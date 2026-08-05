Yamandú Orsi celebró la visita de León XIV a Uruguay: “Es una señal fuerte para la región”

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi durante el encuentro que mantuvieron en octubre de 2025 (EFE)

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, celebró este martes el anuncio oficial de la próxima visita del papa León XIV a la región, en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

“Siempre es bueno que el Papa venga a nuestro continente”, dijo Orsi, calificando como “oportuna” la decisión del pontífice de visitar la región. Agregó que recorrer varios países y permanecer varios días en cada uno “es una señal fuerte”, en un momento marcado por conflictos internacionales.

“Tenés en todos lados guerras, conflictos complicados, cosas que no sabés cómo terminan. Y América del Sur aparece como una región de paz... esto es como un bálsamo”, sostuvo.

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Montevideo, Florida y Paysandú

Orsi adelantó que León XIV visitará tres localidades uruguayas: Montevideo, Florida y Paysandú. Sobre la elección de Florida, el mandatario contó que había hablado recientemente con el intendente de esa ciudad, Carlos “El Pájaro” Enciso, y remarcó que “estuvo atrás de todo desde hace años” en la gestión del viaje.

El presidente uruguayo pidió aprovechar el clima positivo que genera este tipo de visitas, tanto en Uruguay como en Argentina, sin caer en “análisis muy complicados”.

“Nosotros los políticos y los gobernantes somos buenos para el clima”, dijo Orsi, en referencia a la capacidad de los mandatarios para capitalizar el ánimo social que despiertan hechos como este. “Y creo que esto nos viene muy bien, de verdad”, agregó.

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Un encuentro previo en el Vaticano

Orsi recordó además la reunión que mantuvo con León XIV el pasado 17 de octubre de 2025, durante su visita oficial al Vaticano en el marco de la conmemoración del 80º aniversario de la FAO en Roma.

En ese encuentro, el pontífice le preguntó por leyes vinculadas a la relación entre Iglesia y Estado que se habían debatido en Uruguay. “Me di cuenta de que el Vaticano es un lugar de precisión política bastante más relevante de lo que pensábamos”, señaló, y destacó que el propio equipo del Papa había analizado en detalle el proceso legislativo uruguayo.

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El mandatario aprovechó para subrayar el carácter laico del país. “Esa discusión que empezó a principios del siglo XX en Uruguay, sobre el rol de Iglesia y Estado (...) es muy uruguayo eso”, dijo, y remarcó que esa tradición debe traducirse en “una tolerancia fuerte” hacia quienes profesan una fe.

Orsi recordó que la última visita de un papa a Uruguay se remonta a mayo de 1988, cuando Juan Pablo II realizó su segunda gira por el país (había estado antes en 1987).

La preocupación por la inteligencia artificial

Consultado por Feinmann sobre si su gabinete está preocupado por el avance de la inteligencia artificial, Orsi respondió: “Claro. Yo creo que la palabra es esa, ‘preocupado’. No puede asustarte tampoco”.

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El presidente dijo haber leído la última encíclica de León XIV sobre el tema y la calificó de “un planteo religioso” que aborda “la discusión que tenemos que darnos a nivel político, a lo largo y a lo ancho de toda la región”.

Orsi también se refirió al plan Ceibal, el programa de una computadora por niño lanzado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y planteó la necesidad de poner a la inteligencia artificial “como tema central” en la agenda educativa uruguaya. “Capaz que ahí el tren lo agarramos marchando”, dijo.