer y de los profesionales que la asistieron tras las agresiones. También pesaron en la evaluación los reiterados incumplimientos de las medidas de protección dispuestas por el fuero de Familia, que M.B.F. desatendió sistemáticamente.

No obstante, sobre él pesaba un extenso listado criminal, los cuales resultaron determinantes para la declaración de segunda reincidencia. Contaba con una condena previa por homicidio en ocasión de robo en la provincia de San Luis y, posteriormente, otra por robo agravado en grado de tentativa, una sentencia por la que también había sido declarado reincidente por primera vez.

Estaba condenado por violencia de género y volvió a golpearla

Rafael Arturo Lucero realizó un juicio abreviado por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)
Rafael Arturo Lucero realizó un juicio abreviado por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)

A mediados de mayo, un tribunal de San Juan condenó a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir a su ex pareja el 9 de octubre de 2024, cuando la mujer esperaba el colectivo sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por efectivos policiales que intervinieron en el momento y concretaron su detención, según informó el medio local Tiempo de San Juan.

No era la primera vez que Lucero, de 42 años, respondía ante la Justicia por hechos de esta naturaleza contra la misma víctima. En 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionarla. En esta segunda causa enfrentó cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por tratarse de hechos cometidos en un contexto de violencia de género.

La condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado negociado entre la defensa de Lucero, a cargo de la abogada María Filomena Noriega; la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras; y el fiscal Alberto Martínez, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) CAVIG. El acuerdo fue avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Al reconocer su culpabilidad, Lucero accedió a una pena menor a la que podría haber recibido en un juicio oral.

La causa se había reactivado luego de que el imputado fuera capturado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia. Lucero estaba prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género. Permaneció prorrateado durante casi un año hasta que los investigadores dieron con su paradero.

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