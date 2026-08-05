Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Diputados impulsan reforma constitucional para reconocer la Lengua de Señas Costarricense como patrimonio cultural y lingüístico

Un proyecto de reforma constitucional busca incorporar este reconocimiento en la Carta Magna y obligar al Estado a proteger, promover y fortalecer esta lengua como parte de la identidad de la comunidad sorda.

Diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor presentaron una reforma constitucional para reconocer el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica. Crédito: Captura video Asamblea Legislativa
Diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor presentaron una reforma constitucional para reconocer el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica. Crédito: Captura video Asamblea Legislativa
Guardar

La Lengua de Señas Costarricense (LESCO) podría alcanzar uno de los mayores reconocimientos en su historia si prospera un proyecto de reforma constitucional presentado por integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor y el Grupo de Mujeres Parlamentarias.

La iniciativa propone modificar el artículo 76 de la Constitución Política para declarar el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, además de establecer el deber del Estado de protegerlo, preservarlo, promover su enseñanza y garantizar su desarrollo como parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda.

El proyecto surge con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), intérpretes, educadores y diversas organizaciones que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.

PUBLICIDAD

Durante la presentación de la propuesta, la diputada oficialista, Anna Katharina Müller, destacó que el reconocimiento trasciende el ámbito legal y representa un paso hacia una sociedad más inclusiva.

“Es un tema de sensibilidad, de querer comprender a las demás personas y de saber que siempre le hemos enseñado a los niños que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos diferentes y por eso estamos todos aquí juntos, porque nos necesitamos todos”, expresó.

Por su parte, la diputada María Eugenia Román aseguró que existe un compromiso entre distintas fracciones legislativas para impulsar rápidamente la iniciativa.

“Hay un compromiso de las distintas fracciones parlamentarias de avanzar pronto con una iniciativa tan importante y hacer realidad la inclusión plena de las personas sordas en nuestra sociedad”, afirmó.

PUBLICIDAD

lesco
La iniciativa pretende modificar el artículo 76 de la Constitución Política para garantizar la protección, promoción y enseñanza de la Lengua de Señas Costarricense. (Imagen ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, otros legisladores señalaron que el reconocimiento constitucional contribuiría a eliminar las barreras físicas, sociales y de comunicación que históricamente han limitado la participación plena de las personas sordas.

“Como sociedad costarricense debemos ir derribando las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras de comunicación que han hecho que ustedes no se integren a la sociedad de una forma plena”, manifestó la diputada liberacionista Karol Matamoros.

Desde la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica enfatizaron que el reconocimiento del LESCO en la Constitución representaría mucho más que un cambio de redacción.

“No queremos mantener esas barreras y poder romperlas. Es muy importante que la LESCO tenga este reconocimiento dentro de la Constitución Política. Significa un compromiso del Estado y de la sociedad para eliminar todas estas barreras”, señalaron representantes de la organización.

De aprobarse la reforma, el Estado asumiría el compromiso constitucional de fortalecer la enseñanza del LESCO y desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Organizaciones de personas sordas celebraron el avance del proyecto y destacaron que el reconocimiento del LESCO ayudaría a eliminar barreras de comunicación en el país. Crédito: Captura video Asamblea Legislativa
Organizaciones de personas sordas celebraron el avance del proyecto y destacaron que el reconocimiento del LESCO ayudaría a eliminar barreras de comunicación en el país. Crédito: Captura video Asamblea Legislativa

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá seguir un procedimiento especial. En una primera etapa será asignado a una comisión legislativa, donde iniciará su análisis y discusión. Posteriormente deberá superar las votaciones requeridas en el plenario legislativo para continuar su trámite hasta una eventual aprobación definitiva.

Los impulsores de la iniciativa consideran que el reconocimiento constitucional del LESCO colocaría a Costa Rica entre los países que han dado rango constitucional o legal al reconocimiento de las lenguas de señas, fortaleciendo el acceso a la educación, la información, los servicios públicos y la participación de la comunidad sorda en igualdad de condiciones.

Temas Relacionados

Costa RicaAsamblea LegislativaLESCOPatrimonio cultural y lingüístico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

El oro en bruto encabezó las exportaciones de República Dominicana, aportando el 21.3% del valor total exportado de enero a junio, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística

Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

Emprendedor pierde más de 11 mil dólares en tilapias por constantes apagones en Honduras

Un productor de Catacamas, Honduras, perdió unas 5.500 libras de tilapia tras un apagón que habría paralizado los sistemas de oxigenación.

Emprendedor pierde más de 11 mil dólares en tilapias por constantes apagones en Honduras

Destacan potencial que tiene Panamá para fomentar la bioeconomía como motor económico, social y ambiental

Se trata del uso sostenible de los recursos biológicos y del conocimiento científico y tradicional, para generar bioproductos, bioenergía y servicios

Destacan potencial que tiene Panamá para fomentar la bioeconomía como motor económico, social y ambiental

Interpelaciones en Guatemala dejan a 12 ministros de Bernardo Arévalo sin salir del país

La programación afecta a casi la totalidad de integrantes del gabinete y obligará al Ejecutivo a reorganizar su operatividad

Interpelaciones en Guatemala dejan a 12 ministros de Bernardo Arévalo sin salir del país

Presión internacional: Diez países de la OEA exigen respeto a derechos políticos en Nicaragua

El pronunciamiento conjunto se difundió antes de una sesión especial del Consejo Permanente que abordará el panorama nicaragüense y una eventual consulta de cancilleres, tras anuncio de Ortega de suprimir elecciones

Presión internacional: Diez países de la OEA exigen respeto a derechos políticos en Nicaragua

TECNO

Cómo instalar Xuper TV en Smart TV, Android y PC: lo que se encuentra en Google y no conviene

Cómo instalar Xuper TV en Smart TV, Android y PC: lo que se encuentra en Google y no conviene

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este miércoles 5 de agosto

Cuevana 8: películas, series y animes online HD son un anzuelo peligroso

OpenAI supera los límites del lenguaje y resuelve 10 dilemas complejos de matemáticas

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp: solución rápida y segura

ENTRETENIMIENTO

Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: este es el nuevo fichaje para la siguiente entrega

La nueva película del discípulo de Quentin Tarantino que ha encendido la industria por sus escenas con inteligencia artificial: “Ayuda a que resulte más fluida”

MUNDO

Tras otro bombardeo letal de Putin sobre Kiev, Zelensky afirmó que los interceptores balísticos “podrían haber salvado vidas”

Tras otro bombardeo letal de Putin sobre Kiev, Zelensky afirmó que los interceptores balísticos “podrían haber salvado vidas”

Un soldado argentino contó cómo se vive desde adentro los entrenamientos del Ejército de Israel: “El cuerpo no tiene límites”

El ejército de Israel destruyó una red de túneles y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano

Putin dialogó con Lula da Silva en plena visita de sus asesores a Brasil y abordaron las relaciones del comercio bilateral

Siete países de la OEA respaldaron el rechazo a las restricciones electorales impulsadas por la dictadura en Nicaragua