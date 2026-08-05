Escandalosa pelea de Neymar con el presidente de un club rival en Brasil entre provocaciones, insultos y una frase lapidaria: “Es un vagabundo”

El episodio que protagonizó Neymar con los aficionados del Remo

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La noche que debía marcar la celebración por el pase de Santos FC a los cuartos de final de la Copa de Brasil terminó convertida en un escenario de tensión y escándalo en el estadio Mangueirão de Belém. El triunfo por 1-0 sobre el Clube do Remo tuvo como principal protagonista a Neymar Júnior, cuya actuación fuera de la cancha generó una cadena de reacciones y declaraciones cruzadas que todavía resuenan en el fútbol brasileño. El delantero fue el centro de un enfrentamiento verbal y gestual que se desbordó en los túneles del estadio y se trasladó a las afueras, obligando a la intervención de la policía.

El partido de vuelta presentaba un clima cargado desde el inicio, tras el empate sin goles en Vila Belmiro. Neymar, que había iniciado como suplente, ingresó tras el entretiempo y asistió a Rony en la jugada que definió la serie. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia los incidentes que involucraron al 10 del Santos. Durante el segundo tiempo, Neymar protagonizó un cruce verbal con el jugador local Edson y realizó gestos irónicos hacia la tribuna azulina, que respondió con insultos. Según reportó Lance, el futbolista devolvió los abucheos con aplausos y, al final del encuentro, publicó en sus redes sociales: “Gracias por el cariño, Belém”.

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El ambiente se tornó más tenso en la zona de vestuarios. Un video captado por el periodista Brenno Rayol y difundido por Globo Esporte y Lance (entre otros) muestra a Neymar envuelto en una acalorada discusión con directivos y fanáticos del Remo. En las imágenes se observa al delantero repitiendo la palabra “eliminado” y gritando “¡Mierda!” mientras realiza gestos desafiantes hacia los miembros del club local. La situación atrajo la atención de jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos, que intentaron comprender el motivo del altercado. El delantero Gabigol, testigo de la escena, manifestó su sorpresa ante los hechos, de acuerdo con Globo Esporte.

Neymar se encaró con los hinchas tras la eliminación del Remo

La reacción de la dirigencia del Remo no tardó. Antonio Carlos Teixeira, presidente del club, expresó tras el partido: “Es un vagabundo. Un jugador de su talla no puede venir a nuestra casa a faltarle el respeto a una institución histórica con esas payasadas”. Más tarde, el propio Teixeira calificó al futbolista como “ese don nadie de Neymar, al que idolatran un montón de niños”, y agregó: “hizo sus payasadas aquí y luego vino a provocarnos”. El término “vagabundo” en Brasil es utilizado popularmente como una descalificación en discusiones.

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En paralelo, los incidentes se trasladaron a las inmediaciones del Mangueirão. Según reportó Globo Esporte, decenas de aficionados del Remo cercaron los accesos del estadio tras conocerse lo sucedido en el túnel. El vehículo que transportaba a Neymar fue emboscado y zamarreado por un grupo numeroso de hinchas, lo que obligó a la policía militar a utilizar gases para garantizar la salida del futbolista.

El encuentro también estuvo marcado por la expulsión del defensor Marllón en el primer tiempo tras una falta sobre Joao Schmidt. La decisión, tomada tras la revisión del VAR, fue motivo de protesta por parte del Remo. El vicepresidente del club, Glauber Gonçalves, expresó: “Remo fue perjudicado una vez más. El VAR no debió haber intervenido ni sancionado al árbitro. Lo que sucedió es absurdo. Necesitamos profesionalizar el arbitraje brasileño urgentemente”. El entrenador Léo Condé decidió no dar declaraciones en señal de protesta.

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A pesar de la eliminación, la hinchada del Remo despidió a su equipo con aplausos, mientras la delegación de Santos se retiraba bajo estrictas medidas de seguridad. El pase a cuartos de final quedó marcado por la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) tome medidas de oficio ante las imágenes captadas en los pasillos del Mangueirão, lo que podría derivar en una sanción económica o deportiva para el club paulista, según Globo Esporte.

Más allá del caos que se vio en Belém y las imágenes en la zona de vestuarios que dieron que hablar en Brasil, Santos avanzó de ronda en la copa nacional y ahora deberá enfrentar a Atlético Mineiro en la próxima ronda. ¿Habrá alguna sanción por Neymar tras el escándalo?

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