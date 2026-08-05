La furia de Mauro Icardi luego del embargo a su mansión: millones de dólares en danza y el enigma de la luna llena

Mauro Icardi no dudó en expresar públicamente los planteos a la Justicia

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Apenas se hizo pública la noticia del embargo preventivo de 2.745.000 dólares sobre la llamada “Casa de los Sueños”, ubicada en el barrio Yacht Club de Nordelta, Mauro Icardi volcó su reacción en una larga serie de publicaciones en redes sociales. El origen de la medida cautelar está en un pedido de la abogada Ana Rosenfeld en representación de Wanda Nara, con el objetivo de asegurar la cuota alimentaria de las hijas que el futbolista tiene con su expareja.

“Señor Juez, me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros, ya que como padre me corresponde pagar el 50% y la suma es de 2.745.000 dólares. ¿El otro 50% ya está embargado? ¿O cómo nos aseguramos la herencia en vida materna?”.

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Con ese interrogante directo, el futbolista hizo público su descargo en redes sociales tras conocerse el embargo preventivo sobre la mansión que posee. El mensaje, dirigido al juez civil Adrián Hagopián, condensó el núcleo de su planteo: la falta de transparencia en el cálculo del monto embargado y el uso de la medida para garantizar la cuota alimentaria de sus hijas, en el marco de una disputa con su expareja.

Un texto en Instagram divulga el cuestionamiento de Mauro Icardi a un juez por los gastos de manutención futuros de sus hijas, ascendiendo a 5.490.000 dólares

La pregunta sobre el fundamento del embargo fue solo el inicio de una serie de publicaciones con alto voltaje crítico. Icardi denunció que el fallo carece de suso y anticipó una apelación por parte de su equipo legal. En una de sus historias, expresó: “Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”. El futbolista, además, acusó al juez de parcialidad y sugirió que la medida responde a intereses ajenos al interés superior de sus hijas.

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En medio de su descargo, Icardi eligió sumar un elemento enigmático. Publicó una imagen nocturna de la mansión, con la pileta iluminada y el lago de fondo, y escribió: “Cuanto más llena la luna, más desesperados los que viven en la sombra.” La frase, de tono críptico, acompañó la postal y anticipó el tono desafiante del resto de sus mensajes. Minutos después, el futbolista abandonó la metáfora y aclaró: “Hoy no hay luna llena. La última luna llena fue el 29 de julio de 2026. Fecha de la foto”. Así, Icardi utilizó la imagen de la luna como recurso simbólico para aludir, sin mencionarlos, a sus adversarios en el conflicto.

El mensaje sobre la luna llena, difundido en Instagram, funcionó como un guiño a su audiencia y una provocación a quienes, según él, “viven en la sombra”. La combinación de foto y texto sumó un componente personal y mediático a una disputa judicial ya de por sí expuesta. Icardi ironizó sobre la interpretación del mensaje y dedicó una burla a los seguidores de Wanda Nara: “A las fans de la señora hay que hacerle la O con un vaso porque el coeficiente intelectual es de ‘TreZ’ o inferior.” A ese juego de alusiones le siguió otra postal, ya sin luna, y su remate: “Como me gusta boludear, y tengo para todos…”

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La foto de Mauro Icardi sobre la luna llena

El centro del planteo de Icardi es la falta de claridad en los fundamentos del embargo. El delantero puso en duda la legitimidad de la medida y denunció una supuesta parcialidad del magistrado. En una de sus publicaciones, escribió: “¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”. Para Icardi, la resolución excede el marco legal y responde a intereses personales o externos al proceso.

El futbolista también recordó una antigua resolución que le prohibía recibir a la China Suárez en su casa, mezclando elementos judiciales, mediáticos y personales en su descargo. La crítica se amplió al funcionamiento general de la Justicia: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”. Según Icardi, la Cámara en la instancia anterior demoró un mes en resolver, pero el carácter “alevoso” de la medida actual debería acelerar los plazos de decisión.

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La fachada de la mansión de Mauro Icardi, iluminada por la noche, es el centro de una disputa legal por su embargo

El conflicto por el embargo preventivo de la “Casa de los Sueños” se desarrolló en paralelo a una fuerte exposición mediática. Icardi convirtió su cuenta de Instagram en el escenario principal de su defensa y ataque, alternando mensajes enigmáticos, críticas directas y burlas. En ese contexto, el futbolista apuntó tanto al juez como a los medios de comunicación y a los seguidores de su expareja, desplegando una estrategia de confrontación pública.

El caso, lejos de circunscribirse a los tribunales, sumó así un nuevo capítulo en la disputa mediática y familiar, con la promesa de nuevas apelaciones judiciales y mensajes en redes sociales.

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