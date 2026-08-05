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León XIV tomando mate con un termo en la mano: el anuncio oficial de la Iglesia de Uruguay sobre la llegada del papa

La Iglesia Católica de Montevideo publicó la imagen en redes sociales tras el anuncio oficial del Vaticano sobre la gira de la máxima autoridad de la Santa Sede

Anuncio de la iglesia uruguaya
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“¡El Papa vendrá a Uruguay los días 6, 7 y 8 de noviembre!La confirmación oficial de la próxima visita de León XIV llena de alegría y expectativa a nuestra Iglesia uruguaya", celebró la Iglesia Católica del país, en un posteo en la red social X. En la imagen aparece el pontífice con termo y mate, y una imagen de la virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

La iglesia aclaró que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

¡Esperamos con ansias la visita del sucesor de Pedro!“, dice la publicación.

La Santa Sede anunció este miércoles que el papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con una gira que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, en el que será su debut en la región desde el inicio de su pontificado.

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Esta eucaristía marca la primera vez que un pontífice visita oficialmente el archipiélago canario y congrega a más de 46.000 fieles acreditados en el Estadio de Gran Canaria como el gran acto central de su viaje apostólico.
El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

El anuncio fue realizado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el Pontífice aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.}

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026”, señaló Bruni en un comunicado, en el que precisó que el programa detallado del recorrido será difundido en las próximas semanas.

En Uruguay se esperaba con expectativa esta confirmación.

Según el itinerario oficial, León XIV iniciará la gira en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Posteriormente viajará a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de trasladarse a Perú, donde desarrollará el tramo más extenso del viaje entre el 11 y el 17 de noviembre, con escalas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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En Uruguay, el papa se alojará en la Nunciatura Apostólica y está planificado que al otro día vuele a Paysandú. La ciudad está ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo y es vecina de la argentina Paysandú. Está previsto que varios fieles crucen desde la vecina orilla para seguir las actividades del pontífice.

En la misma tarde del sábado, el papa regresará a la capital uruguaya y recorrerá Casavalle, un barrio carenciado de Montevideo en el que trabajan más de 25 instituciones católicas. Por la noche se realizará una celebración masiva en el Estadio Centenario.

Al día siguiente, el papa estará en Florida, una ciudad a 100 kilómetros de Montevideo, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay. La llegada de León XIV coincide con el día en el que se conmemora la festividad de esta virgen.

Está previsto que León XIV duerma dos noches en la sede de la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en el país. Allí se quedó también Juan Pablo II, cuando hizo sus visitas a Uruguay en 1987 y 1988.

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